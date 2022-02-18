Україна технічно майже на 100% готова до синхронізації з енергомережею Європи, - Шмигаль
Підготувати українську енергосистему до "енергетичного безвізу" з ЄС — серед ключових завдань, які зараз стоять перед урядом.
Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Технічно ми готові майже на 100%, щоб у 2023 році Україна приєдналася до енергетичної системи Європи. Наші колеги зі Світового банку оцінили економічні переваги синхронізації з ENTSO-E в 1,5 млрд доларів щороку", — підкреслив Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, наприкінці лютого заплановані системні випробування ізольованого режиму роботи енергосистеми України — вона працюватиме без підключення до енергосистеми СНД.
"Крім того, ми отримаємо ще п’ять чітких переваг: енергетична незалежність та безпека, прозорість та демонополізація, експортні можливості, декарбонізація, оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії", — відзначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр додав, що Уряд має ще два важливі пріоритети у сфері енергетики: власний видобуток газу та програма термомодернізації.
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Шо с редерским захватом Нафтогаза?
О какой готовности плетет Шмыгаль, если в разгар отопительного сезона произошеле энергокризис?
А взагалі, добре, що повернулися до впровадження пакету законів 2018 року.
Про Іспанію ж писав, які 1,68?? Тут середня ціна в добу вийшла +0.3€ , опалення,кухня все на електроенергії+ куча всяких доплат за транспортування, обслуговування і інші розводняки . Та й впали ви мені ,щоб я щось вид.умував