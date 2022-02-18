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Новини
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Україна технічно майже на 100% готова до синхронізації з енергомережею Європи, - Шмигаль

Україна технічно майже на 100% готова до синхронізації з енергомережею Європи, - Шмигаль

Підготувати українську енергосистему до "енергетичного безвізу" з ЄС — серед ключових завдань, які зараз стоять перед урядом.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Технічно ми готові майже на 100%, щоб у 2023 році Україна приєдналася до енергетичної системи Європи. Наші колеги зі Світового банку оцінили економічні переваги синхронізації з ENTSO-E в 1,5 млрд доларів щороку", — підкреслив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, наприкінці лютого заплановані системні випробування ізольованого режиму роботи енергосистеми України — вона працюватиме без підключення до енергосистеми СНД.

"Крім того, ми отримаємо ще п’ять чітких переваг: енергетична незалежність та безпека, прозорість та демонополізація, експортні можливості, декарбонізація, оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії", — відзначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних віялових відключень не планується. Маємо достатньо енергоресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль

Прем’єр-міністр додав, що Уряд має ще два важливі пріоритети у сфері енергетики: власний видобуток газу та програма термомодернізації.

Автор: 

енергетика (2573) Євросоюз (13300) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+4
Якби не клоун в ОПі і не лакеї в Раді то синхронізувались би ще у 2021-му.
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18.02.2022 12:56
+3
Це потрібно було робити ще поза-поза...вчора...
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18.02.2022 12:51
+3
Шо там с Центрэнерго и Беней?
Шо с редерским захватом Нафтогаза?

О какой готовности плетет Шмыгаль, если в разгар отопительного сезона произошеле энергокризис?
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18.02.2022 12:56
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Це потрібно було робити ще поза-поза...вчора...
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18.02.2022 12:51 Відповісти
безусловно. но уж лучше позже, чем никогда
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18.02.2022 13:20 Відповісти
Якби не клоун в ОПі і не лакеї в Раді то синхронізувались би ще у 2021-му.
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18.02.2022 12:56 Відповісти
Шо там с Центрэнерго и Беней?
Шо с редерским захватом Нафтогаза?

О какой готовности плетет Шмыгаль, если в разгар отопительного сезона произошеле энергокризис?
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18.02.2022 12:56 Відповісти
Байден снял санкции с СП-2 только тогда и потому, что в результате умело проведенной корпоризации "Нафтогаза", компания попала под влияние Коломойского. А Коломойский преследуется в США.
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18.02.2022 13:02 Відповісти
Значит опять будет. Только объяснение этому уже готово: "синхронизация". И вполне может быть вследствие "диджитализации".
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18.02.2022 13:11 Відповісти
Десь тихо завив один провладний олігарх...
А взагалі, добре, що повернулися до впровадження пакету законів 2018 року.
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18.02.2022 12:56 Відповісти
Так! Але на зло ворогом купуватимемо енергію у Білорусі та Московії!
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18.02.2022 12:59 Відповісти
Супер, готуйтесь до електроенергії по 10₴ за кВт, як в Іспанії)
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18.02.2022 13:10 Відповісти
испанский впн это еще не испания, бот
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18.02.2022 13:17 Відповісти
Вміння писати коменти ,в твому випадку, не говорить про наявність розуму . Тормоза як не мають що сказати ,то починають гавкати "бот-бот"
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18.02.2022 13:28 Відповісти
¡No se preocupe !Tenemos casi mismo precio.
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18.02.2022 13:22 Відповісти
І скільки в Ураїні, 1.5₴ вроді ? Тут нам за січень декому фактури по 800€ прийшли в квартирах де все на електроенергії
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18.02.2022 13:26 Відповісти
Ой не звизди. По самому высокому тарифу 1.68 за кВт, получается что на 800 евро можно купить около 14 мегаватт энергии.
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18.02.2022 16:17 Відповісти
Ні читати, ні рахувати називається.
Про Іспанію ж писав, які 1,68?? Тут середня ціна в добу вийшла +0.3€ , опалення,кухня все на електроенергії+ куча всяких доплат за транспортування, обслуговування і інші розводняки . Та й впали ви мені ,щоб я щось вид.умував
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18.02.2022 18:06 Відповісти
Хорошо, если 0.3евро то тогда около 2.5мегаватта получается, вы там что делаете в теплой Испании, чтобы использовать столько Эл энергии?
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19.02.2022 01:37 Відповісти
Може хтось пояснить мені простому жителю у чому була неготовність України підключитись до европейської електромережі?Частота та напруга одинакові,нові ЛЕП не будували,нові розподільчі системи теж із часів совка.Та тільки кошти виділені на ніщо кудись зникли.
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18.02.2022 13:29 Відповісти
100% "по-зеленлому це ніфуя по- справжньому.
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18.02.2022 13:33 Відповісти
Ну, раз готові, то треба генератор на солярці про всяк випадок собі купити. Давно планував.
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18.02.2022 14:12 Відповісти
Щось мені підказує,що на період тестування всі побутові прилади треба з розеток повимикати.
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18.02.2022 14:22 Відповісти
Єдина енергосистема з ЄС, ще один крок від цапів.І це добре.
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18.02.2022 14:35 Відповісти
А что на это скажет товарищ Герус?
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18.02.2022 15:04 Відповісти
Т.е. 5.80 за э/э это не предел?
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18.02.2022 15:17 Відповісти
 
 