Порошенко закликав негайно виділити гроші для армії: "Хороші дороги потрібні, але не для того, щоб ними їхали російські танки"

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав негайно виділити кошти для фінансування Збройних Сил України. Він подякував союзникам за надання озброєння і зауважив, що пріоритетом для влади має бути не дорожнє будівництво, а фінансування оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Ми дуже дякуємо нашим партнерам за допомогу, в тому числі і військову. Але Україна терміново потребує ще більше оборонної зброї, в тому числі в першу чергу протиповітряної і протиракетної. З урахуванням вчорашнього виступу пана Блінкена на Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, що удар буде нанесений саме такий. Щоб створити купол, який захищає нас від російської переваги у повітрі", – наголосив Порошенко.

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"І річ – не в даті. Ми не знаємо, в який день остаточно сказиться Путін. Росія постійно душитиме нас військовим кільцем по всій лінії кордону, то стискуватиме його, то послаблятиме. Вчора на Донбасі – 60 обстрілів, і нам треба жити в умовах постійної тривоги", – зазначив Порошенко.

"Ми вимагаємо поставити наш законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів, про комплектацію бригад, про збільшення грошового забезпечення, про розгортання черги резерву, формування стратегічного резерву і територіальної оборони", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

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"Зеленський має вгамувати свої корупційні апетити на "великому крадівництві", зашити кишені і передати гроші армії. Хороші дороги безумовно потрібні. Але не для того, щоб ними їхали російські танки. Або щоби їх розбомбила російська авіація", – резюмував Порошенко.