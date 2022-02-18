Слова "списання боргів" навіть не вживаємо, боргові зобов'язання обслуговуватимемо вчасно, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна планує вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання.

Про це він заявив під час виступу на годині запитань до уряду в Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо... Боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі – це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги", - сказав міністр.

За словами Марченка, завдяки "операціям з активного управління державного боргу" виплати з погашенням єврооблігацій у вересні 2022 року будуть на $100 млн меншими та становитимуть тільки $912 млн.

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