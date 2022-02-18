Війська РФ із артилерії обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині. Рух потягів обмежено
Зранку 18 лютого війська РФ відкрили вогонь із артилерії поблизу залізничної станції Скотувата на Донеччині.
Про це повідомляє Ценор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужбу Донецької залізниці у фейсбуці.
"Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, з непідконтрольної території знову почалися обстріли українських міст на Донеччині. Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.
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Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.
Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.
В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.
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