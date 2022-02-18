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Година запитань до уряду, пенсії та День Української Державності, - порядок денний Ради

Година запитань до уряду, пенсії та День Української Державності, - порядок денний Ради

Рада на сьогоднішньому засідання заслухає міністрів та главу уряду, а також розгляне низку питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.

Так. парламентарі заслухають міністра фінансів України щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення, міністра оборони України щодо ситуації на кордонах України її деескалації та про стан комплектування Сил територіальної оборони та прем'єр-міністра України щодо стану енергетичної безпеки України.

Також нардепи розглянуть так законопроєкти:

- про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683-2683-3);
- щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (№5864);
- про внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (№5801);
- про соціальний захист осіб похилого віку (№4285);
- про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального захисту ветеранів війни (№6350);
- протидію порушенню прав у сфері праці (№5748);

Також нардепи розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.

Також читайте: У Раді створили міжфракційне об’єднання "Євроатлантична Україна"

Автор: 

ВР (14950) Резніков Олексій (1446) Марченко Сергій (574) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+7
Де гроші на армію.
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18.02.2022 09:28
+4
А о том что обстрелы идут и т.д. Это их не интересует?
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18.02.2022 09:34
+3
"Улыбнуло"... накопичувальне пенсійне забезпечення ... Вот же ж настырность не производить , а стяжать - у этих зедегенератов.
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18.02.2022 09:31
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Де обіцяна доплата до пенсії, поц криворогий?
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18.02.2022 09:23 Відповісти
Там какая-то подачка пенсионерам которым - за 80, как и военным, намечается на 1 марта.
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18.02.2022 09:32 Відповісти
А нахвалявся що тим кому за 70.
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18.02.2022 09:47 Відповісти
Вроде, упоминалось и про 75 рочкiв...
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18.02.2022 10:37 Відповісти
https://finance.liga.net/pension/novosti/kabmin-odobril-indeksatsiyu-pensiy-dlya-10-mln-ukraintsev-s-1-marta-komu-podnimut-i-naskolko#:~:text=%D0%A1%201%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2014,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC. Кабмин одобрил индексацию пенсий с 1 марта. Кому ...
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18.02.2022 10:48 Відповісти
Підвищать аж на 100 гривень. Це на 2 пачки сигарет "Прима" без фільтру по 48 гривень за пачку. Дякуєм, дуже дякуєм.
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18.02.2022 11:00 Відповісти
Де гроші на армію.
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18.02.2022 09:28 Відповісти
"Улыбнуло"... накопичувальне пенсійне забезпечення ... Вот же ж настырность не производить , а стяжать - у этих зедегенератов.
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18.02.2022 09:31 Відповісти
А о том что обстрелы идут и т.д. Это их не интересует?
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18.02.2022 09:34 Відповісти
Онє будуть слухати казки міністра про ДЕескалацію. Про ескалації їм слухати страшно. "министра обороны Украины по ситуации на границах Украины ее деэскалации Источник:
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18.02.2022 09:42 Відповісти
Можно ссылку.
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18.02.2022 09:38 Відповісти
Я с телефона не умею,но запись есть у меня в тви
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18.02.2022 09:44 Відповісти
Депутати Верховної Ради проголосували за свої ж зарплати

На черговому засіданніhttps://kyiv.ukrainianwall.com/86487-do-5-rokiv-v-yaznici-u-radi-pridumali-nove-pokarannya-dlya-ukrajinciv-cherez-dovgiy-yazik-vlipnuti-mozhe-kozhen Верховної Ради України 17 лютого депутати підтримали зміни до Закону"Про статус народного депутата". Цей документ містить в собі також пункти про заробітні плати і премії представникам парламенту. Так, у https://www.youtube.com/watch?v=eSEl-Bpaa3k час засідання народні обранці проголосували за підвищення їх заробітної плати шляхом надбавок.
Варто зазначити, що депутати проголосували "За" без додаткового обговорення: поправки, які підвищують оплату їхньої праці, підтримали 305 народних обранця. Тепер заробітна плата народного депутата складатиметься з посадового окладу та надбавки, яка діяла станом на 1 січня 2020 року.

305 дегенератов - конституционное большинство. Единство как никогда. Вот и все, что нужно знать о монобольшинстве и жесткой оппозиции уродов
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18.02.2022 09:49 Відповісти
У ВР 450 депутатів.
По фракціях, будьте ласкаві.
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18.02.2022 10:06 Відповісти
эй...самый главный вопрос - как там Йуля ?
(она вчера так неосторожно упала ).

https://t.me/megerini/1030

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко упала в студии программы "Право на владу" на канале "1+1". Видео падения депутата опубликовал 18 февраля Telegram-канал "Megerini".
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18.02.2022 10:01 Відповісти
Я же говорил, шо лабутены до добра не доведут... Даже лабутены против баб Юльки.
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18.02.2022 10:31 Відповісти
Мабуть, колготы - в дрантя?
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18.02.2022 10:32 Відповісти
Это ей за отжим ломбардов, при помощи ФОПовской титушни. Страна - в опасности, а баб Юлька - против кассовых аппаратов.
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18.02.2022 10:34 Відповісти
 
 