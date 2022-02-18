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Слова "списання боргів" навіть не вживаємо, боргові зобов'язання обслуговуватимемо вчасно, - Марченко

Слова

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна планує вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання.

Про це він заявив під час виступу на годині запитань до уряду в Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо... Боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі – це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги", - сказав міністр.

За словами Марченка, завдяки "операціям з активного управління державного боргу" виплати з погашенням єврооблігацій у вересні 2022 року будуть на $100 млн меншими та становитимуть тільки $912 млн.

Читайте: Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR600 млн очікуємо наприкінці березня, - Марченко

Автор: 

борг (2136) кредит (3809) Марченко Сергій (574)


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Шестерки, марионетки и ссыкуны!Не использовать такой момент агрессии могут только полные ничтожества!
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18.02.2022 12:25 Відповісти
Очень любят обслуживать
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18.02.2022 12:27 Відповісти
В каком столетии при сегодняшней модели "экономики" Украины страна полностью избавится от долгов?
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18.02.2022 12:26 Відповісти
Він не бажає розповісти скільки боргів списли Коломойському?
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18.02.2022 12:26 Відповісти
словоблуд і неук.
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18.02.2022 13:09 Відповісти
 
 