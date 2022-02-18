Франція, Німеччина та ще низка країн Європи закликали РФ не визнавати "ДНР" та "ЛНР"

Франція, Німеччина, Ірландія, Естонія, Норвегія, Албанія та делегація ЄС звернулися до ООН із закликом до РФ не визнавати незалежності т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, який представляв заяву країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з ухваленням Держдумою РФ резолюції із закликом до президента РФ визнати незалежність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", - заявив він.

"Ми застерігаємо від цього кроку, який став би подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України і йшов би проти духу та літери мінських домовленостей", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума на засіданні винесла ухвалу про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання "ДНР" і "ЛНР".

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Відповідне рішення було ухвалено шляхом проведення рейтингового голосування. Документ, внесений депутатами від фракції "Єдина Росія" Віктором Водолацьким та Артемом Туровим, який передбачає спочатку консультації з МЗС РФ, розглядався поряд із проектом постанови від фракції КПРФ, який передбачає негайне звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ДНР".

Проєкт комуністів набрав більшу кількість голосів – 351, а ініціатива фракції парламентської більшості – 310.