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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС

Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС

Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - повідомили у пресцентрі ОС.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних

Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС 01

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+28
Зелений Верховнийголовокомандувач не буде вестись на провокації до останнього українця.
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18.02.2022 10:17
+23
Впєрєді будут стаять жєнщіни і дєті,а ми будєм стаять сзаді,нє впєрєді а сзаді і пусть папробуют стрєлять в женщін і дєтєй-ето слова бункєрнай казліни...
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18.02.2022 10:18
+17
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі. рабіновичі, татарови, мураєви, партнови....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 10:20
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Зелений Верховнийголовокомандувач не буде вестись на провокації до останнього українця.
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18.02.2022 10:17 Відповісти
так, до останнього... до Львова...
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18.02.2022 10:27 Відповісти
Ну да! Ему это не кошерно! (А УКРАИНА-это ты!)
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18.02.2022 10:40 Відповісти
Впєрєді будут стаять жєнщіни і дєті,а ми будєм стаять сзаді,нє впєрєді а сзаді і пусть папробуют стрєлять в женщін і дєтєй-ето слова бункєрнай казліни...
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18.02.2022 10:18 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі. рабіновичі, татарови, мураєви, партнови....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 10:20 Відповісти
👍👍👍
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18.02.2022 14:33 Відповісти
Откровенная ложь со стороны штаба ООС! Если противник разместил свою артиллерию рядом с домами мирных жителей и оттуда ведет артогонь,- то адекватный ответ может быть лишь такой - либо ответный артиллерийский огонь на уничтожение противника, либо засылка диверсионной группы, которая бы уничтожила артиллерийский расчет врага! Но про это в сводке штаба ООС - ни слова!
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18.02.2022 10:26 Відповісти
що ти мелеш? у чому "ложь"?
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18.02.2022 10:44 Відповісти
провокатор пнх за поребрик ..
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18.02.2022 10:47 Відповісти
Апалченці які живуть в тих будинках і квартирах зі своїми бабушкамі дєдушкамі і внукамі напевно сказочно раді і дякують Пуціну і асвабадітєлям за такий подарок ! )))
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18.02.2022 10:27 Відповісти
Это быдло неисправимо. Только смерть их успокаивает.
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18.02.2022 10:37 Відповісти
Из показаний потерпевшего:
- На меня напал какой-то гопник и нанес мне несколько ножевых ранений.
- У вас же в руках была бита, почему вы не сопротивлялись?
- Рядом с нами стояли ни в чём не повинные люди.
- А вам не приходило в голову, что нормальные люди, при виде такого замеса, обычно отходят куда подальше?
- Шо, правда?
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18.02.2022 10:27 Відповісти
Значит ответку надо давать в другое место ..где не ждут
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18.02.2022 10:29 Відповісти
Зачищайте Донбасс, с такой армией и Москву можно брать
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18.02.2022 10:35 Відповісти
Сто лет нам снилась токсичная москва. Кстати на древне-финском "москва - вонючая вода", примерно так.
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18.02.2022 14:07 Відповісти
москва будет разрушена.
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18.02.2022 10:36 Відповісти
Шмаляйте туди у відповідь, а дамбасяни нехай самі гонять їх від своїх будинків.
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18.02.2022 10:37 Відповісти
Так вони цього тільки і чекають. Прилетить отвєтка, а кацапідари тут же організують зо два десятки свіжих трупів для картинки у ЗМІ. Цю нелюдь нічого не зупинить, їм лугандонських ватників не жалко - це розхідний матеріал. Але ж і дітей можуть повбивати....
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18.02.2022 10:41 Відповісти
Чого знов байрактар хоч разок не використають?
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18.02.2022 10:38 Відповісти
А как на счет высокоточного оружия или наличие такового это только бравада наших ВСУ?
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18.02.2022 10:38 Відповісти
Ну бахнем мы высокоточным гаубицу возле школы....русня запихнет в эту школу 200 деток и подорвет...
Вуаля. Хфашизды геноцыдят детей!)
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18.02.2022 10:49 Відповісти
На это все и заточено....
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18.02.2022 10:50 Відповісти
Да-а,ничего хорошего в этом нету.Но НО почему не подойти к этому вопросу иначе,украинские ВСУ уничтожают точку откуда ведут обстрел а то что обстрел ведется из жилых кварталов да еще и дез возмущения тех кто там живет это уже их проблемы.
Ведь Крым ,,зеленые человечки,,захватывали таким же макаром,впереди пустили женщин с дельми а они с оружием плелись с зади.Метод фашистов на лицо.
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18.02.2022 10:56 Відповісти
ну вот и говорят будем воевать не смотря ни на что.... а оно как всегда.... там же люди...там же наши украинци.... стрелять нельзя ...., а байрактары где? да погода не лётная сказали....я конечно понимаю всё....а как же воевать и защищаться тогда.если одни проблемы и припядствия?а они так и будут гатить с домов и дворов убивать военных и гражданских...и что...? замкнутый круг....(( задачи не выполнимы...и никто не будет на себя брать ответственность...вот видите люди как оно я зыком на сайтах попиз....ь легко и указания давать или тролить....а как в реале делать всё? ответов нет((
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18.02.2022 10:50 Відповісти
Резников, не «провоцируй» козломордых! Пусть обстреливают детские сады и школы - зато вы сохраняете спокойствие! Журналистов пригоните на пожарища - чем не шоу!
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18.02.2022 10:51 Відповісти
Да российские террористы всегда так делали. А как они из градов лупили среди домов. Фашисты
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18.02.2022 10:56 Відповісти
про запас несколько карточек надо иметь, может хоть что-то сработает, и повер банк хороший
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18.02.2022 10:56 Відповісти
Де наш горобець миру, який відвів з найкращих позицій наші війська? Повернув їх назад, як обіцяв? Ніхто йому сьогодні не заважає відстояти Донбас?
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18.02.2022 11:02 Відповісти
Не приплутуйте, будь ласка, горобця таким порівнянням . Горобець це дуже кмітлива, хоробра та незалежна пташка, дарма що маленька. Про того персонажа на порівняння горобець ніяк не підходить.
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18.02.2022 14:16 Відповісти
вот и нарисовалась правда..., в ответ мы стрелять не сможем, потому что они размещают свои орудия в жилых кварталах..., да, им пофиг на мирняк, а нам не пофиг и поэтому у нас мало шансов отправить реальную ответку..., и это будет такая тактика ведения войны, орки ее никогда не скрывали - они будут прикрываться мирными, тем более что это не ихние мирные, а наши...
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18.02.2022 11:05 Відповісти
Ну и что? Это что проблема? А для чего вам вообще Байрактары с точечными ударами. Для чего они вообще вам? Вы их солить собираетесь????
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18.02.2022 11:18 Відповісти
а байрактары зачем нужны?????????не для перемещения сепоров из этого мира в ад????????
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18.02.2022 11:20 Відповісти
Заглядывать в глаза путлеру, сдавать территории, запрещать разведку, ответный огонь и укреплять позиции. Оно в итоге того стоило?
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18.02.2022 11:21 Відповісти
Терористи так себе і ведуть, і надалі так себе вестимуть.... Для них все рівно, що підірвати вибухівкою житловий будинок (1999 рік), що в 2022 році розстріляти дитячий садочок з дітьми.
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18.02.2022 12:29 Відповісти
тобто зі сторони зсу в житлові масиви стріляти можна а у відповідь там же наши люди
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18.02.2022 13:34 Відповісти
И кто это стреляет в том числе по детским садикам? Это понятно, что нелюди но чья сторона до 2014 года пока РФ не ввела войска в Украину ни кто не стрелял и кто это сделал?, а началось все с Майдана и так званая украинская власть до сих пор за 8 лет так и не сказала кто стрелял на майдане, она способна только бюджет тратить туда куда угодно только не на то что нужно на только не на социалку и на вооружение армии (нам Путина не надо когда в стране такие руководители), потому и разводим руками пока по нам стреляют ни как не могут назвать войну - войной и запускают в космос поломаные спутники, так наверное выгодней воровать торговать Украиной в том числе через Минск , чем работать на стану.
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18.02.2022 13:37 Відповісти
Тогда скажи сам есть они там или их там нет и кто стреляет?
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18.02.2022 15:01 Відповісти
Снова
Мы все нашим мирным путем
Решили --15 тыс погибшиш
Раненых и инвалидов минимум в четыре раза больше
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18.02.2022 14:51 Відповісти
все равно конец у них один будет!

https://www.youtube.com/watch?v=CioCoR-vw_4
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18.02.2022 14:55 Відповісти
Хочу нагадати, що в Україні внутрішній ворог (чиновники, адміністрації і політики) нічим не кращий за зовнішнього. Наприклад, в Києві на Печерську батальйон територіальної оборони встромили прямо в житловий будинок - відібрали у мешканців цокольний поверх і туди завели військових. Тепер цей український батальйон під надійним прикриттям українських пенсіонерів і немовлят, які живуть в п'яти поверхах над цокольним поверхом. І хто так вчинив? Київська міська рада і Печерська районна адміністрація, які на дух непереносять киян і готові їх всіх винищити до ноги! Адреса батальйону територіальної оборони Печерська: вулиця Німанська 7.
А чому так? Бо ці бандити при владі згорнули всі військові частини в Києві, розпродали всі землі і забудували їх щільно висотним непотребом...
ВИСНОВОК: немає чого звинувачувати ворога, коли й самі такі ж самі!
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18.02.2022 15:07 Відповісти
 
 