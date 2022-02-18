Держдеп США підтримав продаж Польщі 250 танків Abrams, - міністр оборони Блащак
Вашингтон планує передати Варшаві 250 танків "Абрамс" у версії M1A2 SEPv3.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.
"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Державний департамент (Сполучені Штати) дав згоду на продаж 250 танків Abrams у новітній версії M1A2 SEPv3", – йдеться у повідомленні.
За словами Блащака, ця покупка стала одним із найзначніших контрактів в історії Польщі.
"Це надзвичайно важливе зміцнення наших оборонних можливостей", - повідомив голова військового відомства Польщі.
Раніше в США розповіли про найкращий танк усіх часів. Йшлося про американський M1 Abrams.
Топ коментарі
+12 multissstar .
показати весь коментар18.02.2022 11:58
+10 Krug J
показати весь коментар18.02.2022 12:10
+8 Старый зольдат
показати весь коментар18.02.2022 12:27
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Польща 412 млрд гривень
Україна 117 млрд гривень.
К тому же, в США регулярно обновляется вооружение, а предыдущие варианты какраз распродаются или отдаются.
Но в любом случае Абрамс начала 2000-х будет лучше и круче современных кацапских ********.
Война это сверхдорогое мероприятие с плохо контролируемым уровнем затрат.
Войну легко начать, но очень и очень трудно остановить.
А! Разом з опроміненими.