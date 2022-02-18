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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим, "якщо не буде вторгнення", - Держдепартамент США

Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим,

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо України наприкінці наступного тижня за умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.

Про це повідомив у ніч проти п’ятниці речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни відповіли, запропонувавши дати (зустрічі. – Ред.) на кінець наступного тижня, що ми приймаємо – за умови жодного подальшого вторгнення Росії в Україну", - зауважив Прайс.

Він додав, що в разі, якщо росіяни вторгнуться впродовж ближчих днів, "це означатиме, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії".

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У іншому дописі речник Держдепартаменту США повідомив, що зустріч планується в Європі.

Автор: 

Держдепартамент США (1621) Лавров Сергій (1580) Блінкен Ентоні (1157) Прайс Нед (144)


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А если хутин сдохне?
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18.02.2022 08:49 Відповісти
А де ви бачили расєйських дипломатів?Це все лише смердючі лапатні гопнікі...
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18.02.2022 08:54 Відповісти
Поперек не стануть?
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18.02.2022 08:58 Відповісти
 
 