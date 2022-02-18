"Щоб вибити Росію з рівноваги": Лавров заявив, що на Балканах набирають найманців для відправлення на Донбас

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що, можливо, у Східній Європі набирають найманців для відправлення на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це дипломат сказав у інтерв'ю RT.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц і всі інші натовці кажуть, що НАТО – оборонний альянс. Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів нагадав Шольцю про бомбардування Югославії у 1999 році. Той сказав, що НАТО втрутилася, щоб запобігти геноциду косовських албанців. Мовляв, вони все успішно зробили і зараз цей край процвітає", - сказав російський міністр.

За словами Лаврова, край "далеко не процвітає".

"Косово і деякі інші частини Західних Балкан стають розсадником злочинності. Там є терористи, наркоторговці. Там вербують найманців для участі у бойових діях у конфліктах, які поступово розпалюють, зокрема США. Є інформація про те, що найманців у Косово, Албанії, Боснії та Герцеговині набирають і для того, щоб вибивати Росію з рівноваги та спрямовувати їх у тому числі на Донбас. Перевіряємо це зараз", - розповів Лавров.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних.

Станом на 11 годину ранку 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.