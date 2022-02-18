Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого
Міноборони РФ оголосило про заплановані на 19 лютого навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.
"До навчання залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів", - повідомили в Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням російський Інтерфакс.
У міністерстві уточнили, що навчання було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.
Топ коментарі
+21 Леонид Тищенко #456549
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+14 Randall Flag #387882
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+10 mrSmith
показати весь коментар18.02.2022 11:32
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схоже що усіх упирів від натискання червоною кнопки "пуск" МБР оргазм пробива
до речі, а буба велишайчише кацапського *****, чи таке й те саме?
ОТ ЭТО БЫЛА БЫ РАКЕТА!!! И Ирину Фарион по всем каналам!!!