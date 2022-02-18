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Держдеп США підтримав продаж Польщі 250 танків Abrams, - міністр оборони Блащак

Держдеп США підтримав продаж Польщі 250 танків Abrams, - міністр оборони Блащак

Вашингтон планує передати Варшаві 250 танків "Абрамс" у версії M1A2 SEPv3.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Державний департамент (Сполучені Штати) дав згоду на продаж 250 танків Abrams у новітній версії M1A2 SEPv3", – йдеться у повідомленні.

За словами Блащака, ця покупка стала одним із найзначніших контрактів в історії Польщі.

"Це надзвичайно важливе зміцнення наших оборонних можливостей", - повідомив голова військового відомства Польщі.

Раніше в США розповіли про найкращий танк усіх часів. Йшлося про американський M1 Abrams. 

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Держдеп США підтримав продаж Польщі 250 танків Abrams, - міністр оборони Блащак 01

Держдепартамент США (1610) Польща (8468) США (22395) танк (2056) Блащак (111)


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Топ коментарі
+12
Полякам можно только позавидовать
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18.02.2022 11:58
+10
Я думаю им в боксах нужно будет место освободить и они нам по сходной цене железо советского наследия с боеприпасами продадут.
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18.02.2022 12:10
+8
Да, они бы не выбрали себе во время война в президенты трусливого, лживого и проворовавшегося морального урода до 42 лет зарабатывающего на умственно недоразвитых игрой пиписькой на рояле.
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18.02.2022 12:27
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опа!
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18.02.2022 11:57 Відповісти
Полякам можно только позавидовать
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18.02.2022 11:58 Відповісти
Нам нужно не завидовать, а заказывать Оплоты
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18.02.2022 12:10 Відповісти
Да, они бы не выбрали себе во время война в президенты трусливого, лживого и проворовавшегося морального урода до 42 лет зарабатывающего на умственно недоразвитых игрой пиписькой на рояле.
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18.02.2022 12:27 Відповісти
а еще они не выбирали кравчука, кучму и януковоща
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18.02.2022 12:45 Відповісти
потому что они не голосуют на выборах за большевиков?
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18.02.2022 12:44 Відповісти
НАТО спужалося т-34 і в паниці відходить...
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18.02.2022 11:59 Відповісти
это хитрый ход. потом полякам скажут половину в Украину отправить.
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18.02.2022 12:07 Відповісти
Я думаю им в боксах нужно будет место освободить и они нам по сходной цене железо советского наследия с боеприпасами продадут.
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18.02.2022 12:10 Відповісти
як варіант
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18.02.2022 12:30 Відповісти
Нажаль ... Виходить поляки не дотягнули свій танк "майбутнього".
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18.02.2022 12:03 Відповісти
Просто так быстрее, а для кацапских гробовозок времен холодной войны Абрамсов достаточно
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18.02.2022 12:19 Відповісти
на щастя вони дотягнули свою державу до того що можуть собі дозволити купувати кращі світові озброєння.
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18.02.2022 12:21 Відповісти
Не перебільшуйте, б.л., там субвенцій ЄС ... трошки є ...
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18.02.2022 12:31 Відповісти
перебільшуй не перебільшуй а ввп в Польщі втричі вищий за український. Видатки на армію

Польща 412 млрд гривень

Україна 117 млрд гривень.
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18.02.2022 12:37 Відповісти
+5
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18.02.2022 12:40 Відповісти
я би навіть сказав +10, в доларах.
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18.02.2022 13:28 Відповісти
ах вы гарантий безопастности хотели, получите гонку вооружений
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18.02.2022 12:06 Відповісти
тепер можно Кінігзберг брати
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18.02.2022 12:08 Відповісти
"Лучший в мире танк " ? Сильно сомневаюсь, пожгли этих абромсов немало по всех театрах военных действий . Самый лучший как по мне, это меркава последней модификации. На нем серийно ставят активную защиту, тогда как сша только начинают это делать. Вот только меркавы не продаются и да и тяжеловаты они для черноземов.
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18.02.2022 12:13 Відповісти
найкращий танк, той який доступний.
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18.02.2022 12:15 Відповісти
Не мало это сколько?
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18.02.2022 12:18 Відповісти
" Иракской армии с 2008 года было передано 140 танков M1A1. Из за боевых повреждений и технических неполадок к концу 2014 года в строю осталось лишь 40 машинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M1_%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-107 [106] . По состоянию на конец 2016 года только с помощью ПТУР было уничтожено 47 «Абрамсов» " - это только Ирак, остальное лень гуглить.
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18.02.2022 12:22 Відповісти
Абрамси складно ремонтувати. Якщо іракці їх просто ставили на прикол, то і буде мінус 100.
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18.02.2022 12:37 Відповісти
да ти шо ? рашковці навіть розказували як під час війни 1 абрамс іракці підбили кулею з КПВТ. До цього часу знаходять "очевидців" знищення 24 танків у "деревни дубосеково"
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18.02.2022 15:49 Відповісти
Все, сделка отменяется.
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18.02.2022 12:19 Відповісти
А США, себе хоть что то оставят, всему миру отдают оружие)))
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18.02.2022 12:16 Відповісти
в них розвинена промисловість, тому вони швидко відновлять кількість, якщо це взагалі необхідно.
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18.02.2022 12:23 Відповісти
Абрамсы не выпускают с середины 90-х, и вряд ли возобновят выпуск.
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18.02.2022 13:20 Відповісти
якщо буде потреба в них є і гроші, і креслення, і технології, і заводи.
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18.02.2022 13:30 Відповісти
США сократили армию. У них на складах этого добра на полмира хватит.

К тому же, в США регулярно обновляется вооружение, а предыдущие варианты какраз распродаются или отдаются.

Но в любом случае Абрамс начала 2000-х будет лучше и круче современных кацапских ********.
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18.02.2022 12:23 Відповісти
в кацапии скорее водка закончится, чем в сша оружие
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18.02.2022 12:27 Відповісти
Англосаксы снова в плюсе, пока Путлер уничтожает мордор санкциями и космическими затратами на военные маразмы.
Война это сверхдорогое мероприятие с плохо контролируемым уровнем затрат.
Войну легко начать, но очень и очень трудно остановить.
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18.02.2022 12:23 Відповісти
Нічого собі 250 танків.
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18.02.2022 12:23 Відповісти
це 2 бригади, не так вже й багато, хоча, враховуючи що Польща член НАТО цього достатньо
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18.02.2022 13:36 Відповісти
Думаю после этой новости в рф начнут или больше идти навстречу переговорам, или упруться и после окончания учений тупо оставят всю свою технику белорусам.
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18.02.2022 12:24 Відповісти
крылатые ракеты испытывать уже ломанулись. доиграются рванет у них что то по классическому рукожопию и будут на весь мир волать "это вы во всем виноваты! помогите пожаными спецами и гуманитаркой!"
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18.02.2022 12:31 Відповісти
Вже рвануло у минулому році. З ядернимм двигуном. Людей, чи то 5 чи то 15 загинуло.
А! Разом з опроміненими.
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18.02.2022 12:36 Відповісти
вот-вот
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18.02.2022 12:41 Відповісти
Або почнуть реально ядерний шантаж.
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18.02.2022 12:34 Відповісти
Финляндия подписала соглашение о покупке 64 истребителей F-35 стоимостью $9,4 млрд, аж завідно.
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18.02.2022 12:52 Відповісти
Греция подписали контракт на приобретение 18 истребителей Rafale.
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18.02.2022 12:54 Відповісти
краще б дороги закатали
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18.02.2022 12:57 Відповісти
"дурні поляки".. Зеля з бандою "на всЬУ кАтлєту" закатала би 250км такої-сякої дороги для ЗЕлохів та добряче би наростила свої і свої **************** офшори..
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18.02.2022 13:18 Відповісти
Це все повна шляпа! Якщо Росія наприклад скаже здати їй Польшу без бою інакше вдарить ядерними ракетами по Парижу, Берліну і Нью-Йорку і 10 ядерних по Польші. І що буде? Зняти санкції інакше так само вдарить, купувати її продукцію по втричі вищиї цінах бо вдарить ядерною зброєю! Все, припливли! Вихід один - розвалити та знищити Росію як країну-терорста й відібрати ядерну зброю!!!
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18.02.2022 13:35 Відповісти
У Парижа теж є ядерні ракети, не знаю, чи в Німеччині зараз розміщені ракети США. Якщо і ні, то авіаносець із Седземного моря накриває Москву.
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18.02.2022 14:20 Відповісти
І що? Яка більша імовірність що Париж чи Берлін її застосує чи здадуть Польшу? Судячи з нинішніх реплік жабоїдів і пивних алкашів то здадуть Польшу ще й руку пожмуть! Шлях тільки один - повне знищення РФ!!!
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18.02.2022 14:30 Відповісти
танки вже давно вивантажені. І абрамс це десять танкеток Устинова. Подивіться любий сайт рейха про танки - не знайдете навіть згадки про дальнобійність танкової гармати Абрамса. Повний колапс. В 1967 році ізраїльські танкісти описували бої з танками т 54,т55,т 62. Так гармати цих танків прицільно стріляли на 1.5-2 км. а у них французькі гармати впевнено били з віддалі 4-4.5 км. А Абрамс влучає на швидкості 40 км. на віддаль до 5 км. А гармати совіцьких танків ? там і беєкомплект за межами башти.
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18.02.2022 16:02 Відповісти
 
 