"Щоб вибити Росію з рівноваги": Лавров заявив, що на Балканах набирають найманців для відправлення на Донбас
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що, можливо, у Східній Європі набирають найманців для відправлення на Донбас.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це дипломат сказав у інтерв'ю RT.
"Канцлер ФРН Олаф Шольц і всі інші натовці кажуть, що НАТО – оборонний альянс. Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів нагадав Шольцю про бомбардування Югославії у 1999 році. Той сказав, що НАТО втрутилася, щоб запобігти геноциду косовських албанців. Мовляв, вони все успішно зробили і зараз цей край процвітає", - сказав російський міністр.
За словами Лаврова, край "далеко не процвітає".
"Косово і деякі інші частини Західних Балкан стають розсадником злочинності. Там є терористи, наркоторговці. Там вербують найманців для участі у бойових діях у конфліктах, які поступово розпалюють, зокрема США. Є інформація про те, що найманців у Косово, Албанії, Боснії та Герцеговині набирають і для того, щоб вибивати Росію з рівноваги та спрямовувати їх у тому числі на Донбас. Перевіряємо це зараз", - розповів Лавров.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим, "якщо не буде вторгнення", - Держдепартамент США
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних.
Станом на 11 годину ранку 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=I5dD4jhZQRM
как в том анекдоте про еврея:
-Это правда что вы машину в лотерею выиграли? -Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
А, забув це ж кацап, він не бреше лише коли непритомний або мертвий.
Франц Йозеф не міг їхз помирити, а пуйлу вдалося! Нарешті вони перестали ворогувати між собою і побачили зовнішнього ворога словянської вольності.
наматьбандерівок на замовлення Госдєпбандерівців по вказівці Брит ихобандерівців під молчалівоє согласіє Прі балтобандерівців узгоджене з Фінобандерівцями і улюлюканьє Ляхобандерівців потихому зачищають жизнєнноє пространство для Китайоукрів
Славянский четнический отряд «Йован Шевич».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Йован_Шевич_(отряд)
Уж кто-кто, а МИД РыФы, который "славится" своими чемоданами с коксом точно знает - "где есть наркоторговцы, а где нет"...
Господи, как это парнокопытное, 3/14дарастическое говно ещё терпят...