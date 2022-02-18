Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО, - Резніков
Україна посилює свою оборону.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Він запевнив, що водночас Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО.
Міністр звернувся до жителів окупований територій: "Люди, не бійтеся, не Україна ваш ворог, а ті, хто наче б то ховаються за вашими стінами, а ті, хто наче б то хочуть захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ", - наголосив Резніков.
Керівник МОУ зазначив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.
Він вважає, що Україна стане "донором безпеки" дня усієї Європи.
Топ коментарі
+4 Алла Новосад #194524
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+4 Саша Киев
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+3 Анатолий Панасюк
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я правильно зрозуміла, що ніхто з наших урядовців не може назвати рашу агресором?
ой, людоньки! не допоможе нам те озброєння, бо наш гівнокомандувач ніколи не віддасть наказу на її використання. треба спочатку зелю на вила підняти, а тоді вже бити точково по оркам.
МЫ НЕ ХОТИМ ДАВАТЬ ЛИШНИЙ ПОВОД РФ ГОВОРИТЬ, ЧТО У НАС ТУТ БАЗЫ и что им надо себя "защищать"", - отметил Гарант.
Киев добивается от Запада гарантий, среди которых есть пункт о сильной и обеспеченной армии.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/246550_1645118080
А разве расее надо давать повод? Она сама его найдет .
Она его уже давно нашла.
Поэтому она уже оторвала Крым и вторглась на Донбасс.
Киев добивается от Запада гарантий, среди которых есть пункт о сильной и обеспеченной армии.
"Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны.
Памажите, обеспечьте нам армию, а сами пошли вон.
Я потом буду рассказывать как я лично обеспечил армию
Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Пряма мова:
"Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
Нам и шпионов не надо. Мы сами все покажем
Ущипните меня, может я сплю
мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией.
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-budu-delat-vse-chtoby-ukraina-stala-nashej-472408-2021/
то ОН https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-********-kordony/31585015.html ВСТУПИТ В ВОЙНУ НА СТОРОНЕ РОССИИ.
ЛУКАШЕНКО насчет Крыма. Он СКАЗАЛ, ЧТО КРЫМ - ЭТО РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ, и я туда собираюсь поехать.
https://www.radiosvoboda.org/a/putin-lukashenko-vtorgnennya/31588944.html
Так зачем нам армия, главнокомандующий и министр обороны?
Может распустим всех нафиг?
Пусть ОРДЛО вчиняет силові дії стосовно України
Просто Украине надо подождать другого президента с яйцами и стержнем, а не соплю.