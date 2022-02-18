За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ
За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 17 лютого в Україні:
зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870);
65 089 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 323 особи;
летальних випадків – 282;
одужало – 29 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 672 198 осіб;
одужало – 3 896 009 осіб;
летальних випадків – 104 106;
проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Вчера Цензор сообщал, что было 33330 новых случаев, а общее количество заболевших с начала пандемии 4 637 260.
Сегодня Цензор сообщает, что за вчера выявлено новых случаев 34398. Значит, всего заболевших должно быть 4 671 658. (4637260+34398). А в статье пишут, что общее количество - 4 672 198. Разница 540 человек!
4637260
.....34938
4672198
Потому что в статье новых случаев 34 938, а Вы прибавили 34398.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/german-reporter-faints-live-television-lobbying-vaccine-mandates-video/