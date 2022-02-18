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Новини Війна
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Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО, - Резніков

Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО, - Резніков

Україна посилює свою оборону.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він запевнив, що водночас Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО.

Міністр звернувся до жителів окупований територій: "Люди, не бійтеся, не Україна ваш ворог, а ті, хто наче б то ховаються за вашими стінами, а ті, хто наче б то хочуть захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ", - наголосив Резніков.

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Керівник МОУ зазначив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Він вважає, що Україна стане "донором безпеки" дня усієї Європи.

Автор: 

Донбас (22354) Резніков (1443) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Зеленський не хоче вмерти за Донбасс, так, як хотів вмерти за Крим, звільняючи його?
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18.02.2022 10:58
+4
чи не нагадує це Тимошенко під час захоплення Криму у 2014 ? http://www.rnbo.gov.ua/files/2016/stenogr.pdf протоколу засідання РНБО від 28 лютого 2014 року. « Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті. Просто поводити себе, як голуби миру».
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18.02.2022 11:05
+3
Та їм ще і досі лячно, що на площі Донецька можуть встановити памятник С.Бандері!
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18.02.2022 11:00
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Зеленський не хоче вмерти за Донбасс, так, як хотів вмерти за Крим, звільняючи його?
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18.02.2022 10:58 Відповісти
Та їм ще і досі лячно, що на площі Донецька можуть встановити памятник С.Бандері!
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18.02.2022 11:00 Відповісти
А як же луГандон звільняти!?
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18.02.2022 11:03 Відповісти
чи не нагадує це Тимошенко під час захоплення Криму у 2014 ? http://www.rnbo.gov.ua/files/2016/stenogr.pdf протоколу засідання РНБО від 28 лютого 2014 року. « Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті. Просто поводити себе, як голуби миру».
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18.02.2022 11:05 Відповісти
а кому ж вы это говорите когда 7 лет там нет украинского телевидения? по всему миру бесплатное российское телевидение .....при порошенко его кум стець был министром знаете все , был временно а потом постоянно так и остался , дурака провалял так украинское телевидение и не дал на лндр и крым... много раз пытались пытались и обосрались...(( так и посей день вся украина посажена на платные всякие каналы подписки всё приватизировали и заблокировали....вот так за сердца украинцев борятся...((
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18.02.2022 11:10 Відповісти
".... ті, хто наче б то ховаються за вашими стінами, а ті, хто наче б то хочуть захистити вас від України" Джерело:

я правильно зрозуміла, що ніхто з наших урядовців не може назвати рашу агресором?
ой, людоньки! не допоможе нам те озброєння, бо наш гівнокомандувач ніколи не віддасть наказу на її використання. треба спочатку зелю на вила підняти, а тоді вже бити точково по оркам.
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18.02.2022 11:13 Відповісти
"Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Иначе дестабилизация будет во всем мире.

МЫ НЕ ХОТИМ ДАВАТЬ ЛИШНИЙ ПОВОД РФ ГОВОРИТЬ, ЧТО У НАС ТУТ БАЗЫ и что им надо себя "защищать"", - отметил Гарант.

Киев добивается от Запада гарантий, среди которых есть пункт о сильной и обеспеченной армии.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/246550_1645118080
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18.02.2022 11:16 Відповісти
МЫ НЕ ХОТИМ ДАВАТЬ ЛИШНИЙ ПОВОД РФ ГОВОРИТЬ, ЧТО У НАС ТУТ...

А разве расее надо давать повод? Она сама его найдет .
Она его уже давно нашла.
Поэтому она уже оторвала Крым и вторглась на Донбасс.
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18.02.2022 11:21 Відповісти
Московія ще не напала, а Зеля та його команда вже виправдовуються.
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18.02.2022 11:24 Відповісти
це слова не міністра оборони , це звернення міністра капітуляції ! кого це сцикло може повести в бій ?
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18.02.2022 11:26 Відповісти
ЗЄ:

Киев добивается от Запада гарантий, среди которых есть пункт о сильной и обеспеченной армии.

"Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны.

Памажите, обеспечьте нам армию, а сами пошли вон.
Я потом буду рассказывать как я лично обеспечил армию
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Виступаючи в Раді, РЕЗНІКОВ вкотре наголосив, що агресія України щодо білоруського народу неможлива в принципі, адже за таке "нас проклянуть наші нащадки".

Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Пряма мова:
"Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
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18.02.2022 11:43 Відповісти
спостерігав? за нашими навчаннями.

Нам и шпионов не надо. Мы сами все покажем
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18.02.2022 11:53 Відповісти
Дружба-фройндшафт с тараканом, который убивает своих и вместе с Россией грозит Украине.

Ущипните меня, может я сплю
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18.02.2022 11:45 Відповісти
если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины

мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией.
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-budu-delat-vse-chtoby-ukraina-stala-nashej-472408-2021/
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18.02.2022 11:50 Відповісти
Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками заявил, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске - или непосредственно с Российской Федерацией - вспыхнет с новой силой,

то ОН https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-********-kordony/31585015.html ВСТУПИТ В ВОЙНУ НА СТОРОНЕ РОССИИ.

ЛУКАШЕНКО насчет Крыма. Он СКАЗАЛ, ЧТО КРЫМ - ЭТО РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ, и я туда собираюсь поехать.

https://www.radiosvoboda.org/a/putin-lukashenko-vtorgnennya/31588944.html
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18.02.2022 12:00 Відповісти
Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО

Так зачем нам армия, главнокомандующий и министр обороны?
Может распустим всех нафиг?
Пусть ОРДЛО вчиняет силові дії стосовно України
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18.02.2022 12:05 Відповісти
Если у тебя и презика нет яиц, то ты за всю Украину не расписывайся!!!!
Просто Украине надо подождать другого президента с яйцами и стержнем, а не соплю.
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18.02.2022 12:10 Відповісти
Наша власть очевидно хочет построить в Украине режим типа лукашенковского И Зюзя будет править потом 20 лет.
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18.02.2022 12:12 Відповісти
 
 