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Новини
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Білоруська сторона запевнила, що понтонний міст був потрібен для "військових навчань", - Резніков

Білоруська сторона запевнила, що понтонний міст був потрібен для

Україна порушила питання понтонного мосту неподалік українського кордону на території Білорусі та отримала відповідь, що міст був потрібен для "військових навчань".

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Верховній раді України 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У нас налагоджений прямий звʼязок між аташе з військових питань. Ми порушили питання щодо цього понтонного мосту, щодо цієї понтонної переправи і отримали відповідь, що це в рамках програми навчань, і вона скоро буде розібрана. Принаймні таке запевнення ми отримали від білоруської сторони", — повідомив міністр оборони.

Він також запевнив, що українські правоохоронні органи у зоні відчуження ЧАЕС спостерігають за ситуацією, знали про будівництво мосту та готові до різних сценаріїв подій.

Як зазначалося, російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України.

Також читайте: Наведений через Прип'ять понтонний міст на російсько-білоруських військових навчаннях - зник, - CNN

Автор: 

Білорусь (7922) військові навчання (2774) ЧАЕС (537) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+7
господи, да заткни ты уже ему фонтан. Все с вами понятно, твари безвольные!
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18.02.2022 13:32
+4
Ага, он был нужен в не зоны учений и как только о нем узнали, его бегом разобрали, Резников, не будь таким наивным идиотом!
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18.02.2022 13:32
+4
Для навчань, то зрозуміло, а яка мета навчань? Відпрацювати бросок в Україну?
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18.02.2022 13:35
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Нє,пантонний мість був потрібен для пантов...
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18.02.2022 13:30 Відповісти
Міст звели в заповіднику, де категорично забороняється всяка господарська діяльність, а про військові навчання навіть мови бути не може! Так що БульбенФюрер знову облажався з брехнею...
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18.02.2022 13:40 Відповісти
Вони через той заповідник (через болота) - "в нікуди" проклали асфальтовану дорогу майже в сотню кілометрів а ти про якийсь "тимчасовий міст"! Адже понтонери саме по тій дорозі туди приїхали побудували з"їзди до берега і "прив"язали" її до мосту!
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18.02.2022 14:54 Відповісти
Уже разобрали
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18.02.2022 13:31 Відповісти
Кто знает? Читал, что военные могут мост притопить на полметра для маскировки...
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18.02.2022 13:52 Відповісти
господи, да заткни ты уже ему фонтан. Все с вами понятно, твари безвольные!
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Ага, он был нужен в не зоны учений и как только о нем узнали, его бегом разобрали, Резников, не будь таким наивным идиотом!
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Він не наївний ідіот, він віщає для наївних ідіотів.
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18.02.2022 14:12 Відповісти
Для навчань, то зрозуміло, а яка мета навчань? Відпрацювати бросок в Україну?
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18.02.2022 13:35 Відповісти
А-а-а---а мы думали что мост быков ганять на водопой на ту сторону! Теперь всё стало на свои места.
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18.02.2022 13:37 Відповісти
Какой грозный понтонный мост оказался. Аж министр обороны Украины заинтересовался.
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18.02.2022 13:39 Відповісти
та да, все верят губернатору белорусского федерального округа лукашеску и его холуям. безоговорочно верят.
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18.02.2022 13:41 Відповісти
Нехай не звіздять. Під час навчання і вже на службі до тренувань з наведенням моста готувались досить скрупульозно. Вибирали вдале місце з хорошими твердими дорогами, пологим майже під 0 берегом, поруч з нас.пунктами і трасами. Накой десь посеред лісу наводити міст - ні підїхати ні розвернутись нормально, поганий обзор, мож лідей покалічити, техніку і самі понтони побити.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ, СЛАВА УКРАЇНІ !
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18.02.2022 13:42 Відповісти
Тепличные условия для показухи. Чем труднее, тем выше выучка понтонеров.
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18.02.2022 13:45 Відповісти
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1494607633050914816 2 ч



хочу послушать, как адепты Вовы будут доказывать, что это неправда. А потом переложу их доказательства на "пленки деркача", чтобы у них мозги заклинило слегка )
https://twitter.com/i/status/1494577276884819969
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18.02.2022 13:42 Відповісти
таракан усатый
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18.02.2022 13:47 Відповісти
Білоруси мамою клялися, пуциним, чи лукашенкою? Тоді це брехня! От, якщо зуб давали, то тоді може бути просто неправда.
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18.02.2022 13:48 Відповісти
Непогані навчання за 4 км від України.
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18.02.2022 13:54 Відповісти
ПОНТОВЫЛЫ !!!
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18.02.2022 15:43 Відповісти
 
 