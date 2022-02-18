За добу від COVID-19 у Києві померли 20 осіб, виявлено 4 538 нових випадків. Серед захворілих 344 дитини, - Кличко. КАРТА
У Києві виявили за минулу добу 4538 хворих на коронавірус. 20 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"4538 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 20 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8846 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 424 753", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 2611 жінок віком від 18 до 90 років та 1583 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 164 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 180 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 10 жінок від 43 до 84 років та 10 чоловіків від 64 до 85 років.
До лікарень столиці госпіталізували 91 хворого на коронавірус та 171 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужала минулої доби 1941 людина. Загалом коронавірус подолали 356 049 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 1230, у Дарницькому — 929 та в Солом‘янському районі — 379 випадків", – зазначив Віталій Кличко.
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Может антиваксы были правы !?