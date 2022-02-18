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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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"Щоб вибити Росію з рівноваги": Лавров заявив, що на Балканах набирають найманців для відправлення на Донбас

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що, можливо, у Східній Європі набирають найманців для відправлення на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це дипломат сказав у інтерв'ю RT.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц і всі інші натовці кажуть, що НАТО – оборонний альянс. Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів нагадав Шольцю про бомбардування Югославії у 1999 році. Той сказав, що НАТО втрутилася, щоб запобігти геноциду косовських албанців. Мовляв, вони все успішно зробили і зараз цей край процвітає", - сказав російський міністр.

За словами Лаврова, край "далеко не процвітає".

"Косово і деякі інші частини Західних Балкан стають розсадником злочинності. Там є терористи, наркоторговці. Там вербують найманців для участі у бойових діях у конфліктах, які поступово розпалюють, зокрема США. Є інформація про те, що найманців у Косово, Албанії, Боснії та Герцеговині набирають і для того, щоб вибивати Росію з рівноваги та спрямовувати їх у тому числі на Донбас. Перевіряємо це зараз", - розповів Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим, "якщо не буде вторгнення", - Держдепартамент США

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних.

Станом на 11 годину ранку 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Лавров (1574) МЗС рф (958) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+9
Стоп, він же говорив що росія не причетна до війни на Донбасі і це громадянська війна.

А, забув це ж кацап, він не бреше лише коли непритомний або мертвий.
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18.02.2022 13:48
+6
Україна (за словами Лаврова) нібито лише збирається наймать найманців, а в тих же балканських країнах уже не один поселився на два метри нижче рівня землі - тільки воювали вони проти України А в Чехії та деяких інших країнах уже давно найманці такі в тюрмах сидять!
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18.02.2022 14:17
+4
Да-авганская мука явна позаборістєє аргєнтінскай будєт...
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18.02.2022 13:47
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Ну-ну...
https://www.youtube.com/watch?v=I5dD4jhZQRM
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18.02.2022 13:56 Відповісти
КОГО НАБИРАЮТ КОНЬ ТЫ ПЬЯНЫЙ СЕРБОВ ХОРВАТОВ И БОСНИЙЦЕВ ТЕ КОМУ РАШКА ИСПРАВНО ПРОДАВАЛА ОРУЖИЕ И СТОЯЛА В СТОРОНКЕ СТРАВЛИВАЯ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА МЕЖДУ СОБОЙ...
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18.02.2022 15:43 Відповісти
Да-авганская мука явна позаборістєє аргєнтінскай будєт...
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18.02.2022 13:47 Відповісти
ну, конечно. набирают. сербов. воевать за РФ
как в том анекдоте про еврея:
-Это правда что вы машину в лотерею выиграли? -Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
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18.02.2022 14:54 Відповісти
Стоп, він же говорив що росія не причетна до війни на Донбасі і це громадянська війна.

А, забув це ж кацап, він не бреше лише коли непритомний або мертвий.
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18.02.2022 13:48 Відповісти
Говорящей Лошади никотину больше не давать !!!!
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18.02.2022 13:48 Відповісти
ну одну каплю только, внутривенно
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18.02.2022 14:09 Відповісти
ахеревшие биндеровцы, уже резню кацапских свинособак на аутсорс всяким братушкам отдают.
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18.02.2022 13:50 Відповісти
KPI будет чекаться ожирельями из ушей
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18.02.2022 13:53 Відповісти
Такое возможно, там много сербских путинодрочеров воевало и до этого😁
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18.02.2022 13:51 Відповісти
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18.02.2022 13:59 Відповісти
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18.02.2022 13:53 Відповісти
Москалі у відношенні до "смєшних хахлов" настільки зарозумілі, що й досі не вірять у те, що "смєшниє хахли" можуть дати звіздюлів самотужки.
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18.02.2022 13:54 Відповісти
А хіба там не може бути "атпускніков"? Чи лише в кацапії люди мають право на відпустку?
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18.02.2022 13:55 Відповісти
или добровольцев
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18.02.2022 14:02 Відповісти
у французов есть иностранный легион, почему бы Украине свой не сделать, я думаю нашлись бы желающие
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18.02.2022 14:03 Відповісти
Самі собі дамо раду без наймитів.
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18.02.2022 16:27 Відповісти
примітовно мислишь, можна багато союзників знайти кого ерефія винищувала
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18.02.2022 17:59 Відповісти
Сивый мерин лаврошадь, а фы дакажите! Хде фаши даказательсва? Ето фсё фейк, "дебил бл#ядь!"...
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18.02.2022 14:04 Відповісти
Це вже не "І-го-го-го-го", це ажеякесь "І-а-і-а". 😊
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18.02.2022 14:06 Відповісти
Каже правду. Набирають. Але тільки з "той старани".
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18.02.2022 14:10 Відповісти
Ага. Пуйлу вдалося поєднати непоєднуване. У Босніхї в Україну готові їхіти і боснійські мусульмани, босняки, і православні, боснянські серби і католики, боснянські хорвати.
Франц Йозеф не міг їхз помирити, а пуйлу вдалося! Нарешті вони перестали ворогувати між собою і побачили зовнішнього ворога словянської вольності.
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18.02.2022 14:10 Відповісти
Герцогобандерівці, Косі Албандерівці , БоБандерівці під керівництвом жабобандерівців, яких фінансують гансо-фріцобандерівці під піснями Японаматьбандерівок на замовлення Госдєпбандерівців по вказівці Бритихобандерівців під молчалівоє согласіє Прібалтобандерівців узгоджене з Фінобандерівцями і улюлюканьє Ляхобандерівців потихому зачищають жизнєнноє пространство для Китайоукрів
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18.02.2022 14:17 Відповісти
Оце завернув....
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18.02.2022 14:40 Відповісти
Україна (за словами Лаврова) нібито лише збирається наймать найманців, а в тих же балканських країнах уже не один поселився на два метри нижче рівня землі - тільки воювали вони проти України А в Чехії та деяких інших країнах уже давно найманці такі в тюрмах сидять!
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18.02.2022 14:17 Відповісти
Международная политика рабссеи - обвинять всех вокруг в том, что они сами и делают.
Славянский четнический отряд «Йован Шевич».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Йован_Шевич_(отряд)
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18.02.2022 14:22 Відповісти
Его самого от себя не выворачивает наизнанку? Ну это ж реально невозможно постоянно жить в тотальной лжи и моральном уродстве.
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18.02.2022 14:22 Відповісти
Ну як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - дебіл,пля...
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18.02.2022 14:25 Відповісти
Геббельс от зависти уже замучился переворачиваться в могиле!
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18.02.2022 14:25 Відповісти
он скоро воскреснет и будет умолять ***** дать ему уроки
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18.02.2022 14:31 Відповісти
Надеюсь, что он все же очень скоро его к себе туда позовет давать уроки.
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18.02.2022 14:35 Відповісти
скорее бы
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18.02.2022 14:39 Відповісти
Бери выше. На Марсе тоже уже наемников вербуют.
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18.02.2022 14:34 Відповісти
Когда что слышишь от Раши.. сразу понимай что все будет, но прямо противоположное. Значит именно Раша набирает боевиков, "добровольцев", " заблудившихся" и т.д. для войны на Донбассе.
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18.02.2022 14:35 Відповісти
"В Косово есть наркоторговцы"...
Уж кто-кто, а МИД РыФы, который "славится" своими чемоданами с коксом точно знает - "где есть наркоторговцы, а где нет"...
Господи, как это парнокопытное, 3/14дарастическое говно ещё терпят...
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18.02.2022 15:14 Відповісти
дайте этому придурку селедки.....
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18.02.2022 20:21 Відповісти
Наверное през Хорватии который на подсосе у ***** свежих боевичков подкинет
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18.02.2022 20:36 Відповісти
 
 