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Новини Війна
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Байден та прем’єр Італії Драгі обговорили санкції проти РФ у разі її вторгнення до України

Байден та прем’єр Італії Драгі обговорили санкції проти РФ у разі її вторгнення до України

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в ході телефонної розмови у четвер розглянули поточні дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування російських сил, що триває на кордонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі Білого дому.

Лідери висловили готовність запровадити проти Росії серйозні санкції, якщо вона наважиться на ескалацію.

"Вони підтвердили відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також готовність зробити так, що Росія зазнає серйозних економічних витрат у разі подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення до України Росію чекатиме безпрецедентний пакет скоординованих санкцій, - Трасс

Автор: 

Байден Джо (2884) Італія (1566) росія (65035) санкції (11802) США (22665) Драгі Маріо (60)


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Італійці під час 2-ї світової війни були на боці фашиків.Тепер вони підтримують нинішніх лапатних фашиків...
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18.02.2022 09:09 Відповісти
...як ота мавпа що не могла вирішити з ким вона...
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18.02.2022 09:15 Відповісти
А потім повісили свою дучу до гори дриґом.
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18.02.2022 09:26 Відповісти
т.е обстрел вчерашний наших мирных жителей из 122 мм это еще не достаточно для санкций?..угребыши
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18.02.2022 09:42 Відповісти
Чому наші дипломати не вимагають, чи то не переконують світове суспільство, що посилення ескалації на Донбасі, це те саме вторгнення, тільки з другого боку. ПІД ЧУЖИМИ ФЕЙКОВИМИ ПРАПОРАМИ!!! Санкції вже повинні початися!
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18.02.2022 09:45 Відповісти
 
 