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Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR600 млн очікуємо наприкінці березня, - Марченко

Україна очікує отримання першого траншу макрофінансової допомоги в EUR600 млн наприкінці березня-початку квітня.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у ВР, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший транш такої допомоги становитиме EUR600 млн і є безумовним. Ми сподіваємось отримати ці кошти наприкінці березня – на початку квітня цього року", – сказав Марченко.

"Другий транш Україна отримає після затвердження сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ, над якими наразі спільно працюють команди Єврокомісії та Міністерства фінансів", – додав міністр.

Виділення макрофінансової допомоги Україні він назвав безпрецедентно швидким.

"Мінфін також веде переговори з урядом Японії щодо формування механізму залучення японського агентства міжнародного співробітництва JICA до нової "зеленої" програми зі Світовим банком із позики політики розвитку, так званої green DPL", – додав Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МВФ розпочне роботу в Україні вже найближчим часом, - Марченко

Автор: 

МВФ (3067) допомога (8276) Євросоюз (13300) Марченко Сергій (574)


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18.02.2022 11:49 Відповісти
Заграница нам поможет!
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18.02.2022 12:06 Відповісти
лучше бы это были подарочные сертификаты в американский военторг
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18.02.2022 12:08 Відповісти
 
 