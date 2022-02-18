УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10407 відвідувачів онлайн
Новини
957 13

Економічна ситуація в Україні залишається стабільною та контрольованою. Є кошти для фінансування всіх видатків, - Шмигаль

Економічна ситуація в Україні залишається стабільною та контрольованою. Є кошти для фінансування всіх видатків, - Шмигаль

У держави достатньо коштів для фінансування всіх видатків. НБУ має достатньо резервів, аби курс національної валюти був стабільним.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді під час "Години запитань до Уряду", інформує Цензор.НЕТ.

"НБУ має достатньо резервів, аби курс був стабільним. На рахунках уряду достатньо коштів, аби профінансувати всі видатки, всі заплановані підвищення зарплат та пенсій для українців", - зазначив він. 

За словами Шмигаля, інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічний фон, але ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Читайте також: Курс долара не повинен перевищити позначку в 30 грн. Резервів Нацбанку достатньо для вгамування паніки, - заступник керівника ОП Шурма

Шмигаль нагадав, що Уряд в оперативному порядку ухвалив рішення щодо виділення коштів забезпечення безперебійності авіасполучення з Україною.

"Ми бачимо, що це рішення заспокоїло ситуацію. Нам також вдалося забезпечити проходження торговельних кораблів в українські порти, аби українські експортери продовжували працювати", — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр додав, що Україна щодня спілкується з міжнародними партнерами, щоб сформувати додатковий пакет підтримки для нашої держави.

Автор: 

армія рф (17143) Кабмін (14057) курс (1618) Денис Шмигаль (4538)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
да тут ни дня не проходит, без безвозвратной финансовой помощи или кредитов Запада, то ЭС 1200000000 евро, то США 400 млн, то Канада, то Великобритания, даже немцы рожают по пару десятков евро, и все эти миллиарды (даже в виде кредитов) идут в зачёт украинского ВВП.

А зеленый опарыш будет рассказывать, как при нём растёт ВВП
показати весь коментар
18.02.2022 12:37
+2
Правда?

А почему ж ЗП военным без поднятия ренты на добычу газа (убийства своей газодобычи) поднять нельзя?

И почему соврали насчет прошлого поднятия ЗП военным?

И почему есть задолженность по ЗП военным?

И почему вместо ВСУ бабло выделяется на ******* и Большое крадивныцтво, если денег на все хватает?
показати весь коментар
18.02.2022 12:20
+2
У каждой зекрысы своя личная нюхательная дурь -по другому этот сюр не объяснишь
показати весь коментар
18.02.2022 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ясное дело что есть деньги - монетерная масса за год на 20% увеличена - станок печатает не переставая
показати весь коментар
18.02.2022 12:16 Відповісти
Шмыгаль говорит, что есть средства? После такого разворовывания как идет при зеленой власти удивительно, что есть средства. Эти средства дает Запад под проценты наверное. Пусть Шмыгаль расскажет почему не закупают наше современное оружие для украинской армии, нет заказов. Путин уже стоит месяц у наших границ, а где закупки? А почему нет запаса жилетов, касок? А почему нет достаточного количества топлива для военных? Почему тероборона до сих пор без оружия? Почему людям не дают права на оружие когда такая опасность нападения и депутаты с олигархами уехали из страны? Вы там совсем уже сошли с ума? Сами не можете людей защитить и им не даете самостоятельно защищаться?
показати весь коментар
18.02.2022 12:59 Відповісти
хавала великому зе и поклонится)
показати весь коментар
18.02.2022 12:17 Відповісти
Ещё и лучше!!
показати весь коментар
18.02.2022 12:18 Відповісти
окрім армії?
показати весь коментар
18.02.2022 12:18 Відповісти
Правда?

А почему ж ЗП военным без поднятия ренты на добычу газа (убийства своей газодобычи) поднять нельзя?

И почему соврали насчет прошлого поднятия ЗП военным?

И почему есть задолженность по ЗП военным?

И почему вместо ВСУ бабло выделяется на ******* и Большое крадивныцтво, если денег на все хватает?
показати весь коментар
18.02.2022 12:20 Відповісти
Ага-а і риба по 8 гривень.
показати весь коментар
18.02.2022 12:33 Відповісти
да тут ни дня не проходит, без безвозвратной финансовой помощи или кредитов Запада, то ЭС 1200000000 евро, то США 400 млн, то Канада, то Великобритания, даже немцы рожают по пару десятков евро, и все эти миллиарды (даже в виде кредитов) идут в зачёт украинского ВВП.

А зеленый опарыш будет рассказывать, как при нём растёт ВВП
показати весь коментар
18.02.2022 12:37 Відповісти
Шмыгаль - с финансами всё хорошо!Правда,5 миллионов стариков голодают,но то такое...
показати весь коментар
18.02.2022 12:49 Відповісти
У каждой зекрысы своя личная нюхательная дурь -по другому этот сюр не объяснишь
показати весь коментар
18.02.2022 12:54 Відповісти
А как на счёт рабочих мест,притока настоящих инвестиций,уровня,правильно посчитанной инфляции,уровня жизни большинства простых граждан,свободы предпринимательства и других показателей развития экономики.
показати весь коментар
18.02.2022 13:16 Відповісти
Экономика растет значит: растут зарплаты, цены снижаются ... за энергоносители еще и доплачивают потребителям.
показати весь коментар
18.02.2022 15:19 Відповісти
эти обкуренные твари долго еще врать будут?
показати весь коментар
18.02.2022 16:21 Відповісти
 
 