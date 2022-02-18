Канада засудила "ненормальну військову активність на Донбасі" та закликала Росію до деескалації

Канада закликала РФ до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Канади у твіттері.

"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних.