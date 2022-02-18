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Сьогодні відбудуться телефонні перемовини глави Пентагону Остіна та Шойгу, - Міноборони РФ

Сьогодні відбудуться телефонні перемовини глави Пентагону Остіна та Шойгу, - Міноборони РФ

Глави військових відомств Росії та США у п'ятницю, 18 лютого, проведуть телефонні перемовини.

Про це повідомили у Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"18 лютого відбудуться телефонні перемовини міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна", - повідомило відомство.

"Розмова відбудеться з ініціативи американської сторони", - заявили російські військові.

Інших деталей щодо перемовин наразі не повідомляється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков

Автор: 

армія рф (17143) Пентагон (1413) росія (64846) США (22395) Шойгу (626) Міноборони рф (699) Остін Ллойд (521)


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Хто кому х....наштовхає
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18.02.2022 10:08 Відповісти
шойга остіна забодае, той не готовий к таким нетрадіціонним методам як плюватися в телефон соплею...
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18.02.2022 10:09 Відповісти
Не перемовлятися, а знищувати всіма даступними методами ту заразу із московських боліт, бо розповзеться по всьому Світі!
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18.02.2022 10:16 Відповісти
спалити ту плісняву нахєр
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18.02.2022 10:22 Відповісти
Американскому министру пояснили, что он будет разговаривать с оленем !?
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18.02.2022 10:24 Відповісти
О ЧЁМ может говорить профессиональный военный и заслуженный генерал США с потомственным оленеводом и профессиональным ассенизатором?
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18.02.2022 10:34 Відповісти
Остін, пошли дебіла на ху......... тор , метеликів ловити ....
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18.02.2022 11:06 Відповісти
 
 