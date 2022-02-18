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Новини Війна
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Франція, Німеччина та ще низка країн Європи закликали РФ не визнавати "ДНР" та "ЛНР"

Франція, Німеччина та ще низка країн Європи закликали РФ не визнавати

Франція, Німеччина, Ірландія, Естонія, Норвегія, Албанія та делегація ЄС звернулися до ООН із закликом до РФ не визнавати незалежності т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, який представляв заяву країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з ухваленням Держдумою РФ резолюції із закликом до президента РФ визнати незалежність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", - заявив він.

"Ми застерігаємо від цього кроку, який став би подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України і йшов би проти духу та літери мінських домовленостей", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума на засіданні винесла ухвалу про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання "ДНР" і "ЛНР".

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Відповідне рішення було ухвалено шляхом проведення рейтингового голосування. Документ, внесений депутатами від фракції "Єдина Росія" Віктором Водолацьким та Артемом Туровим, який передбачає спочатку консультації з МЗС РФ, розглядався поряд із проектом постанови від фракції КПРФ, який передбачає негайне звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ДНР".

Проєкт комуністів набрав більшу кількість голосів – 351, а ініціатива фракції парламентської більшості – 310.

Автор: 

Німеччина (7340) Держдума (734) Франція (3053) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+8
Опять эту крысу гэбэшную призывают не жрать человечину! Да нужно не призывать, а говорить, что мразь эта будет уничтожена! А они всё ему вылизывают.
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18.02.2022 09:06
+5
Хрюссии плевать на голословные призывы. Кацапское быдло мыслит критериями получу ответку\не получу ответку. Если на свинокацапский беспредел ощутимого ответа нет, то они продолжат пакостить с удвоенной силой.
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18.02.2022 09:06
+2
Відповіддю з українського боку повинно бути визнання Ічкерії незалежною державою, окупованою кацапами з керівництвом у екзилі(вигнанні).
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18.02.2022 09:38
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Опять эту крысу гэбэшную призывают не жрать человечину! Да нужно не призывать, а говорить, что мразь эта будет уничтожена! А они всё ему вылизывают.
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18.02.2022 09:06 Відповісти
Хрюссии плевать на голословные призывы. Кацапское быдло мыслит критериями получу ответку\не получу ответку. Если на свинокацапский беспредел ощутимого ответа нет, то они продолжат пакостить с удвоенной силой.
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18.02.2022 09:06 Відповісти
Відповіддю з українського боку повинно бути визнання Ічкерії незалежною державою, окупованою кацапами з керівництвом у екзилі(вигнанні).
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18.02.2022 09:38 Відповісти
закликуни.
хочь один літак з Франціі?
ерманьскі каски + заклик низки стран?
казала кума - язиком бовтати, не мішки ворочять.
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18.02.2022 09:07 Відповісти
А вот и "глубокая обеспокоенность" опять подъехала.
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18.02.2022 09:19 Відповісти
Если кремляди признают лугандон, то это будет означать с их стороны официальное взятие под контроль оккупированной части границы и линию фронта. Т.е. это будет означать заморозку конфликта по типу Приднестровья. Кремлядям это не выгодно, т.к. им нужна вся Украина.

Украине заморозка выгодна, т.к. в настоящее время нет возможности силового освобождения и вопрос лучше отложить.

Кремляди не признают лугандон, демарш госдуры - всего лишь шаг для запугивания. И он говорит о том, что все инструменты кремлядей уже исчерпаны, а вторжение они не могут себе позволить экономически и идеологически.
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18.02.2022 09:30 Відповісти
как же затрахали уже все эти призывы и обеспокоенности.....
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18.02.2022 09:31 Відповісти
******, оккупируют а потом присоединяют как в Грузии, так Крым и так далее, они так привыкли безнаказано, пока хороших ******** им не навешают, и надо бы !
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18.02.2022 09:36 Відповісти
окупація передбачає обов'язкове перебування в стані війни. Хто оголошував війну Рашi?
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18.02.2022 10:16 Відповісти
За очередную глубокую озабоченность - очередное большое
спасибо !
Ждём ,господа ,реальных ,действенных жёстких санкций по отношению
к зарвавшейся ,потерявшей берега путинской россии .
Ждём их сейчас ,немедленно ,а не после возможного вторжения
врага в Украину .
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18.02.2022 09:53 Відповісти
Расеяне пора вам уже, как при совке, за границу зась.
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18.02.2022 09:58 Відповісти
Віктор, а ти знаєш, що американців Рашу, відвідують 3600 чол на рік, а в США росіян - 1100. Поясни в чому твій пост?
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19.02.2022 02:01 Відповісти
Пояснюю, нема чого рабам по закордонах шастать, ще привезуть якоїсь демократичної зарази, залізний занавіс, як при совкє. Заслужили.
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19.02.2022 02:08 Відповісти
Не зовсім зрозумів твій пост. Моя сестра 35 років як в США, буває відвідую, але що там робити? Цікавих місць з десяток, а ось КОВИД там зараз шкалить
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19.02.2022 02:32 Відповісти
 
 