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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ

За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 17 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870);

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 65 089 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 3 323 особи;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 282;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 29 254 особи.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 672 198 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 896 009 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 104 106;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 12

Автор: 

МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ну хз, уже тема короновируса стихать начала, так иногда ляпнут, на вакцыну уже не зазвают, та что там говорить у нас даже в АТБ уже все без масок, включая и работников, маски одевают только, если рядом кто то чихнул или кашлянул случайно. А вот интересно, а где статистика по заболеваемости и смертности от сезонного гриппа делась. Чет я не слышу, что кто то обычным гриппом болеет)))
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18.02.2022 08:18
+3
Закінчуйте вже цей короновірусний лохотрон
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18.02.2022 10:26
+3
В статье все правильно написано. Проверяйте:

4637260
.....34938
4672198

Потому что в статье новых случаев 34 938, а Вы прибавили 34398.
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18.02.2022 12:49
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Число одужалих наближається до числа нових випадків. Значить, вже виходимо з хвилі
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18.02.2022 08:13 Відповісти
Ну хз, уже тема короновируса стихать начала, так иногда ляпнут, на вакцыну уже не зазвают, та что там говорить у нас даже в АТБ уже все без масок, включая и работников, маски одевают только, если рядом кто то чихнул или кашлянул случайно. А вот интересно, а где статистика по заболеваемости и смертности от сезонного гриппа делась. Чет я не слышу, что кто то обычным гриппом болеет)))
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18.02.2022 08:18 Відповісти
Ну вот как так можно считать?
Вчера Цензор сообщал, что было 33330 новых случаев, а общее количество заболевших с начала пандемии 4 637 260.

Сегодня Цензор сообщает, что за вчера выявлено новых случаев 34398. Значит, всего заболевших должно быть 4 671 658. (4637260+34398). А в статье пишут, что общее количество - 4 672 198. Разница 540 человек!
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18.02.2022 08:35 Відповісти
В статье все правильно написано. Проверяйте:

4637260
.....34938
4672198

Потому что в статье новых случаев 34 938, а Вы прибавили 34398.
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18.02.2022 12:49 Відповісти
Век живи, век учись.
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18.02.2022 13:41 Відповісти
Німецька репортерка втратила свідомість на прямому телебаченні, лобіюючи мандат на вакцинацію

https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/german-reporter-faints-live-television-lobbying-vaccine-mandates-video/
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18.02.2022 08:57 Відповісти
И?
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18.02.2022 08:58 Відповісти
И вжик.
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18.02.2022 09:11 Відповісти
А если бы она в это время теорему Пифагора доказывала, ты бы стала утверждать, что теорема Пифагора неверна?
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18.02.2022 13:37 Відповісти
Может это ничего не означает, но уверенна, что доверия к уколизации явно не добавило.
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18.02.2022 14:33 Відповісти
Перехвилювалась, мабуть ще совість тому важко брехати.
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18.02.2022 16:34 Відповісти
А яка різниця між додатковою дозою та бустерною?
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18.02.2022 09:09 Відповісти
Закінчуйте вже цей короновірусний лохотрон
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18.02.2022 10:26 Відповісти
 
 