Жодних ознак того, що РФ відводить війська від України немає, - глава Пентагону Остін
США, як і в попередні дні, зараз не бачать ознак відведення військ РФ від кордону з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю.
"Поки що ми не бачили жодних ознак того, що вони відводять війська", - сказав він на пресконференції в Польщі.
За словами Остіна, США і далі бачать ознаки того, що Росія продовжує стягувати сили в цей район (до кордону з Україною. - Ред.).
"Ми бачимо, що вони продовжують готуватися (...) просуваються ближче до кордону, розосереджують війська, нарощують свої можливості в плані логістики", - додав він.
"Усе свідчить про те, що вони зберігатимуть здатність для початку нападу майже в будь-який час", - додав Остін.
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