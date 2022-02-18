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Новини
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Жодних віялових відключень не планується. Маємо достатньо енергоресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль

Жодних віялових відключень не планується. Маємо достатньо енергоресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль

Енергетична система України працює стабільно й прогнозовано.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань до Уряду" у Верховній Раді 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Жодних віялових відключень не було, немає і не планується. Ми маємо достатні запаси енергоресурсів, аби стабільно завершити проходження цього опалювального сезону", - запевняє Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, станом на 16 лютого на українських складах зберігається 822 тисячі тонн вугілля, що практично вдвічі більше, ніж торік. Крім того, у газосховищах наразі є 10,6 млрд кубічних метрів газу.

"Міністерство енергетики щодня відстежує ситуацію та перебуває в консультаціях з "Нафтогазом", аби не тільки стабільно пройти цей опалювальний сезон, але й підготуватися до наступного", — відзначив очільник уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, оператор ГТС України також активно працює над створенням альтернативних гарантованих потужностей для імпорту газу. Так, з 1 лютого вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини.

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"Відбувається й імпорт зі Словаччини. Працюємо над максимальною диверсифікацією поставок. І це стосується не тільки газового питання, але також ядерного палива, вугілля, нафти", — сказав прем’єр-міністр.

Автор: 

газ (10403) енергетика (2573) вугілля (2468) електроенергія (6174) опалювальний сезон (1742) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+5
"Самая теплая зима за всю историю измерений".
"Спасибо" климатическому потеплению, но никак НЕ ВАМ!
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18.02.2022 12:28
+1
Ці зрадники зробили енергетичну кризу цієї зими штучно, щоб можна було підписати Зелі капітуляцію країни.
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18.02.2022 12:33
+1
Не вы имеете достаточно энергоносителей, а Ахметов.

Государственный ТЕС в разгар отопительного сезона благодаря ЗЕ и Еоломою остались без угля.
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18.02.2022 12:43
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"Самая теплая зима за всю историю измерений".
"Спасибо" климатическому потеплению, но никак НЕ ВАМ!
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18.02.2022 12:28 Відповісти
Посточання енергіі йде з Московії, чи Белоруссії ?
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18.02.2022 12:29 Відповісти
Ці зрадники зробили енергетичну кризу цієї зими штучно, щоб можна було підписати Зелі капітуляцію країни.
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18.02.2022 12:33 Відповісти
Погода подкачала, ожидали +20.
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18.02.2022 12:37 Відповісти
странно как то обещали что тарифы останутся как были до конца сезона .что решили с мэрами... да мне пришла квитанция за январь почти в 2 раза больше за тепло чем за декабрь....глазам не поверил... не думал, а не думал потому что что в декабре был мороз дождь .снег ,что в январе также на глаз....и вдруг такая разница...спросил у других знакомых..также говорят что по гривен до 800 разница .а значит посчитали без договора а как и положено с рынком .хотел было звонить разбираться .потом передумал....всем так всем так...тоесть сначала сдержали тарифы до января....а с января отпустили получается...
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18.02.2022 12:39 Відповісти
Не вы имеете достаточно энергоносителей, а Ахметов.

Государственный ТЕС в разгар отопительного сезона благодаря ЗЕ и Еоломою остались без угля.
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18.02.2022 12:43 Відповісти
Веерные отключения происходят по всей Украине - только в сельской местности
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18.02.2022 13:05 Відповісти
У Стебнику, Львівської обл., коли було
-8 -12, світло відключали, переважно на робочий день (з10. 00 до 16.00) (пару днів підряд, в різних районах міста), бо міняли стовпи в полі, а так, ні відключень світла не було 😀, то все кодло треба розстріляти, якраз можливість може появитись.
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18.02.2022 16:18 Відповісти
 
 