Від початку доби 33 обстріли з боку військ РФ. Без втрат. Окупанти активно використовують важке озброєння, - ООС
Станом на 11 годину ранку 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів.
Піщане - із мінометів калібру 120 мм.
Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове, Невельске – із мінометів калібру 82 мм.
Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.
10 разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.
Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм. та автоматичних станкових гранатометів.
Двічі Гранітне - із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
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Вот тогда начнётся шоу специально для немцев, французов и других консерв кремля.
Этими же обстрелами можно тестировать реакцию запада. Проглотят? Тогда уровень обстрелов повысят.
Здесь нужно применять тактику разбитых фонарей. И главное - не запустить этот новый рецидив болезни