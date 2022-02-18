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Новини Війна
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Біля кордонів України 149 тисяч російських військових. Ніякого відведення не відбувається, - Резніков

Біля кордонів України 149 тисяч російських військових. Ніякого відведення не відбувається, - Резніков

Наразі біля кордонів України перебуває близько 149 тисяч російських військових.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер щодо ситуації довкола України. По-перше, ми не підтверджуємо заяви російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Іде переміщення сил та засобів. По-друге, наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компоненту, і разом з морським та авіаційним компонентом їхня кількість складає близько 149 тисяч", - зазначив міністр.

"Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають у активній фазі, основна маса військ уже стягнута. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб", - додав Резніков.

"Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три (російські. - Ред.) кораблі", - заявив глава Міноборони. 

Крім того, Резніков нагадав, що одночасно в Росії продовжуються навчання Росгвардії "Заслон-2022".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО, - Резніков

"Цей компонент також перебуває у полі нашого зору", – резюмував він.

Автор: 

Резніков (1443)


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Топ коментарі
+12
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18.02.2022 11:19
+9
Стесняюсь спросить, Как там Юля? Вчера прямо в студии скопытилась, лабутены подвели. Осуждает она такое скопление кацапвойска, чи переймаеться тока подраными при падения колготами?
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18.02.2022 11:14
+8
Саме час "пєрєстатьстрєлять", чи не так, свідки Голобородьки?
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18.02.2022 11:11
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18.02.2022 11:04 Відповісти
Чотирі місяці таскати 100 тисяч вояків восени і зимою біля кордонів України. Ночують мокші в палатках. Вони за цей час купалися хоча б раз? Що там з завошивленістю грізної армії?
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18.02.2022 11:12 Відповісти
Ну, що є привід знов вам зробити усміхнені фотки з командуючим. Німецькі каски не забутьте одіти.
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18.02.2022 11:07 Відповісти
Кацапская тактика - засрать всю приграничную зону, как акт устрашения ЗСУ.
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18.02.2022 11:07 Відповісти
149 тысяч, блин, та нафиг мне ваше нагнiтання. и без вас амеры уже оповестили.
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18.02.2022 11:10 Відповісти
Саме час "пєрєстатьстрєлять", чи не так, свідки Голобородьки?
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18.02.2022 11:11 Відповісти
Сьогодні чув розмови двох "свідків" що то інформаційний кіпіш Заходу. Телевізор працює, ментальна близкість з зеленими перекриє будь-які зародки логіки.
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18.02.2022 11:29 Відповісти
Та да! І засмутити черговий "День вітання". Чого "вітання"? А х.з. Щоб не повторюватись. А чого "єднання"?
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18.02.2022 11:55 Відповісти
Тричі х.з.
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18.02.2022 12:05 Відповісти
Колєбєється разом з лінією "партії".То є загроза, то нема,то знову є.А Зелений ************ ***** при цьому все намагається знову заглянути в очко ***** і розгледіти там "бажання" до миру.
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18.02.2022 11:11 Відповісти
Що там наший сцікун миротворчий?
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18.02.2022 11:14 Відповісти
Стесняюсь спросить, Как там Юля? Вчера прямо в студии скопытилась, лабутены подвели. Осуждает она такое скопление кацапвойска, чи переймаеться тока подраными при падения колготами?
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18.02.2022 11:14 Відповісти
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18.02.2022 11:19 Відповісти
Тада , ну и поделом ей.
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18.02.2022 11:21 Відповісти
Каароч, хромая лошадь-2.
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18.02.2022 11:23 Відповісти
Тебя дурбецало Юля интересует или российская орда у наших ворот?
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18.02.2022 13:31 Відповісти
Ну если бы было желание,вы бы легко нашли информацию «шо там Юля»,а не картинно прикидывались лобзиком тут,на форуме.
Богдан сразу услужливо подсунул вам старьё,хотя есть более свежая инфа,но Богдан её не показал,потому что она ему не выгодна,ибо выставляет Юлю в лучшем свете.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5.html https://www.economics-prorok.com/2022/02/даже-не-думайте-тимошенко-предосте.html
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18.02.2022 12:20 Відповісти
Резников ты шо (ука ,Арахамии не веришь, он же сказал ,что это все происки США
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18.02.2022 11:15 Відповісти
ні нагнітай, ета атпугіваіт інвєстаров, і мішаіт красть на дорогах
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18.02.2022 11:17 Відповісти
Крім реальної загрози може виявитись ,що вся ця вакханалія навколо кордону, що триває з минулого року має лиш одну мету - просто підірвати економіку України, посіяти паніку, щоб не було інвестицій, щоб не дай бог рівень життя в Україні став вищим ніж в РФ. Бо насправді єдиний фактор , який дестабілізує трон царя - це коли споживчий кошик українця стане кращий ніж у "кримнаша". Бо у "кримнаша" ,як у крайнєпримітивної форми життя, є лиш один критерій цінності свого буття - "cколько колбасы и водки можна купить на получку\пенсию" і від цього ************** весь подальший "мыслительный процесс и последующие выводы" . А от коли наш кошик стане більший за їхній то у царя лишиться лиш два виходи - або пряма агресія або залізний кордон з глушилками і повним перекриттям будь-яких коммунікацій
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18.02.2022 11:18 Відповісти
Даже резников увидел?
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18.02.2022 11:24 Відповісти
Ога...
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18.02.2022 11:28 Відповісти
Шо це було, сервер с минуту лежал. Походу уже приловчились противостоять кацапам.
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18.02.2022 11:29 Відповісти
Отправьте пару инструкторов из Правого сектора в Казахстан, пусть научат казахов правильно ломить п***ы, глядишь, если у казахов получится вся эта армия ломанёт туда. На беларусов надежды нет
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18.02.2022 11:34 Відповісти
оно просто дегенерат...
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18.02.2022 11:50 Відповісти
Мы ни в коем случае не уменьшаем угрозу. Но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом", Министр Резник.
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18.02.2022 12:22 Відповісти
Йому бабка нагадала, чи приснилось...
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18.02.2022 14:30 Відповісти
Помниться мне Осел Оманский пару лет назад бил себя пяткой в грудь и верещал , что если через год оно не добьётся мира то добровольно свалит в отставку . Ну так уже год прошел , как ему пора возглавить команду идущих на хер , а сей час самый идеальный момент для этого. Выйдет , перед зелебобиками и скажет , что оно тупорылый кусок говна и пустопорожний балабол , потому и сваливает.
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18.02.2022 12:47 Відповісти
Пане Резніков, перестаньте розводити паніку, зелена бібізяна з Сухумського бібізянника говорить що все добре.
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18.02.2022 12:52 Відповісти
Зеленский настоящий европейский политик,молодой и подтянутый,не то что эти совковые пузатые старпёры.
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18.02.2022 12:52 Відповісти
Може імовірність вторгнення і не висока. Но меня совсем не радуют участившиеся обстрелы из тяжёлого вооружения. Опять разрушения, опять возможность гибели людей
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18.02.2022 13:03 Відповісти
и что 40миллионов готовы сдаться 140тысячам? нах тогда такой народ ничтожный нужен?представьте себе 40 мил. Чеченов и чтобы они сдались горстке ванюшек да они бы с ножом в руке бы победили повырезали бы этот скот нахер а тут трусы обделаные готовы сдать свою страну без боя бо там аж целых 140 тыс.
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18.02.2022 13:49 Відповісти
Памперси армії не потрібні, вони потрібні владі.
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18.02.2022 14:34 Відповісти
Будет как-то так!!

https://www.youtube.com/watch?v=CioCoR-vw_4


Без вариантов
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18.02.2022 14:38 Відповісти
 
 