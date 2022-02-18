Лавров про зустріч із Блінкеном: "У нас є поняття "Пацан сказав - пацан зробив". Поняття мають бути і на міжнародному рівні". ВIДЕО

Міністр закордонних справ Сергій Лавров очікує на зустріч з держсекретарем США Ентон Блінкеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Ми домовлялися з Держсекретарем Блінкеном, що коли Росія надішле свій документ і вони ознайомляться з нашим баченням ситуації, він був би готовий зустрітися. Ми обоє у цьому зацікавлені. Це відповідає нашим інтересам та планам", - зазначив Лавров.

За його словами, Росія зацікавлено в тому, щоб докладніше пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не може задовольнитись обіцянками.

"Тим більше, що письмові зобов'язання глав держав та урядів, які вимагають від НАТО враховувати наші інтереси повністю (не кажучи про усні гарантії, про які Президент Росії Путін неодноразово згадував), виявляється, нічого не варті. Так справи не підуть. Добиватимемося, щоб усе було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття – "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні "поняття" мають дотримуватися і на міжнародному рівні", - підсумував Лавров.

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