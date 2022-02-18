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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Жодних ознак того, що РФ відводить війська від України немає, - глава Пентагону Остін

Жодних ознак того, що РФ відводить війська від України немає, - глава Пентагону Остін

США, як і в попередні дні, зараз не бачать ознак відведення військ РФ від кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю.

"Поки що ми не бачили жодних ознак того, що вони відводять війська", - сказав він на пресконференції в Польщі.

За словами Остіна, США і далі бачать ознаки того, що Росія продовжує стягувати сили в цей район (до кордону з Україною. - Ред.).

"Ми бачимо, що вони продовжують готуватися (...) просуваються ближче до кордону, розосереджують війська, нарощують свої можливості в плані логістики", - додав він.

"Усе свідчить про те, що вони зберігатимуть здатність для початку нападу майже в будь-який час", - додав Остін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - глава Пентагону Остін

армія рф (17143) вторгнення (380) Пентагон (1413) Остін Ллойд (521)


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да просто очередной фейк и афера с отводом..... отмороженные на голову типяры с кремля ...(( ни дня без обманов.
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18.02.2022 13:18 Відповісти
А Зеля чомусь ще не впевненний.
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18.02.2022 13:19 Відповісти
Теперь понятно зачем такие новости, от которых в недоумении наша разведка. Под такие новости можно продать Польше 250 танков ))
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18.02.2022 13:19 Відповісти
от же ж вас крутить і перегібае, ви часом не кацап, прости мене Боже, з мойки?
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18.02.2022 13:44 Відповісти
Остин чувал жосткий. Если бы его воля, то нам бы уже Патриоты бы поставили
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18.02.2022 13:27 Відповісти
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18.02.2022 13:28 Відповісти
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18.02.2022 13:31 Відповісти
"Пацан сказал - пацан не сделал", или как там говорящая лошадь заявила
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18.02.2022 13:44 Відповісти
 
 