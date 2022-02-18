Байден та прем’єр Італії Драгі обговорили санкції проти РФ у разі її вторгнення до України
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в ході телефонної розмови у четвер розглянули поточні дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування російських сил, що триває на кордонах України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі Білого дому.
Лідери висловили готовність запровадити проти Росії серйозні санкції, якщо вона наважиться на ескалацію.
"Вони підтвердили відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також готовність зробити так, що Росія зазнає серйозних економічних витрат у разі подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.
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