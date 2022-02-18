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Новини Війна
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Заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку ЗСУ - відверта брехня та провокація. Українські воїни неухильно дотримуються мінських домовленостей, - ООС

Заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку ЗСУ - відверта брехня та провокація. Українські воїни неухильно дотримуються мінських домовленостей, - ООС

Звинувачуючи Збройні Сили України в обстрілах цивільного населення, війська РФ намагаються приховати власні підступні дії. Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант", - йдеться у повідомленні.

"Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - додають в штабі ООС.

Також читайте: Від початку доби 33 обстріли з боку військ РФ. Без втрат. Окупанти активно використовують важке озброєння, - ООС

 Заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку ЗСУ - відверта брехня та провокація. Українські воїни неухильно дотримуються мінських домовленостей, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Мокшанська артилерія, просто, хоче знизу "подивитися" на "Байрактар".
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18.02.2022 13:54 Відповісти
Пока РФ не завела в 2014 свои войска и ДРГ на Донбассе ни кто не стрелял и кто это постоянно делает? наверное украинцы раз украинская власть за 8 лет ни может назвать войну войной даже не может провести следствие и обяъявить кто стрелял на Майдане, только может запускать поломаные спутники в космос и тратить бюджет куда угодно с откатами только не туда надо на социалку и вооружение армии, а теперь разводят руками и ничего сделать нельзя мол виноват во всем Путин , а они ни в чем не виноваты, конеч но Путин и дальше полезит , когда страна разворована до такой стапени, что денег не дают на финансирование вооружений для армии.Наверное воровоть и торговать Украиной выгодней, чем работать на Украину.
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18.02.2022 14:07 Відповісти
Но на 9е мая с Байрактара пульнем по пушилину, когда он будет принимать парад?
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18.02.2022 14:13 Відповісти
Не пульнем. Хіба що конфетті. Зєлєнскій на 9-те Мая анонсував шашлики.
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18.02.2022 14:17 Відповісти
тобто бути тєрпілами... це називається виконувати так звані мінські домовленості
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18.02.2022 14:54 Відповісти
 
 