"Від 20 тис. до мільйона": у Європі очікують напливу біженців у разі вторгнення РФ в Україну
Євросоюз очікує великого напливу біженців у разі загострення кризи в Україні та подальшої ескалації з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю німецькому виданню WELT.
Він попередив, що у разі подальшого загострення кризи міграційний тиск на Євросоюз може зрости.
"За оцінками, сюди можуть прибути від 20 000 до мільйона біженців", - сказав Схінас.
Єврокомісар зазначив, що Комісія допоможе країнам ЄС вивезти своїх громадян з України у разі надзвичайної ситуації.
"Зараз в Україні проживає близько 20 тис. громадян ЄС, а також значна частина населення з європейським корінням, яким може знадобитися допомога. ЄС також готовий мобілізувати значну гуманітарну допомогу та допомогу у цивільному захисті", - сказав Схінас.
Схінас наголосив, що біженці, як це вже сталося в Білорусі, можуть бути використані проти ЄС навмисно як засіб тиску.
Нагадаємо, у Польщі заявили, що продовжують готуватися до напливу потенційних біженців з України у разі російського вторгнення попри заяви РФ про відведення частини військ.
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- піди і купи, я так давно зробив
Кулемет захований у стрісі
А вівчар жене отару плаєм
Тьохнув постріл - москаля немає.
Кто всю жизнь сидит в ...овне
И готовится к войне
??!
я угадал?
Вот то белая кость.
Зажопники , слуги наріту , всякі чинуші , їхні родини , їх напевно набереться - більше мільйона . .
Європа офігєє. Толерантність з Путіним Європі вилізе боком!
.Українці ім пофф..!
Тут земля моих предков...
С Домбабве уже убежали...теперь там 600 тыс. Колобоантов с узкими паспортами....
- Черт знает что такое! Меня обязали выступить перед конными матросами.
Скажи, ради Бога,что такое конные матросы?
- Не знаю,что такое конные матросы,-сумрачно отвечал Коровин,- но валить отсюда надо."
Якщо Путін піде далі Україною економіці ЄС, її валюті, безпеці прийде кінець теж!
Мільйони голодних біженців штурмуватимуть кордони ЄС, це призведе до гуманітарної катастрофи у самій ЄС. Мільйони голодних біженців будуть штурмувати супермаркети з продуктами, підвищиться криміногенна ситуація. Люди попросту заполонять європейські регіони і старатимуться вижити!
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Беженцев будет до 15 миллионов, а не эти смешные и наивные цифры!