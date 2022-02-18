В Україні смертність від COVID-19 на 9% нижча, ніж у Польщі та на 11% - ніж в Іспанії, - Ляшко
В Україні смертність від коронавірусної хвороби залишатиметься стабільно високою ще близько двох тижнів.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.
"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз в Україні зростає смертність, очікується, що вона буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів", - уточнив він.
За його словами, ряд країн Європи мають відмінну систему визначення поняття "ковід-смертей". У Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР-тесту. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії – на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.
Ляшко зауважив, що це ще одна причина певного завищення даних по "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами.
"За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад", - додав міністр.
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Відчутний удар по антиваксерству!
Ukraine Deaths: 104,106
население Украины 41,38 млн.
Spain Deaths:97,710
население Испании 47,35 млн.
Так что твоя антиваксерская брехня снова не прошла.
Если посмотреть сбоку, то сверху кажется, что снизу ничего нету.
А по рівню брехні зепокидькі - чемпіони світу!
Вітаємо їх вболівальників - 73 дупоголових
Польша - 622935
Украина - 672083
Складывается впечатление что у нас и нету медицины а есть бизнесорганизации которые не лечат или ставят диагнозы а осваивают отпущеные государством средства именно на болезнь КОВИД.
У нас ПЦР-тесты делают только тогда, когда человек идет на больничный или вообще, попадает в больницу.
По этому, 95% всех легких случаев НЕ ПОПАДАЕТ в статистику!
Потому и смертность такая "низкая".
2019 год
Сентябрь - 400
Октябрь - 579
Ноябрь - 514
2021 год
Сентябрь - 1,014
Октябрь - 3,517
Ноябрь - 4,755
При этом за ноябрь 2021 года от ковида умерло - 21,867 человек. То есть примерно 20% умерших от ковида не досчитали. https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics
Так що високий рівень вакцинації відчутно знижує ймовірнісь смертей від ковіда.