Нардеп "Голосу" Костенко про ескалацію на Донбасі: Головне завдання наших дипломатів та військових - щоб Росія не створила умови для "Мінську-3"
Народний депутат "Голосу", секретар комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко вважає, що Російська Федерація продовжуватиме ескалацію конфлікту на Донбасі.
Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
За словами Костенко, Росія хоче "посадити за стіл переговорів України та міжнародних партнерів": "А там сказати: якщо не буде виконуватися "Мінськ", то ескалація продовжуватиметься. Саме на це вони тиснутимуть. І тут головним завданням наших дипломатів та військових є те, щоб Росія не створила умови для "Мінську-3".
Нардеп впевнений, що Росія зараз продовжує "політику військовим шляхом".
"Росія розуміє, що наше суспільство не сприймає виконання Мінських угод, тому що ми знаємо, що це поразка для України. Через це вони пішли військовим шляхом, сподіваючись, що ми під цим тиском здамо наші позиції, імплементуємо формулу Штайнмаєра і приймемо капітуляційні пункти "Мінську", які вони нам пропонують", - зауважив він.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"Залежні від банкової холуї почали атаку на Мінські угоди.
Причому аргументи настільки тупі і бездарні і настільки повторюють російську пропаганду, що аж страшно. Наприклад, обстріляли дитячий садочок чи школу через Мінські угоди. Угоди і Україна винуваті в тому, що нас обстріляли.
Кримінальний кодекс і Заповіді Божі винуваті в тому, що хтось когось вбив.
Ну таке собі, чесно кажучи...
За 3 роки їхні патрони разом з монакааліцією і турбореформами, 838 разів могли змінити погані Мінські угоди на класні Криворізькі угоди, але й далі офіційно всіх запевняють у відданості Мінським угодам.
І можна би було б забити на цей факт, якби не одне "але":
Чергова атака почалася ВІДРАЗУ ПІСЛЯ прийняття Держдумою документу про визнання "республік", тобто одностороннього виходу росії з Мінських угод.
Такі погані для України угоди, що путін їх розриває в односторонньому порядку.
І я так розумію, кремлівська агентура зараз намагається врятувати путіна від санкцій, повязаних з виходом з Мінська. Чудово, чудово. Паліться далі."