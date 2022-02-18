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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - глава Пентагону Остін

США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - глава Пентагону Остін

Нарощування РФ військової присутності вздовж кордонів України, Білорусі та на Чорному морі наближає російські війська до "порога" НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це 17 лютого на пресконференції у штаб-квартирі НАТО заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє пресслужба Пентагону.

"Прихильність США до НАТО... залишається непорушною. Як сказав президент (США Джо. - Ред.) Байден кілька днів тому, ми будемо, якщо потрібно, захищати кожен дюйм території НАТО. Звісно, немає причин, що це має статися... так само, як немає причин для Росії знову вторгатися в Україну. Україна нікому не загрожує, не кажучи вже про своїх російських сусідів, і все ж таки це те, у що Москва змусила б нас повірити, і саме так (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін і далі виправдовує збирання значної бойової могутності (біля кордонів України. - Ред.)", – зазначив глава Пентагону.

Нагадаємо, 7 грудня 2021 року Путін під час розмови з Байденом заявив, що НАТО робить спроби "освоєння" території України. "Тому Росія серйозно зацікавлена в отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що відкидають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення в суміжних із Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сценарій взято з російських методичок": глава Пентагону Остін про нещодавні кібератаки проти України

17 грудня на тлі нарощування російських військ поблизу кордонів України МЗС РФ поширило передані Вашингтону російські проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки. Зокрема, у них ідеться, що США повинні взяти на себе зобов'язання унеможливити подальше розширення НАТО "у східному напрямку" й відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили у СРСР. Росія також вимагає, щоб війська та озброєння НАТО повернулися до кордонів рубежів 1997 року (відтоді до Альянсу вступила низка країн, зокрема Польща).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відбудуться телефонні перемовини глави Пентагону Остіна та Шойгу, - Міноборони РФ

вторгнення (380) НАТО (6392) Пентагон (1413) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+6
Який же облом мокшам, вони ж думали, що побряцають зброєю, налякають Європу і їм здадуть Естонію, Латвію і Литву, а потім Польщу. Скиглячи відповзайте кацапи в свої смердючі болота.
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18.02.2022 10:58
+4
***** не переробиш.
***** можна тільки винести ногами уперед.
з нетерпінням чекаемо іншого ***** на лапненогії - цей вже набрид...
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18.02.2022 11:12
+3
Якщо хтось забув,то смердючі лапатні вбивці вже заперлись в Ураїну ще у 2014-у,та досі продовжують вбивати українських громадян...
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18.02.2022 11:00
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Який же облом мокшам, вони ж думали, що побряцають зброєю, налякають Європу і їм здадуть Естонію, Латвію і Литву, а потім Польщу. Скиглячи відповзайте кацапи в свої смердючі болота.
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18.02.2022 10:58 Відповісти
Ну и прислали бы с десяток першингов, так сказать в качестве гуманитарной помощи А мы по мацквабаду хрясь!!!
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18.02.2022 11:14 Відповісти
Все нормально. Через два роки повернеться Пастор і реальний головнокомандувач і почнемо випускати "Нептуни" і ще купу ракет, проекти були в розробці на 800-1000 км.
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18.02.2022 11:41 Відповісти
Якщо хтось забув,то смердючі лапатні вбивці вже заперлись в Ураїну ще у 2014-у,та досі продовжують вбивати українських громадян...
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18.02.2022 11:00 Відповісти
Ківі, Шуфричу, Ахметову вже пофіг вони і так на території НАТО а інші холопи то таке ....
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18.02.2022 11:03 Відповісти
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18.02.2022 11:10 Відповісти
***** не переробиш.
***** можна тільки винести ногами уперед.
з нетерпінням чекаемо іншого ***** на лапненогії - цей вже набрид...
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18.02.2022 11:12 Відповісти
То вже можна мочити козломордих на попередження, згадати, як вони Крим окупували, щоб там не було НАТО.
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18.02.2022 11:15 Відповісти
в Крым они полезли спасать рускагаварящих, в лугандонию полезли спасать распятого рускагаварящего младенца, НАТО ***** придумало месяц назад и выставила ультиматум - возврат к 97 году, поле этого европа очухалась и зашевелилась, никакого НАТО в 2014 году не было в планах *****, обычное нападение на соседей. как там ********* говорила - ***** собиратель земель русских.
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18.02.2022 12:05 Відповісти
Что-то они про НАТО все заладили в последнее время.

- Как вы будете защищать Украину?
- США будут защищать каждый дюйм территории НАТО!
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18.02.2022 11:18 Відповісти
Вони не зобов'язані нас захищати, буде добре якщо доставлять залишок військової допомоги, яку вони пообіцяли надати Україні,бо останнім часом не прилітають подарунки
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18.02.2022 11:41 Відповісти
как не обязаны?? а будапештский меморандум??? там что написано?? англичане и американцы навезли оружия за две недели больше чем за 30 лет и почему? а потому что финиш всё равно будет в Гааге и у судьи к подписантам могут появится вопросы, не к ***** с ним всё и так ясно, а к другим переживающим за атомное оружие в давние времена.
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18.02.2022 12:17 Відповісти
Вам же сказано что НАТО будет защищать каждый дюйм територии а не метр.Так что мы сами остались в ответе за защиту каждого сантиметра своей територии.
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18.02.2022 11:18 Відповісти
Срати москалям на НАТО.Їм потрібна Україна.Сказав би краще,що ви закриєте небо над Україною
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18.02.2022 11:20 Відповісти
https://otvet.imgsmail.ru/download/293820598_607928a3b20db9fc91564ec5588108a3_800.jpg
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18.02.2022 11:21 Відповісти
ядерное оружие верни украине..
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18.02.2022 11:25 Відповісти
Если Америка не хочет базу НАТО в Украине!! Разрешите нам базы Американских наемников за деньги!!! Или Талибов- ЗА ДЕНЬГИ!!!!
Наши ребятам - это будет моральная поддержка , а россияне усруться- ведь они сцыклявые твари!!
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18.02.2022 11:37 Відповісти
Можно начать с защиты посёлка Нью Йорк на Донбассе.
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18.02.2022 11:38 Відповісти
США - країна можливостей! Навіть темношкірий Президент США не такий презентабельний виглад має, як Колін Пауел, Ллойд Остін. Жесть! Аж мурашки по спині. Такі собі - темні демони війни.
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18.02.2022 11:39 Відповісти
нам от того ни горячо ни холодно
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18.02.2022 12:42 Відповісти
Нам дууужеприємно це ч4ти,але не радісно. За Будапештський меморандум не згадаєте? Кравчук,курча мати твоя!!!
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18.02.2022 13:19 Відповісти
А потом удивляются почему Украина, Грузия, Молдова ( по сути и Азербайджан, да думаю и многие другие) так рвутся в НАТО.. Именно ради защиты.. А защиты от кого.. отгадайте с одного раза...
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18.02.2022 15:03 Відповісти
и это после того как драпали с афгана - зашитнички.памперсы пошейте себе
что б на весь мир не вонять.
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18.02.2022 16:24 Відповісти
 
 