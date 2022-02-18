Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС
Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.
"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - повідомили у пресцентрі ОС.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- На меня напал какой-то гопник и нанес мне несколько ножевых ранений.
- У вас же в руках была бита, почему вы не сопротивлялись?
- Рядом с нами стояли ни в чём не повинные люди.
- А вам не приходило в голову, что нормальные люди, при виде такого замеса, обычно отходят куда подальше?
- Шо, правда?
Вуаля. Хфашизды геноцыдят детей!)
Ведь Крым ,,зеленые человечки,,захватывали таким же макаром,впереди пустили женщин с дельми а они с оружием плелись с зади.Метод фашистов на лицо.
Мы все нашим мирным путем
Решили --15 тыс погибшиш
Раненых и инвалидов минимум в четыре раза больше
https://www.youtube.com/watch?v=CioCoR-vw_4
А чому так? Бо ці бандити при владі згорнули всі військові частини в Києві, розпродали всі землі і забудували їх щільно висотним непотребом...
ВИСНОВОК: немає чого звинувачувати ворога, коли й самі такі ж самі!