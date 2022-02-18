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Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого

Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого

Міноборони РФ оголосило про заплановані на 19 лютого навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

"До навчання залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів", - повідомили в Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням російський Інтерфакс.

У міністерстві уточнили, що навчання було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко 18 лютого приїде в Москву на переговори з Путіним

армія рф (17143) крилаті ракети (1070) путін (23733) ракети (4000)


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Топ коментарі
+21
Походу кремлевский ******** затеял весь этот движ только потому , что ему просто скучно , а так все про него вспомнили , начали звонить , справляться о его здоровье , ну в смысле когда он уже сдохнет )
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18.02.2022 11:34
+14
Мокши, зонтики приготовьте. Сейчас вам на бошки посыпется весь этот металлолом. Первым приготовиться, конечно, воронежу...
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18.02.2022 11:31
+10
Постарайтесь выпустить крылатую или баллистическую ракету с ядерной боеголовкой по москве!
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18.02.2022 11:32
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Мокши, зонтики приготовьте. Сейчас вам на бошки посыпется весь этот металлолом. Первым приготовиться, конечно, воронежу...
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18.02.2022 11:31 Відповісти
вже можна панікувати, чи ще ні?
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18.02.2022 11:32 Відповісти
Агрохімія сказав = ПРЕКРАТІТІ нагнєтать абстановффку.
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18.02.2022 11:39 Відповісти
цю хламідію треба дустом вивести.
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18.02.2022 11:41 Відповісти
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18.02.2022 11:57 Відповісти
Постарайтесь выпустить крылатую или баллистическую ракету с ядерной боеголовкой по москве!
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18.02.2022 11:32 Відповісти
да нет вполне РЕАЛЬНО ВОПРОС А ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ РАКЕТА ПОТЕРЯЕТ УПРАВЛЯЕМОСТЬ И ПОЛЕТИТ скажем в сторону США НАТО Турции да мало ли мест...... запаса топлива там дай Боже.. если вместо ядерной боеголовки (думаю что ума хватает поставить имитационную нагрузку болванку) *** и все равно допускать можно всякое самостоятельный улет ракетоносителя по своей им лично определенной траектории и по законам физики и обстоятельствам**** перестанет работать прием сигналов -в том числе включение на самоуничтожение в воздухе.. хотя на учениях РАНЕЕ ВСЕГДА ОДНА РАКЕТА ЗАПУСКАЛАСЬ ИМЕННО ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И КОМАНД НА ИЗМЕНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ И САМОЛИКВИДАЦИИ...
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18.02.2022 12:28 Відповісти
А еси исчё гланас вдруг перестанет работать. Тада тока хераскопы мардовскава праизводства.
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18.02.2022 13:23 Відповісти
"...під керівництвом Путіна..." это как? Лично ракету как стерха оседлает?
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18.02.2022 11:33 Відповісти
лічно мабуть буде давати команду на пуск
схоже що усіх упирів від натискання червоною кнопки "пуск" МБР оргазм пробива
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18.02.2022 11:55 Відповісти
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18.02.2022 11:58 Відповісти
В бункере поставят телевизор, включат фрагмент фильма "Особенности национальной рыбалки" и Холуй нажмёт красную кнопку....
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18.02.2022 11:34 Відповісти
Походу кремлевский ******** затеял весь этот движ только потому , что ему просто скучно , а так все про него вспомнили , начали звонить , справляться о его здоровье , ну в смысле когда он уже сдохнет )
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18.02.2022 11:34 Відповісти
І таки, уже, када же настане ця чудова мить?
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18.02.2022 22:06 Відповісти
великий і ужасний ***** буде 19го....
до речі, а буба велишайчише кацапського *****, чи таке й те саме?
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18.02.2022 11:35 Відповісти
Різні! "Буба" - "величайший европейский" а "Пиня" - "величайший евразийский"
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18.02.2022 11:45 Відповісти
А СИВЫЙ КАКОЙ?
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18.02.2022 11:53 Відповісти
Галактический.
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18.02.2022 11:58 Відповісти
Мабуть ТИ!
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18.02.2022 12:37 Відповісти
Усяво рашену.
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18.02.2022 13:24 Відповісти
Пане, як на мене, вони - однаковi. Шо тот , шо этот - просто, с.ыкло и муйло.
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18.02.2022 11:58 Відповісти
в мене передчуття що щось гарно гепнеться ...
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18.02.2022 11:36 Відповісти
хз, хз... але сховища та наявність води, їжі і медикаментів перевірити треба
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18.02.2022 11:57 Відповісти
Все неймется психопату.
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18.02.2022 11:42 Відповісти
А вот тут, желательно, зарыться дарагимъ рассеянцам поглубжее, аднакось,- ракетка то полетит, небось и не одна, но все, как одна, с той самой, с непредсказуемой траекторией полета и территорией местапопадания... б*л*я 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝🤪😜
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18.02.2022 11:46 Відповісти
При пуску Калібрів із кораблів Каспійської флотилії по цілям в Сірії, три із пьяти ракет взагалі не попали по Сірії.
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18.02.2022 11:56 Відповісти
Просто кораблі були не туди розвернуті.
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18.02.2022 12:03 Відповісти
В эту ночь решили "ихтамнеты" перейти границу у реки
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18.02.2022 11:50 Відповісти
Представляю муйло на командном пункте в стекляном саркофаге.
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18.02.2022 11:56 Відповісти
Интрига одна. Какой будет длина стола.
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18.02.2022 11:56 Відповісти
У "Пині" завтра "бухалово з фейєрверками" Цікаво - хоч одна попаде куди цілилися?
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18.02.2022 11:57 Відповісти
Е-бабахнет на взлетной.
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18.02.2022 12:00 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/4/5/9/5/45950b9820ccf26d394d03b7dd45479a/original.jpg
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18.02.2022 12:01 Відповісти
А я бы запустил дережабль с портретом Степаны Бандеры!!! И флаг Черно - красный!!!!
ОТ ЭТО БЫЛА БЫ РАКЕТА!!! И Ирину Фарион по всем каналам!!!
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18.02.2022 12:02 Відповісти
Да ну, они так обосруца, что аж сюда буде тьхнути
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18.02.2022 12:24 Відповісти
Основная причина активности кремлевского убийцы, поставить мир с ног на голову и держать мир на грани ядерной войны - это уйти от Гааги, но в результате такоого поведения комуно-фашист заработал еще одну, суровую статью УК, государсивенный террорист.
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18.02.2022 12:05 Відповісти
жду когда дело дойдет до ядерных испытаний. каждый раз когда кацапня трогает свои ядерные боеголовки немалый процент населения у них лысеет
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18.02.2022 12:13 Відповісти
Самое интересное, если одна из этих недоракет потеряет управление и уху@чит по жилым кварталам Ростова. Можно не сомневаться, что козломордыми будет объявлено, что это прилетело с украинской территории.
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18.02.2022 12:14 Відповісти
а может так и задумано
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18.02.2022 23:09 Відповісти
Eto vsio sto raska xocet zapugat mit,amerikansi 30 let nazad uspesno ispolzyvali afganistane ili Irake.To jest armija raski otstajut ot amerikansev primerno na 30 let po texnologijam i voruzenijam
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18.02.2022 12:17 Відповісти
Яйца себе не отстрелите, придурки

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18.02.2022 12:21 Відповісти
Скоро отрубленной башкой этого придурка будут играть в футбол на Майдане.
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18.02.2022 12:37 Відповісти
Старый шизофрен всю свою никчемную жизнь защищается от мнимых врагов. Что оно сделало шорошего, для России, за все годы своего правления? Ничего! Вместо того, чтобы дать своему народу процветание, используя природный потенциал, оно, со своим, больным на голову кодлом, обворовывает общество, повергает его в невежество, нищету, делая из людей дебильных рабов. Чем оно останется в головах цивилизованного мира? Победителем "вернувшим" Крым? Нет! В мировую историю оно войдет как ******** карликовый паяц, грозящий человечеству ядерной дубинкой, одержимый безграничной алчностью, лживым, моральным уродом и убийцей многих тысяч людей. Если сказать коротко, жалкая КГБшная крыса.
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18.02.2022 13:10 Відповісти
Знов ця змея капюшон раздувает?Знаете як Рики тики тави,кобру гасит?Заставляет её тратить силы на пузыри и понты с капюшоном.И когда кобра все силы истратила на понты,подходит и гасит
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18.02.2022 14:22 Відповісти
а слабо ******ть по маскве..??????
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18.02.2022 19:47 Відповісти
 
 