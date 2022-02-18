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Новини
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"Сценарій взято з російських методичок": глава Пентагону Остін про нещодавні кібератаки проти України

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що розвідувальне відомство США продовжує оцінювати недавні кібератаки на українські державні сайти та банки, однак їх "сценарій взято з російських методичок".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Ллойд заявив на брифінгу в Брюсселі, передає пресслужба Пентагону.

"Стосовно підтвердження того, що за цим стоїть Росія, ми, як розвідувальне відомство, продовжуємо оцінювати, те, що там сталося. Але я хотів би просто вказати вам... вказати вам, що це сценарій, взятий з російських методичок", - зазначив Остін.

"Ви знаєте, ми очікуємо побачити перед будь-якою атакою кібератаки, дії під помилковим прапором, посилення риторики в інформаційному просторі, і ми починаємо бачити все більше і більше цього", - додав глава Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон збирає дані стосовно загострення на Донбасі, - Остін

Глава Пентагону зазначив, що відповіді на кібератаку з боку Штатів не буде, поки вона не зачепить США або елементи НАТО.

Нагадаємо, раніше Остін заявив, що Пентагон фіксує перекидання військ Росії ближче до кордонів України. За його даними, Росія також поповнює запаси крові.

Крім того, розвідка США констатує підвищення наступальних позицій РФ в окупованому Криму.

Пентагон (1417) хакер (1346) кібербезпека (1161) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+5
кто про что, но кацапы СРАЗУ переходят на свои скрепные "сральные" темы..
вот и ты зашкварилось на этом))
прав был Фрейд - что кацап ощущает, о чем думает - о том и истерит
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18.02.2022 09:37
+4
щось не чути нашої відповіді,може главсцикун дасть обратку?
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18.02.2022 09:17
+3
кацап, таки да - тебя вместе с расеей выбросили на помойку
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18.02.2022 09:35
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Пентагону-респект...
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18.02.2022 08:57 Відповісти
"Глава Пентагону зазначив, що відповіді на кібератаку з боку Штатів не буде, поки вона не зачепить США або елементи НАТО."

Так была ж атака непосредственно на США. И США заплатили дань паРашке. Это когда паРашка заблокировала вирусом нефтепровод в США. (не хочу ссылы искать)
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18.02.2022 09:03 Відповісти
а ничо,что остин говорит не об исторических прецедентах,а конкретно о сегодняшнем дне?
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18.02.2022 09:08 Відповісти
США обещали санкции за кибератаки. рашка проверила получит ли она действительно санкции. Как видим проверила.
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18.02.2022 09:07 Відповісти
щось не чути нашої відповіді,може главсцикун дасть обратку?
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18.02.2022 09:17 Відповісти
... верховний главсцикун...
!
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18.02.2022 09:28 Відповісти
Пентагон,НАТО и ЕС пракитсески согласились из ****** об том что в ближайшее время не бутут расширять и никого не принимать в свое общество.Иными словами нас выбросили на мусорку весь мир при том что украинцы готовы ради НАТО и ЕС готовы положить свои жизи.
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18.02.2022 09:26 Відповісти
Да на убогих и номерных на форуме просто обижаться грешно.Понимаю что нагадить все сильны но у убогих как ты ума нехватает ответить что-то внятное только срать.
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18.02.2022 09:34 Відповісти
кто про что, но кацапы СРАЗУ переходят на свои скрепные "сральные" темы..
вот и ты зашкварилось на этом))
прав был Фрейд - что кацап ощущает, о чем думает - о том и истерит
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18.02.2022 09:37 Відповісти
кацап, таки да - тебя вместе с расеей выбросили на помойку
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18.02.2022 09:35 Відповісти
Не положить жизни, а убивать кацапских оккупантов. А ЕС и НАТО-это вторично.
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18.02.2022 09:40 Відповісти
не кизди!!ноеш как последний кацап!!ни кто кроме тебя самого не защитит твою семью,твой дом и твою страну!!касаемо того что вы ложите жизни за кого либо это всё от лукавого(и ты лучше меня это знаеш)но тебе выгодней ныть что не дали,не додали!! если и дали то мало дали!!а теперь задайся вопросом?кому дать??тем за кого во время войны ты и тебе подобные ,,прикололись"и выбрали откровенных бездарей!которые с утроенной силой грабят страну?(твою же страну заметь)через схемы выводят деньги туда откуда эти деньги дают!!устроили ,,велике крадивництво"раздача тысяч!,,*******" разного рода!!но все вокруг должны всё это оплачивать,и ещё и армию содержать!!(хотел ,,прикола"наслаждайся и прикалывайся а не переводи стрелки на кого либо)
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18.02.2022 10:06 Відповісти
Так уж и быть,опущусь до уровня эмбриона каким ты являешся,и отвечу.Свою семью я защищу оружием оставшимся от деда и отца,так как на страну не расчитываю а вынужден его скрывать чтоб не посадили.Да и ныть я не привык так как прихолилось жить дез работы и субсидий и кормил семью как мог контробандой.А насчет прикола из выборами отвечу для слабоумных-где были 53% избирателей которые вместо того чтоб не допустить ЗЕ до власти валялись на диванах а теперь больше всех ноют и гадят на тех 73% процента оторые избрали ЗЕ из явившихся на выборы всего 47%.Думаю что для вашего ума этот ответ будет очень сложным и попробую ответить именно для ванего ума и так чоб вы поняли.Пошол ты убогий нахер.
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18.02.2022 10:21 Відповісти
весь этот бред мог и не писать!достаточно было написать:,,нахер"и не пришлось бы употреблять,,Так уж быть опущусь" после таких фраз само собой понятно что перед тобой не оппонент а всего навсего,,опущенный" хорошего дня!(мой ты/вы уже сделал)спасибо! (не утруждайте себя ответом) заранее благодарен.
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18.02.2022 10:53 Відповісти
Обвинить любого в чем-то проще прощего одним-двумя словами.А вот чтоб что-то ответить приходится писать целые абзацы для тех кто это обвинение прочитал.
Да и что-то вразумительное ответить таким бездарным хамам нужен хоть какой-то ум.
У меня всегда есть свое а не колективное мнение та ту или иную ситуацию,возможно и не правое но свое.
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18.02.2022 11:03 Відповісти
Свою семью я защищу оружием оставшимся от деда и отца...
https://st.mega-xxx.pro/gallery/4/4180/72.jpg Скрепно!!!!
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18.02.2022 10:37 Відповісти
 
 