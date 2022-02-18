УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11200 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 563 15

Україні потрібно готуватися до оборони в зоні ООС: на Донбасі можлива масштабна війна, - нардеп "Голосу" Рахманін

Україні потрібно готуватися до оборони в зоні ООС: на Донбасі можлива масштабна війна, - нардеп

Загострення на Донбасі відбувається, коли Росія відчуває необхідність посилити тиск на Україну.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу", член комітету ВРУ з нацбезпеки Сергій Рахманін.

"Якщо ви подивитеся хронологію бойових дій та обстрілів в зоні спочатку АТО, а потім ООС, ви побачите, що завжди кількість обстрілів та використання важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, відбувається в той момент, коли росіяни відчувають, що треба трохи підтиснути. Вони завжди цим користаються. Вважають, що це вносить додаткову паніку, що це є прямим тиском на українську владу, а вона, відповідно, буде більш гнучкою. Це дуже банальний крок", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ймовірність вторгнення РФ до України оцінюємо як невисоку, - Резніков

Рахманін вважає, що від Росії можна очікувати провокацій на Донбасі, тому Україні потрібно готуватися до оборони, не залежно від кількості російських військ на українському кордоні, адже Росія може завжди перекинути в зону ООС додаткові військові частини.

За словами нардепа, якби сьогодні йшлося про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на українському кордоні були б танкові армії, повітряно-десантні дивізії та повітряні армії.

"Стандартний мотострілецький полк збройних сил РФ – це приблизно 2,5 тисячі людей, приблизно 40 танків та 120 БТРів чи БМП, а ми там (біля кордонів України. – Ред.) не бачимо жодного повноцінного мотострілецького полку. Так от, що таке мотострілецький полк. В умовах інтенсивних бойових дій він приблизно використовує 400 тон боєприпасів на добу і щонайменше 120-150 тон пального на добу. Покажіть мені будь ласка на наших кордонах, навіть на тих картах, які є, таку кількість пального і боєприпасів, які знаходяться у безпосередній близькості до наших кордонів, тому що вони відстріляють один день і що робитимуть далі? Тиждень чекати поки прийде з умовного Ростова колона, яка ще й буде ламатися, дозаправлятися та обслуговуватися по дорозі. Тобто на сьогодні там (на кордонах. – Ред.) немає маркерів, які дозволяють говорити, що на завтра нас чекає повномасштабне вторгнення. Але чи означає це, що не буде війни? Ні. Тому що вона може буди масштабною, але спрямована на якусь конкретну ділянку дій. Наприклад, окуповані території Донецької та Луганської областей, та прилеглі до них території з українського боку. Там ситуація складніша, тому що є два корпуси, які входять до склади 8-ї армії Російської Федерації, і позаду ціла армія, яка розгортається з 2017 року інтенсивними темпами", - деталізував політик.

Автор: 

армія рф (17143) кордон (4748) росія (64846) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725) Рахманін (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Покажіть мені будь ласка на наших кордонах, навіть на тих картах, які є, таку кількість пального і *********** Джерело:
Показываю пальчиком - Мозырский НПЗ. 65 км от границы с Украиной. Это в белорусском направлении. Склады боеприпасов у белорусов тоже имеются, не?
показати весь коментар
18.02.2022 11:43
+2
Простите, а что Вы делали с апреля 2019 года? Где были? Что говорили?
показати весь коментар
18.02.2022 12:05
+1
За словами нардепа, якби сьогодні йшлося про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на українському кордоні були б танкові армії, повітряно-десантні дивізії та повітряні армії.

"Стандартний мотострілецький полк збройних сил РФ - це приблизно 2,5 тисячі людей, приблизно 40 танків та 120 БТРів чи БМП, а ми там (біля кордонів України. - Ред.) не бачимо жодного повноцінного мотострілецького полку, Сергію, Ванга в труні перевернулася, всі бачуть війска а ти не бачишь, може треба в окопі трохи з нашими бійцями посидити та послухати що вони кажуть.
показати весь коментар
18.02.2022 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За словами нардепа, якби сьогодні йшлося про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на українському кордоні були б танкові армії, повітряно-десантні дивізії та повітряні армії.

"Стандартний мотострілецький полк збройних сил РФ - це приблизно 2,5 тисячі людей, приблизно 40 танків та 120 БТРів чи БМП, а ми там (біля кордонів України. - Ред.) не бачимо жодного повноцінного мотострілецького полку, Сергію, Ванга в труні перевернулася, всі бачуть війска а ти не бачишь, може треба в окопі трохи з нашими бійцями посидити та послухати що вони кажуть.
показати весь коментар
18.02.2022 11:38 Відповісти
Коли на ток шоу попадають люди, що дійсно воюють на Донбасі. Перша їх відповідь на страшилки мокшанської агресії : " там такі протитанкові мінні поля..." Вже деякі експерти порівнюють там наші укріплення з лінією Манненгейма. Не рахуючи Стугн та Джавелінів.
показати весь коментар
18.02.2022 11:51 Відповісти
Покажіть мені будь ласка на наших кордонах, навіть на тих картах, які є, таку кількість пального і *********** Джерело:
Показываю пальчиком - Мозырский НПЗ. 65 км от границы с Украиной. Это в белорусском направлении. Склады боеприпасов у белорусов тоже имеются, не?
показати весь коментар
18.02.2022 11:43 Відповісти
****, ВЫ ТУПОГОЛОВЫЕ ХОТЯ БЫ ИНФОРМАЦИЮ КОНСОЛИДИРОВАННО ПОДАВИЛИ. РЕЗНИКОВ ОДНО ГАВКНУЛ, РАХМАНИН ДРУГОЕ.
показати весь коментар
18.02.2022 11:50 Відповісти
Рахманін - це та половинка Галаса, що приєдналася до на їх думку єдиної дійсно патріотичної сили в Україні.
показати весь коментар
18.02.2022 11:53 Відповісти
была команда голос..?
показати весь коментар
18.02.2022 11:58 Відповісти
Широкомасштабним наступом на Донбасі відтягнуть наші сили і нападуть з інших напрямків також.
показати весь коментар
18.02.2022 12:02 Відповісти
Думаю, таке наші командири передбачили
показати весь коментар
18.02.2022 12:06 Відповісти
Простите, а что Вы делали с апреля 2019 года? Где были? Что говорили?
показати весь коментар
18.02.2022 12:05 Відповісти
А шо там готовиться? Больше половины слуг на чемоданах.
показати весь коментар
18.02.2022 12:12 Відповісти
рахманін той ще військовий експерт, точніше ніякий.
показати весь коментар
18.02.2022 12:13 Відповісти
Готовиться надо было все 3 года и армию восстанавливать а не дороги делать которых нет
показати весь коментар
18.02.2022 12:24 Відповісти
Они специально пытаются оттянуть больше наших войск на Донбасс, чтобы потом взять их в кольцо атакуют в обход Харькова и с Крыма с одновременным отвлекающим ударом на Киев
показати весь коментар
18.02.2022 12:30 Відповісти
Тобто на сьогодні там (на кордонах. - Ред.) немає маркерів, - Рахманін як маленька наївна дитина, котра вірить рашисту,що він візьме в свої кроваві руки маркери і буде спеціально для Рахманіна щось там маркувати."ИХТАМНЕТ" ,також і в Криму відбувалося те ж саме "без маркерів"
показати весь коментар
18.02.2022 12:30 Відповісти
Ну и чудик, топлива и боеприпасов нет???
Эшелон взял и подогнал к границе.
Вот это иксперд.
показати весь коментар
18.02.2022 13:01 Відповісти
 
 