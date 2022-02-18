Україна готова йти на жертви і вона склала свій іспит. Сьогодні саме Захід проходить тест на довіру, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішня ситуація довкола України є іспитом для західної спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він написав у колонці для німецького видання Welt.

За словами Дуди, Україна та її народ довели останніми роками і ще чіткіше в останні дні, що вони хочуть бути демократичними, поважати спільні західні цінності, бути частиною Заходу.

"Для цього Україна готова йти на жертви, йде на жертви та проводить необхідні реформи. Вона готова за це боротися. Вона склала свій іспит", - зазначив польський президент.

"Сьогодні саме західний світ проходить тест на довіру, який має довести, чи дійсно його цінності щось значать. Якщо Україною та її західними прагненнями пожертвують заради спокою, економічних інтересів чи політичних амбіцій, це буде серйозним ударом не лише для українського суспільства, а й для західної спільноти в цілому", - наголосив він.

Саме тому, на думку Дуди, єдність та спільна і рішуча позиція щодо Росії є такими важливими для всього західного співтовариства.

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"Ми не повинні дозволити себе розділити в ці надзвичайно важкі дні. Тільки разом ми зможемо ефективно подолати цю серйозну кризу", - заявив він.

Водночас президент Польщі наголосив, що у пошуку дипломатичного виходу з кризи не можна жертвувати західними прагненнями України та намагатися знайти рішення за спиною України.

Крім того, за його словами, ніхто не зацікавлений у приниженні Росії.

"Треба шукати вихід із ситуації, який дозволить усім сторонам зберегти обличчя", - вважає Дуда.

Як повідомлялося, 17 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив, що Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці.