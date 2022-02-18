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Канада засудила "ненормальну військову активність на Донбасі" та закликала Росію до деескалації

Канада засудила

Канада закликала РФ до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Канади у твіттері.

"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних.

Канада (2190) обстріл (28357) Донбас (22354)


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А ботоксне ВВХ так і злякалось.
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18.02.2022 09:29 Відповісти
обряд з заживо спаленими верблюдами дав лише полегшення та не видалив причини...що далі, руда корова?
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18.02.2022 09:47 Відповісти
Засудження буде дієвим тільки у випадку запровадження жорстких санкцій. Причому, якнайшвидше.
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18.02.2022 09:39 Відповісти
С детским садиком у ихтамнетов получился "зашквар" . Главное , что обвинить в обстреле ВСУ невозможно , а вчера с утра как старалась роспропаганда !
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18.02.2022 09:40 Відповісти
Тобто "нормальна військова активність" не може бути засуджена?
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18.02.2022 09:42 Відповісти
А є нормальна військова активність? Триндець.
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18.02.2022 10:11 Відповісти
 
 