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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні смертність від COVID-19 на 9% нижча, ніж у Польщі та на 11% - ніж в Іспанії, - Ляшко

В Україні смертність від COVID-19 на 9% нижча, ніж у Польщі та на 11% - ніж в Іспанії, - Ляшко

В Україні смертність від коронавірусної хвороби залишатиметься стабільно високою ще близько двох тижнів.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз в Україні зростає смертність, очікується, що вона буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів", - уточнив він.

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За його словами, ряд країн Європи мають відмінну систему визначення поняття "ковід-смертей". У Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР-тесту. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії – на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.

Ляшко зауважив, що це ще одна причина певного завищення даних по "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами.

"За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад", - додав міністр.

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Автор: 

Ляшко Олег (1019) МОЗ (5388) смертність (195) статистика (2247) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
На 11% ниже, чем в сильно проколотой Испании. Серьёзный удар по вакцинобесию!
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18.02.2022 12:19
+5
"поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад"
А по рівню брехні зепокидькі - чемпіони світу!
Вітаємо їх вболівальників - 73 дупоголових
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18.02.2022 12:23
+3
У вас с математикой слабо очень. Всё какраз наоборот - чем выше охват тестами, тем ниже % смертности на заболевшего.
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18.02.2022 13:08
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рапортуни-все-гаразд - гоп до кучі!
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18.02.2022 11:43 Відповісти
головне написати пневмонія і усьо
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18.02.2022 11:44 Відповісти
Ну да, и асфальт на 9% толще...
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18.02.2022 11:49 Відповісти
товщина від'ємна
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18.02.2022 14:07 Відповісти
зажурилася гішпанія, аж жалко стало....
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18.02.2022 11:56 Відповісти
маніпуляція!
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18.02.2022 12:08 Відповісти
На 11% ниже, чем в сильно проколотой Испании. Серьёзный удар по вакцинобесию!
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18.02.2022 12:19 Відповісти
В Іспанії поточна летальність ковіда 1,18%, а в Україні 2,60%.
Відчутний удар по антиваксерству!
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18.02.2022 13:49 Відповісти
Где написано, что это главный показатель? Давай ссылку. Только учти, Ляшко говорил о дневной смертности, а она даже по одной стране нехило может меняться с течением времени. А в эпидемиологическом смысле смертность - это кол-во смертей от опр. болезни деленное на численность населения. Тут все видно и без вычислений:
Ukraine Deaths: 104,106
население Украины 41,38 млн.
Spain Deaths:97,710
население Испании 47,35 млн.

Так что твоя антиваксерская брехня снова не прошла.



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18.02.2022 16:27 Відповісти
В нас просто не рахують тих, хто помирає вдома. От і все.
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18.02.2022 12:20 Відповісти
Это не врач, а словесный эквилибрист:
Если посмотреть сбоку, то сверху кажется, что снизу ничего нету.
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18.02.2022 12:20 Відповісти
Врач сказал в морг- значит в морг.
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18.02.2022 12:38 Відповісти
ага ну да людей меньше стало, потому и смертность меньше.
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18.02.2022 12:22 Відповісти
"поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад"
А по рівню брехні зепокидькі - чемпіони світу!
Вітаємо їх вболівальників - 73 дупоголових
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18.02.2022 12:23 Відповісти
у нас статистику корректируют в минздраве и офисе. По понятным причинам. А зачем это полякам или испанцам? Но и тут врут. Болеют на сейчас
Польша - 622935
Украина - 672083
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18.02.2022 12:24 Відповісти
Нашел чем хвастаться.А то что украинцы более чем 15% сидят дома без работы,,или это по вашему,, самоизоляция и не имеют даже возможности заразится это все херня?Или то что 1.5 миллиона наших украинцев за бугром и не болеют и в статистику невходят это тоже херня?А то что более чем 90% всех болезней населения списывают на КОВИД это тоже херня.
Складывается впечатление что у нас и нету медицины а есть бизнесорганизации которые не лечат или ставят диагнозы а осваивают отпущеные государством средства именно на болезнь КОВИД.
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18.02.2022 12:25 Відповісти
У вас правильно складывается мнение, только надо делать поправку на то, что щас везде так.
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18.02.2022 13:05 Відповісти
Все просто:
У нас ПЦР-тесты делают только тогда, когда человек идет на больничный или вообще, попадает в больницу.
По этому, 95% всех легких случаев НЕ ПОПАДАЕТ в статистику!
Потому и смертность такая "низкая".
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18.02.2022 12:25 Відповісти
У вас с математикой слабо очень. Всё какраз наоборот - чем выше охват тестами, тем ниже % смертности на заболевшего.
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18.02.2022 13:08 Відповісти
Чуть-чуть не так,только что сам из этого стула.ПРЛ делают всем и в 99% он позитивен и отправляют домой как минимум на 11 дней и примисывают кучу лекарств,мне навыписывали на 900 гривень.А вот как я прохожу по документам никто не знает и не контролирует.Возможно я по документам прохожу как тяжелобольной и на меня потратили 20-30-ть тысяч бюджетных денег.Хотя за эти 11 дней мне оплачивает предприятие.
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18.02.2022 13:13 Відповісти
Кто как считает - это вообще отдельный вопрос. Вы могли вообще не приходить
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18.02.2022 13:15 Відповісти
якщо свистЬож Ляшка і є правдою, то це не заслуга Зелі Ніякої та її Зеля Ностра, а тупо багатовіковий природній відбір вивів породу "витривалого українця", здатного виживати у середовищі кислотних дощів, радіації та "атмосфері місяця"..
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18.02.2022 12:45 Відповісти
Скончались от гриппа и пневмонии (без ковида):
2019 год
Сентябрь - 400
Октябрь - 579
Ноябрь - 514
2021 год
Сентябрь - 1,014
Октябрь - 3,517
Ноябрь - 4,755
При этом за ноябрь 2021 года от ковида умерло - 21,867 человек. То есть примерно 20% умерших от ковида не досчитали. https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics

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18.02.2022 12:56 Відповісти
Логічно . Українські антиваксери втрачали по 600-800 бійців щодоби . Зараз зі зменшенням кількості антиваксерів , втрати становлять 300 бійців на добу . Смертність серед антиваксерів буде щомісяця зменшуватись , зі зменшенням кількості самих антиваксерів аж до повного їх зникнення .
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18.02.2022 13:23 Відповісти
Ляляля тапаля 140 млрд растрачено в том числе и на эти пестни ниачом.
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18.02.2022 13:27 Відповісти
Це означає лишень одне - люди помирають,а чиновникам насрати від чого...
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18.02.2022 13:38 Відповісти
В Іспанії поточна летальність ковіда 97710*100/(8216664+97710)=1,18%, а в Україні 104106*100/(3896009+104106)=2,60%.
Так що високий рівень вакцинації відчутно знижує ймовірнісь смертей від ковіда.
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18.02.2022 13:52 Відповісти
Все по честному. От ковида в основном гибнут пожилые люди, а в Украине до тех возрастов до которых доживают в ЕС не доживают и без ковида, отсюда и более низкая смертность.
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18.02.2022 13:54 Відповісти
Тобто всі старання влади по підняттю смертності в Україні коту під хвіст.
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18.02.2022 16:50 Відповісти
Я провірив статистиці Іспанії і Польщі, але тільки не нашій. Бо наші ніколи не брехали?
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18.02.2022 18:38 Відповісти
шлюшко хоть не думает что это его заслуга ?)
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18.02.2022 19:07 Відповісти
 
 