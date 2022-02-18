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Відкати на будівництві доріг становлять 30%. Їх здійснюють у криптовалюті, - колишній "дорожній король" Амірханян

Відкати на будівництві доріг становлять 30%. Їх здійснюють у криптовалюті, - колишній

Корупційна складова під час будівельних та ремонтних робіт на автомобільних дорогах в Україні становить до 30%.

Про це заявив бізнесмен Амік Амірханян, компанії якого займалися будівництвом доріг, в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в тендерах у рамках "Великого будівництва" відбувається штучне завищення вартості дорожнього будівництва та додаткова витрата коштів.

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"Думаю, відсотків на 30 роботи [з будівництва доріг] могли б коштувати дешевше. Просто, знаєте, жодна фінансова інспекція не зможе визначити те, що ми можемо визначити. Тільки шляховик може вирахувати, де крадуть гроші на дорогах", – сказав Амірханян.

За його словами, відкати на "Великому будівництві" здійснюються у криптовалютах та їх отримує, зокрема, Служба безпеки за "кришування".

"Я маю інформацію, що сьогодні навіть СБУ від усіх тендерів отримує за прикриття шляховиків 0,5%. Це одержують у криптовалюті", – заявив бізнесмен.

Автор: 

дороги (3055) корупція (4671) відкат (69) СБУ (12758) криптовалюта (714) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+23
е-розкрадання!
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18.02.2022 12:33
+22
Крім відкатів є ще завищені ціни для "своїх" підприємств.

"Ну і што, зато Валодя по тисячє раздал!"
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18.02.2022 12:32
+11
Нові хлєбала-продовжують хлєбати...
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18.02.2022 12:34
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Крім відкатів є ще завищені ціни для "своїх" підприємств.

"Ну і што, зато Валодя по тисячє раздал!"
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18.02.2022 12:32 Відповісти
Сколько можно читать про эту зеленую коррупцию? Зеленский с ней так борется, что у него коррупции больше, чем было раньше. Что это такое? Почему не работают антикоррупционные органы? Зеленский, ты разваливаешь страну, пошел вон! Ты не можешь руководить и управлять.
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18.02.2022 12:51 Відповісти
він ніхто (с.) Кал.
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18.02.2022 13:04 Відповісти
Никто ты и я! ,а зелень при деньгах!
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18.02.2022 13:23 Відповісти
Когда зебуин шел во власть, сторонники Пороха говорили сразу:
- Безграмотный ишак, ни хера не умеет, организовать работу экономики не может, руководить армией не в состоянии и т.п.

А зебилы им:
- А зато чессссный! ни-варуить! Неумение управлять компенсируется отсутствием воровства!

====

И что мы видим в реале?

И руководить не умеет.

И воруют не меньше, а больше.
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18.02.2022 13:07 Відповісти
Порохобот-уймись,зелень такая же,как и твоя порошенка!
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18.02.2022 13:26 Відповісти
А вас это удивляет? Они же оба с одной олигархической песочницы, близнецы братья. Когда уже народу это дойдет.
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18.02.2022 16:02 Відповісти
С этой "лестницы" все политики в мире.

Но тольку ступеньки у кого-то выше, а у кого-то ниже.

Кто-то умееть управлять сложной структурой, а кто-то - не умеет.

Так вот важно, чтоб РУКОВОДИТЕЛЬ УМЕЛ РУКОВОДИТЬ. А не членом по роялю.
Уж там олигарх этот руководитель или нет.
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18.02.2022 16:24 Відповісти
Да уж нет. Если олигархия правит страной, то эта страна дойдет до дна и будет война и нищета. Украина пример. Более 25 лет правит олигархия и мы на дне.
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18.02.2022 16:37 Відповісти
Ну, США или Россией по-жизни правят олигархи и олигархические кланы.

Везде политические партии завязаны на крупный бизнес.

Но кому-то оно мешает, а кому-то нет.

Кому-то (Бангладеш или Зимбабве) мешает очень сильно.
Кому-то (Украина) мешает так себе.
Кому-то (США) вовсе не мешает.

Значит, дело не в олигархах, а в чем-то другом.
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18.02.2022 16:48 Відповісти
е-розкрадання!
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18.02.2022 12:33 Відповісти
Нові хлєбала-продовжують хлєбати...
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18.02.2022 12:34 Відповісти
Ты же обещаль, прийдет весна будем садить.
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18.02.2022 12:35 Відповісти
Зеля садить поки що воїнів АТО та волонтерів.
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18.02.2022 12:42 Відповісти
Ніяких сумнівів щодо цього немає !
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18.02.2022 12:35 Відповісти
Це таке немов цього не було раніше. Якби не ці мільярди то хто б ішов на вибори та у владу? Сидіти на ставці та премії?
До речі, неважко дати відповідь на питання чому ми не в НАТО, в ЄС і багато інших)
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18.02.2022 12:39 Відповісти
Во-во, у зебилов, как у того собаки, одна песня...
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18.02.2022 12:48 Відповісти
Многокилометровая колонна российских военных под Бобруйском повернула в сторону Речицы и Мозыря.

Об этом сообщает телеграм-канал https://t.me/zamkadomby/12325 «Беларусь за МКАДом» .

«В военном обозе - машины с топливом, людьми и военной техникой, и они явно едут не к российской границе», - отмечают очевидцы.

Напомним, что сегодня Путин должен объявить решение насчет российских войск, находящихся на территории Беларуси.
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18.02.2022 12:41 Відповісти
Криптовалюти то клондайк для злочинців. Дозволяють безкарно красти і відмивати гроші.

Те що їх у нас легалізували - нічого дивного. Так легше стригти баранів.
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18.02.2022 12:44 Відповісти
Легализация дохода через крипту - это бред. Потому как для начала эту крипту нужно купить, а это уже банковская операция. Ну а в целом, учитывая что в великом крадивныцтве участвуют только свои фирмы, цена может устанавливаться любая. Так что 30% - это он слишком мало взял. На дорогах легко возьмут и 50%.
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18.02.2022 14:27 Відповісти
Из бюджета выделили деньги на дороги. На треть подрядчики купили крипту и перевели чинуше в виде отката. Чинуша декларирует крипту как "намайнил". Процесс легализации полностью завершен.
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18.02.2022 15:10 Відповісти
С таким же успехом подрядчики берут банку, кладут в нее деньги, закатывают крышкой, отдают чинушам, а те делают с ней все ,что хотят. Никакого отношения к отмывкам это не имеет. Движение средств на криптокошельках проверить еще легче, чем на обычных. Даже ты можешь проверить сумму средств на любом криптосчете, а также проверить с каких кошельков проводились зачисления, даже если перед этим эту сумму прогнали через сотню других счетов.
Подрядчики при покупке крипты осуществляют банковскую операцию. Ты видишь счет, на который эта крипта переводилась и куда она перечислялась в дальнейшем. И когда и где эту сумму попытаются обналичить, ты тоже увидишь.
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18.02.2022 15:29 Відповісти
А зелох верещит « почему мы не в НАТО?». Новые транши пойдут туда же.
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18.02.2022 12:45 Відповісти
...вы забыли напомнить еще лохопорошенко)
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18.02.2022 13:31 Відповісти
какие дороги, их после зимы неосталось
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18.02.2022 12:45 Відповісти
Красти будуть поки не введуть військовий стан.Потім,або валіза (якщо встигнуть),або "куля в лоб".
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18.02.2022 12:46 Відповісти
Гандон Баканов "діджіталізувався", общак в крипті робить) І хрін хто знайде.
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18.02.2022 12:49 Відповісти
Поэтому зекрыса ни в какую не хочет на Армию тратиться
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18.02.2022 12:50 Відповісти
На постройке трассы Днепр-Решетиловка работали фирмы которые понятия не имели как строить бетонку,их инженера ездили к туркам и смотрели что они делают и теперь на таких участках дорога уже сыпется.
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18.02.2022 12:52 Відповісти
Пропоную зробити в Дії кнопку ВіДКАТ у криптовалюті. І це зробить процесс хабаря простим прозорим та зручним. Треба дижитилізувати навіть хабарі
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18.02.2022 12:54 Відповісти
Бандит, який наживався на дорожніх тендерах за часів Пороха, і після зміни влади переховується від правосуддя в парижі...
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18.02.2022 12:56 Відповісти
а мы даже не подозревали...
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18.02.2022 12:57 Відповісти
Сам не гам и другим не дам. Человек -ворюга от рождения учит нас жить?Яркий пример - строительство моста Кличком-бессеребряником.Язык ,он без костей,может наворотить Эверест дерьма.
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18.02.2022 12:57 Відповісти
То що виходить що можна було побудувати доріг на 30% більше.
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18.02.2022 12:59 Відповісти
30% це мільярди.
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18.02.2022 12:59 Відповісти
Точніше 40 млрд.!
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18.02.2022 14:00 Відповісти
За рік.
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18.02.2022 14:02 Відповісти
Тоесть из 300 млрд, которые были потрачены на дороги за последние 2.5 года, зеТварь положила себе в карман 100 млрд! Илон Маск и Безос со своими теслами и амазонами курят в сторонке так легко стать миллиардером они никогда не смогут. А клоун зе - смог!
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18.02.2022 12:59 Відповісти
Это тот который с автомат пару лет захватывал Укравтодор? Тот который блокировал дорожный тендеры потому что проигрывал? Вы серьезно?))
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18.02.2022 13:02 Відповісти
Абсолютно серьезно.

1. Он не один, кто это говорит - об этом говорят все, кто касался вел-крадивныцтва.

2. Есть прекрасная возможность опровергнуть.
Я так и вижу, как зебильные дорогостроители сейчас с цифрами и пруфами докажут, что себестоимость не выросла на 30%, а снизилась...
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18.02.2022 13:12 Відповісти
поесть теперь он из армянской мафии чувак, который с автоматом захватывал учреждения при разной власти, а борец с коррупцией, борец за справедливость и эксперт) Ясно, понятно) А когда при Гройсман захватывал, его называли бандитом, но теперь так не выгодно говорить)
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18.02.2022 15:00 Відповісти
я об этом "чуваке" понятия не имею! (ты, по-идее, тоже не имеешь).

Может, он и из мафии, может - котиков и белочек в парках подкармливает.

Мне это фиолетово.

Но если человек говорит, что зебуин и его камарилья тупо крадут, и тычет цифрами - проще всего его цифрами же и опровергнуть.

Например: 1 погонный км дороги при плохом дяде Порошенко стОил 1 млн., а сейчас - вот посмотрИте! - всего 0,7 млн.
Вот пруфы, вот себестоимость, вот километраж, вот потраченные средства и т.д.

А когда начинается "а он сам дурак (мафиози, с автоматом бегал, ко-ко-коррупцианер", то похоже, "чувак" говорит истинную правду
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18.02.2022 15:38 Відповісти
Амирханян это знатный жулик, его цитировать тоже не комильфо
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18.02.2022 13:12 Відповісти
Осталось сравнить себестоимость и показать, что он врет
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18.02.2022 13:17 Відповісти
не занимайся манипуляцией, если какой то мерзавец скажет что путин*уйло, єто не значит что он перестанет быть мерзавцем
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18.02.2022 16:41 Відповісти
а кто сказал, что он перестает быть мерзавцем?

Речь не о личности говорящего, а о том, правду ли он говорит.

Мерзавец может вполне говорить и правду.
Напр., может Амирханян и мошенник-мафиози, но в то, что зележопые - воры, я охотно верю.
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18.02.2022 16:52 Відповісти
Даже и немного както, очень поскромному
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18.02.2022 13:39 Відповісти
А вот чего легализировали крипту вчера. Будут ОВГЗ за крипту покупать, проценты хорошие.
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18.02.2022 13:47 Відповісти
Нашли кого слушать. Эти амирханяны захватили весь асфальтный бизнес в Украине.
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18.02.2022 13:55 Відповісти
Нє, ну то тільки Порошенко - барига. А Велике Крадівництво - це харашо, Бубачкє всьо можна. Докажітє сначала.
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18.02.2022 14:44 Відповісти
Большой секрет озвучил. Это и дураку ясно, что откаты на дорогах самые большие. Даже не 30%, а все 40.
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18.02.2022 14:54 Відповісти
"Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) из сферы влияния олигарха https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игоря Коломойского в 2021 году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. Параллельно завод получал дешевую электроэнергию от https://file.liga.net/companies/energoatom Энерготоатома через фирму из орбиты Коломойского Юнайтед Энерджи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kolomoyskyy-kryptoferma-zaporizhzhya/31601978.html говорится в расследовании Схем. "
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18.02.2022 15:47 Відповісти
По словам саакашвили и Блинкена, зеленое ОПГ ворует 40 миллиардов БАКСОВ В ГОД===треть бюджета Украины!
Доколе?
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18.02.2022 20:31 Відповісти
А чтобы амеры их не отследили, приняли закон и воруют в криптовалюте!
Эти зебилы решили, что они самые умные? Сомневаюсь...
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18.02.2022 20:34 Відповісти
Служба безпеки України розкрила на нанесенні державі збиток понад 280 мільйонів гривень або з підприємств Миколаївщини, які належить підсанкціонному Араїку Амірханяну. https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/3/7295939/
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19.02.2022 17:14 Відповісти
 
 