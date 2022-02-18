Година запитань до уряду, пенсії та День Української Державності, - порядок денний Ради
Рада на сьогоднішньому засідання заслухає міністрів та главу уряду, а також розгляне низку питань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.
Так. парламентарі заслухають міністра фінансів України щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення, міністра оборони України щодо ситуації на кордонах України її деескалації та про стан комплектування Сил територіальної оборони та прем'єр-міністра України щодо стану енергетичної безпеки України.
Також нардепи розглянуть так законопроєкти:
- про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683-2683-3);
- щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (№5864);
- про внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (№5801);
- про соціальний захист осіб похилого віку (№4285);
- про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального захисту ветеранів війни (№6350);
- протидію порушенню прав у сфері праці (№5748);
Також нардепи розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.
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На черговому засіданніhttps://kyiv.ukrainianwall.com/86487-do-5-rokiv-v-yaznici-u-radi-pridumali-nove-pokarannya-dlya-ukrajinciv-cherez-dovgiy-yazik-vlipnuti-mozhe-kozhen Верховної Ради України 17 лютого депутати підтримали зміни до Закону"Про статус народного депутата". Цей документ містить в собі також пункти про заробітні плати і премії представникам парламенту. Так, у https://www.youtube.com/watch?v=eSEl-Bpaa3k час засідання народні обранці проголосували за підвищення їх заробітної плати шляхом надбавок.
Варто зазначити, що депутати проголосували "За" без додаткового обговорення: поправки, які підвищують оплату їхньої праці, підтримали 305 народних обранця. Тепер заробітна плата народного депутата складатиметься з посадового окладу та надбавки, яка діяла станом на 1 січня 2020 року.
305 дегенератов - конституционное большинство. Единство как никогда. Вот и все, что нужно знать о монобольшинстве и жесткой оппозиции уродов
По фракціях, будьте ласкаві.
(она вчера так неосторожно упала ).
https://t.me/megerini/1030
Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко упала в студии программы "Право на владу" на канале "1+1". Видео падения депутата опубликовал 18 февраля Telegram-канал "Megerini".