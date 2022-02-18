Нардеп "Голосу" Костенко про ескалацію на Донбасі: Головне завдання наших дипломатів та військових - щоб Росія не створила умови для "Мінську-3"

Народний депутат "Голосу", секретар комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко вважає, що Російська Федерація продовжуватиме ескалацію конфлікту на Донбасі.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами Костенко, Росія хоче "посадити за стіл переговорів України та міжнародних партнерів": "А там сказати: якщо не буде виконуватися "Мінськ", то ескалація продовжуватиметься. Саме на це вони тиснутимуть. І тут головним завданням наших дипломатів та військових є те, щоб Росія не створила умови для "Мінську-3".

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Нардеп впевнений, що Росія зараз продовжує "політику військовим шляхом".

"Росія розуміє, що наше суспільство не сприймає виконання Мінських угод, тому що ми знаємо, що це поразка для України. Через це вони пішли військовим шляхом, сподіваючись, що ми під цим тиском здамо наші позиції, імплементуємо формулу Штайнмаєра і приймемо капітуляційні пункти "Мінську", які вони нам пропонують", - зауважив він.