УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11280 відвідувачів онлайн
Новини
6 231 17

Війська РФ під час обстрілу Станиці Луганської застосовували 122-мм снаряди точкової дії

Війська РФ під час обстрілу Станиці Луганської застосовували 122-мм снаряди точкової дії

Під час обстрілу дитячого садка в смт Станиця Луганська використовувався імовірно снаряд 122-мм калібру, випущений або з самохідної артилерійської установки, або з артилерійської зброї великого калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей снаряд прямої точкової дії, розрахований на ураження точної цілі.

Цей снаряд пробиваючої, а не руйнуючої дії, внаслідок чого була пробита стіна в одному місці завтовшки 60см і пошкоджено тільки одне вікно, інші пошкоджень не отримали.

З місця двох прильотів вилучено уламки артилерійського снаряда калібру 122-мм, також проби ґрунту з епіцентру другого вибуху.

Також читайте: Внаслідок вечірнього обстрілу у Станиці Луганській постраждало 3 житлові будинки і перебито газопровід, – ДСНС

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) Станиця Луганська (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
так про що і мова - в дитячий садочок ці тварі поцілили навмисно.
показати весь коментар
18.02.2022 09:33
+4
така точкова шо навіть в дитячий садок вцілила?
а може вони в нього і цілили?
показати весь коментар
18.02.2022 09:32
+4
Приказ скоріше за все терпіти, як терпе головний, вибачаюсь не вестись на провокації
показати весь коментар
18.02.2022 10:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
така точкова шо навіть в дитячий садок вцілила?
а може вони в нього і цілили?
показати весь коментар
18.02.2022 09:32 Відповісти
так про що і мова - в дитячий садочок ці тварі поцілили навмисно.
показати весь коментар
18.02.2022 09:33 Відповісти
Там рядом жд станция, вероятнее всего туда хотели попасть.
показати весь коментар
18.02.2022 09:35 Відповісти
Тоді так собі точкова дія, плюс мінус лапоть як завжди.
показати весь коментар
18.02.2022 10:01 Відповісти
Боярышник играет нам на руку, надо организовать канал поставки за поребрик, и они себя сами уничтожат.
показати весь коментар
18.02.2022 09:34 Відповісти
навіть не знаю, шо гірше....
показати весь коментар
18.02.2022 09:36 Відповісти
Під час обстрілу дитячого садка в смт Станиця Луганська використовувався імовірно снаряд 122-мм калібру, випущений або з самохідної артилерійської установки, або з артилерійської зброї великого калібру, ну теперь все ясно а сперва подумали что из крупнокалиберного пулемета или противотанкового ружья.
показати весь коментар
18.02.2022 09:33 Відповісти
Кумулятивньій снаряд , скорее всего .
показати весь коментар
18.02.2022 09:36 Відповісти
кацапские ублюдки специально целили в детский садик
показати весь коментар
18.02.2022 09:44 Відповісти
Икономіка ьбананово-металозбиральних риспублік здатна виготовляти 122мм набої підвищеної точності? 😲 Чи то у шахтах тікі знаходять? До речі, а скільки там шахт ще дихають?
показати весь коментар
18.02.2022 09:46 Відповісти
Цей снаряд пробиваючої, а не руйнуючої дії, внаслідок чого була пробита стіна в одному місці завтовшки 60см і пошкоджено тільки одне вікно, інші пошкоджень не отримали.
========
Ага бетонобойный
показати весь коментар
18.02.2022 09:49 Відповісти
А це не танк валив хіба?
показати весь коментар
18.02.2022 10:03 Відповісти
Не похоже на кумулятивный...а я не знаю есть ли калиберные бронебойные танковые 125мм...наверное нет...а вот 122м и 152мм на складах на рашке навалом
показати весь коментар
18.02.2022 10:15 Відповісти
А де ж наші Байрактари, щоб дати по мордам лугандонам!?
показати весь коментар
18.02.2022 09:55 Відповісти
Приказ скоріше за все терпіти, як терпе головний, вибачаюсь не вестись на провокації
показати весь коментар
18.02.2022 10:02 Відповісти
Теперь надо все элементы по крупинкам собирать...надеюсь нормальные эксперты работают...????
Если бетонобойный снаряд или бронебойный (калиберный некумулятивный) окажется высокоточным должны остаться элементы электроники то тут совершенно другая международная эрекция и озабоченность должна быть...В шахте откопать не получится...россия сторона конфликта
показати весь коментар
18.02.2022 09:57 Відповісти
Для таких случаев у поляков и у турков есть камикадзе безпилотник, точечно
показати весь коментар
18.02.2022 10:06 Відповісти
 
 