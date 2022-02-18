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Україна готова йти на жертви і вона склала свій іспит. Сьогодні саме Захід проходить тест на довіру, - Дуда

Україна готова йти на жертви і вона склала свій іспит. Сьогодні саме Захід проходить тест на довіру, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішня ситуація довкола України є іспитом для західної спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він написав у колонці для німецького видання Welt.

За словами Дуди, Україна та її народ довели останніми роками і ще чіткіше в останні дні, що вони хочуть бути демократичними, поважати спільні західні цінності, бути частиною Заходу.

"Для цього Україна готова йти на жертви, йде на жертви та проводить необхідні реформи. Вона готова за це боротися. Вона склала свій іспит", - зазначив польський президент.

"Сьогодні саме західний світ проходить тест на довіру, який має довести, чи дійсно його цінності щось значать. Якщо Україною та її західними прагненнями пожертвують заради спокою, економічних інтересів чи політичних амбіцій, це буде серйозним ударом не лише для українського суспільства, а й для західної спільноти в цілому", - наголосив він.

Саме тому, на думку Дуди, єдність та спільна і рішуча позиція щодо Росії є такими важливими для всього західного співтовариства.

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"Ми не повинні дозволити себе розділити в ці надзвичайно важкі дні. Тільки разом ми зможемо ефективно подолати цю серйозну кризу", - заявив він.

Водночас президент Польщі наголосив, що у пошуку дипломатичного виходу з кризи не можна жертвувати західними прагненнями України та намагатися знайти рішення за спиною України.

Крім того, за його словами, ніхто не зацікавлений у приниженні Росії.

"Треба шукати вихід із ситуації, який дозволить усім сторонам зберегти обличчя", - вважає Дуда.

Як повідомлялося, 17 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив, що Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці.

Польща (8468) Дуда (770)


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Топ коментарі
+11
ИМЕННО УКРАИНА сегодня стали лидером в МИРЕ ,нет более прекрасной и гордой страны !!!
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18.02.2022 11:49
+9
Мудрые слова..
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18.02.2022 11:45
+6
Дуді за здоровий глузд-респект...
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18.02.2022 12:01
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Мудрые слова..
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18.02.2022 11:45 Відповісти
ИМЕННО УКРАИНА сегодня стали лидером в МИРЕ ,нет более прекрасной и гордой страны !!!
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18.02.2022 11:49 Відповісти
Лидером СВОБОДНОГО мира.
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18.02.2022 14:10 Відповісти
Дуді за здоровий глузд-респект...
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18.02.2022 12:01 Відповісти
Про збереження морди ***** було зайве. Це воно сприйме, як заохочення та слабкість.
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18.02.2022 12:03 Відповісти
Это дипломатия. Так просто заведено...
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18.02.2022 13:37 Відповісти
До всіх давно дійшло, що воно понти колоте. І зупиняють таких тільки - сходу поіпалу. А жодним чином не вмовляння
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18.02.2022 14:13 Відповісти
обо всем и ни о чем!
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18.02.2022 12:15 Відповісти
Достойное заявление достойного политика. Браво, Дуда.
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18.02.2022 12:50 Відповісти
Венгрия - не сдала.
Австрия - не сдала.
Германия - ищет зачётку.
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18.02.2022 15:44 Відповісти
 
 