Сьогодні відбудуться телефонні перемовини глави Пентагону Остіна та Шойгу, - Міноборони РФ

Глави військових відомств Росії та США у п'ятницю, 18 лютого, проведуть телефонні перемовини.

Про це повідомили у Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"18 лютого відбудуться телефонні перемовини міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна", - повідомило відомство.

"Розмова відбудеться з ініціативи американської сторони", - заявили російські військові.

Інших деталей щодо перемовин наразі не повідомляється.

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