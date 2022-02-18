УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10683 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 562 29

Війська РФ із артилерії обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині. Рух потягів обмежено

Війська РФ із артилерії обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині. Рух потягів обмежено

Зранку 18 лютого війська РФ відкрили вогонь із артилерії поблизу залізничної станції Скотувата на Донеччині.

Про це повідомляє Ценор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужбу Донецької залізниці у фейсбуці.

"Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, з непідконтрольної території знову почалися обстріли українських міст на Донеччині. Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

Читайте також: Від початку доби 33 обстріли з боку військ РФ. Без втрат. Окупанти активно використовують важке озброєння, - ООС

Війська РФ із артилерії обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині. Рух потягів обмежено 01

Автор: 

залізниця (1500) обстріл (28156) Донбас (22354) Донецька область (8278) найманці рф (2043)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Ското-вата
показати весь коментар
18.02.2022 13:12
+10
який чарівний місцевий топонім
показати весь коментар
18.02.2022 13:16
+4
Скоту-вата
показати весь коментар
18.02.2022 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это начало вторжения, если кто не понял. Храним спокойствие и чистим пулемёт
показати весь коментар
18.02.2022 13:07 Відповісти
тсс. не кажіть рєзнікову. у нього все на контролі.
показати весь коментар
18.02.2022 13:10 Відповісти
Ското-вата
показати весь коментар
18.02.2022 13:12 Відповісти
Я думал, шо Цензор стебется...😱😱😱
показати весь коментар
18.02.2022 13:20 Відповісти
ст. скотоВата как то
показати весь коментар
18.02.2022 13:13 Відповісти
Скоту-вата
показати весь коментар
18.02.2022 13:13 Відповісти
який чарівний місцевий топонім
показати весь коментар
18.02.2022 13:16 Відповісти
Да шмаляните им ответку уже скотам этим
показати весь коментар
18.02.2022 13:18 Відповісти
Вата ударила по Скотуватій. А Гутцайт - олімпіадою по ваті. Як їжаки під час гону, чесне слово!
показати весь коментар
18.02.2022 13:19 Відповісти
А мандюлей наконец выписать, не ?!
показати весь коментар
18.02.2022 13:20 Відповісти
Ясиновата, Стотовата, Рокувата... Вата, вата, вата... Сама лиш вата...
показати весь коментар
18.02.2022 13:21 Відповісти
надо просто перестать стрелять
показати весь коментар
18.02.2022 13:25 Відповісти
Есть заповідна зона ,біля Гуляйполя,Скотувата балка,а в ній ставок Штани
показати весь коментар
18.02.2022 13:26 Відповісти
Мені от цікаво чому Україна всюди не кричить що Донбас захопили терористи і не просить НАТО провести антитерористичну операцію й завести миротворчий контингент?!
показати весь коментар
18.02.2022 13:26 Відповісти
Донбас захопила кацапердія. Яка, звісно, є державою-терористом.
показати весь коментар
18.02.2022 13:33 Відповісти
Україна сміливо може це називати тероризмом і вправі просити світ допомогти звільнити свої території від терористів! Всі ознаки тероризму наявні!
показати весь коментар
18.02.2022 13:39 Відповісти
Формально так. Але НАТО знає, що там армія людоїдів. Тому, спершу нехай спробує сама Україна, думають вони.
показати весь коментар
18.02.2022 13:47 Відповісти
Что Украина уже турецкие безпилотникипродала московитам?
показати весь коментар
18.02.2022 13:32 Відповісти
"Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, Джерело: Гарантии армії *****?
показати весь коментар
18.02.2022 13:32 Відповісти
*** ну и название станции.То что там живет в основном Вата мы знаем, но что бы в ее честь назвали станциюэто жесть
показати весь коментар
18.02.2022 13:32 Відповісти
Поселок называется Верхнеторецкое...в нем живут люди...а станция в этом поселке называется Скотоватая...еще царских времен...
показати весь коментар
18.02.2022 13:43 Відповісти
если бабахнут по отстойникам,то налицо будет химатака. полобласти кашлять будет
показати весь коментар
18.02.2022 14:02 Відповісти
вот так вот

Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.

Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.

В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.

https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fminoborony-rossii-obyavilo-o-provedenii-yadernyh-ucheniy%2F31709762.html via & https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fpolitring.com%2Fmir%2F52083-rossiya-provedet-ucheniya-s-uchastiem-yadernoy-triady.html via
показати весь коментар
18.02.2022 13:41 Відповісти
Это тот случай, когда не стоило переводить название на государственный язык
показати весь коментар
18.02.2022 13:58 Відповісти
ст.Фенольна ,а простіше Нью-Йорк
показати весь коментар
18.02.2022 13:59 Відповісти
Помню кто то там дороги и аеродромы строить хотел притом за наш счет
показати весь коментар
18.02.2022 14:44 Відповісти
Так вон на Киев "нападать" собираются, может и там ничего не строить. Сидите так.
показати весь коментар
18.02.2022 16:44 Відповісти
 
 