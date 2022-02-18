Година запитань до уряду, пенсії та День Української Державності, - порядок денний Ради

Рада на сьогоднішньому засідання заслухає міністрів та главу уряду, а також розгляне низку питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.

Так. парламентарі заслухають міністра фінансів України щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення, міністра оборони України щодо ситуації на кордонах України її деескалації та про стан комплектування Сил територіальної оборони та прем'єр-міністра України щодо стану енергетичної безпеки України.

Також нардепи розглянуть так законопроєкти:



- про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683-2683-3);

- щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (№5864);

- про внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (№5801);

- про соціальний захист осіб похилого віку (№4285);

- про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального захисту ветеранів війни (№6350);

- протидію порушенню прав у сфері праці (№5748);

Також нардепи розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.

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