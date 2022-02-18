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Стефанчук попросив у Шмигаля список пріоритетних оборонних законопроєктів: "Ми наступного тижня працюємо"

Стефанчук попросив у Шмигаля список пріоритетних оборонних законопроєктів:

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля надати перелік пріоритетних законопроєктів для оборонної галузі, щоб народні депутати мали можливість розглянути їх наступного пленарного тижня 22-25 лютого.

Про це Стефанчук сказав під час Години запитань до уряду у ВР, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є пропозиція до Прем‘єр-міністра. Ми наступного тижня працюємо в пленарному режимі. Я дуже прошу: ті законопроєкти, які є першочерговими для галузі оборони, для фінансування галузі оборони, для підтримки обороноздатності країни, будь ласка, передайте нам список, що для уряду є пріоритетом для того, щоб забезпечити незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України", – зазначив спікер.

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Автор: 

ВР (14940) оборона (4764) Стефанчук Руслан (749) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+1
назначение пороха главой верховной рады и отставка зеленского, это вроде самый приоритетный.
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18.02.2022 13:55
+1
а до того ми сиділи і соплі замість насіння лузгали.
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18.02.2022 13:56
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назначение пороха главой верховной рады и отставка зеленского, это вроде самый приоритетный.
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18.02.2022 13:55 Відповісти
а до того ми сиділи і соплі замість насіння лузгали.
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18.02.2022 13:56 Відповісти
Броники, каски, топливо, Нептун, станции РЭБ, закупать конечно о никто не будет, но понтов на публику будет достаточно
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18.02.2022 13:57 Відповісти
Правильньій государственньій подход , в отличие от "дайте дополнительньіе 50 млрд." на оборону .
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18.02.2022 13:58 Відповісти
Ты лучше прокукарекай, кто заставил эту ЗЕленую наволочь работать. Именно Порох. А 50 лярдов ЗЕленая навозная муха Зе-Зе на армию никогда не даст, его будет ругать бородатая бабушка, которая моет кал.
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18.02.2022 16:00 Відповісти
Приоритеты - выделить валюту на закупку прк Патриот и на крылатых ракет Тамагавк.
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18.02.2022 14:22 Відповісти
Наконец-то Рада проснулась и заинтересовалась приоритетами оборонки.
Или все же это понты, вид "бурной деятельности"?
Почему-то предыдущие 3 года им все было "по барабану"... Приоритетом было строительство дорог.
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18.02.2022 14:38 Відповісти
Ух, как эта ЗЕбанутая плесень раздухарилась после заявления Пороха.
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18.02.2022 15:57 Відповісти
 
 