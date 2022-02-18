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Україна отримала вже понад дві тисячі тонн військової допомоги. І це далеко не кінець, - Резніков

Україна отримала вже понад дві тисячі тонн військової допомоги. І це далеко не кінець, - Резніков

Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад дві тисячі тонн сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту, і це ще далеко не кінець.

Про міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні під час години запитань у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі ми вже отримали понад дві тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту. Тільки літаків ми прийняли 31 рейс. І це ще далеко не кінець", - заявив Резніков.

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Глава Міноборони додав, що, окрім ПТРК Javelin та NLAW, Україна вже отримала ПЗРК Stinger. Він наголосив, що усі зразки оборонної зброї вже перебувають у військах, а українські військові вже опанували цей арсенал.

Резніков також поінформував, що Міноборони веде діалог з міжнародними партнерами не тільки щодо зброї, а й стосовно інших інструментів деескалації.

Міноборони (7289) зброя (7430) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+3
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18.02.2022 12:14
+3
Україні конче потрібні ЗРК «Patriot» PAC-3 такі як отримала від США Румунія!
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18.02.2022 12:16
+3
Здам в оренду США безкоштовно, приватизовані, два гектару паю у Львівській області під розміщення ракет націлених на Москву і Мінськ!
Ділянка рівна, без чагарників, чистенька, ростуть гарні соняшники, пшенична, соя. Готовий подарувати навічно США. Умова ракети на Москву і Мінськ навіки!!!
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18.02.2022 12:17
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Ми раді, що буржуї таки прокинулись...
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18.02.2022 12:14 Відповісти
буржуи это те которые на банковой три года сидели и деньги на армию не выделяли - и ракетную программу с пво похерили
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06.03.2022 15:27 Відповісти
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18.02.2022 12:14 Відповісти
Насчет конца - уточни! Сколько нам еще его ждать с таким руководством?
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18.02.2022 12:16 Відповісти
Україні конче потрібні ЗРК «Patriot» PAC-3 такі як отримала від США Румунія!
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18.02.2022 12:16 Відповісти
если свинособаки не успокоятся, будет и это и многое другое
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18.02.2022 12:17 Відповісти
Після капітуляції Зеля "патріоти" передасть Путлеру.
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18.02.2022 12:39 Відповісти
Не забывайте что речь о ракетах в Украине. Та самая больная для ***** тема. США осторожничают в этом вопросе.
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18.02.2022 12:44 Відповісти
Здам в оренду США безкоштовно, приватизовані, два гектару паю у Львівській області під розміщення ракет націлених на Москву і Мінськ!
Ділянка рівна, без чагарників, чистенька, ростуть гарні соняшники, пшенична, соя. Готовий подарувати навічно США. Умова ракети на Москву і Мінськ навіки!!!
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18.02.2022 12:17 Відповісти
А кацапи виставили умови, щоб всю зброю забрали назад і ніколи не постачали, як і інструкторів)
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18.02.2022 12:19 Відповісти
Резник так говорит, что вроде бы не знает, что одобрено помощи из США объемом 45 рейсов. Ну это пока, думаю еще обязательно добавят. И как приятно слушать мокшанский вой по прибытии очередного борта в Киев.
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18.02.2022 12:28 Відповісти
Велика подяка заркордоннм нашим друзям --партнерам ,що допомагаєте в боротьбі проти фашистської московії і велика ганьба нашим зеленим гнидам ,що розкрадаєте військовий бюджет і знищуєте оборонні замовлення,а також блокуєте гідну зарплату нашим воїнам.
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18.02.2022 12:29 Відповісти
2 тис т. для війни це капля в морі.
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18.02.2022 13:04 Відповісти
Кілограмами,центнерами і тоннами міряють лишень секондхенд.Здалось би перерахувати що входить в оці тонни...
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18.02.2022 13:34 Відповісти
Далеко не кінець? За цей тиждень багато допомоги прилетіло до України?
Тільки не зрозуміло чия це заслуга,кацапів чи "слуг"...
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18.02.2022 13:36 Відповісти
если бы обманутый народ не голосовал на выбрпах за слуг - а за настоящие политические партии то помощь была бы уже давно и подготовка к войне на много лучше
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06.03.2022 15:30 Відповісти
 
 