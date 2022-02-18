Уряд хоче витратити 160 млрд гривень від ренти з українського газу на закупівлю російського, - нардеп
Кабінет Міністрів планує витратити 160 млрд грн від підвищення податків на видобуток українського газу на закупівлю російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.
"У пояснювальній записці до проєкту закону про підвищення податків на український газ написано: 160 млрд грн буде спрямовано на закупівлю імпортного – читай російського – природного газу. З одного боку, влада хоче зупинити видобуток власного газу в Україні, з іншого - відібрати в українських газовиків 160 млрд грн і передати їх "Газпрому", - зазначив нардеп.
Він також наголосив, що замість залучення інвестицій в розробку українських газових родовищ на Полтавщині, Харківщині, Львівщині, на Причорноморському шельфі, - уряд прагне обкласти власні свердловини непосильними податками заради корупційних домовленостей з російським "Газпромом".
"Зараз ходять чутки про спроби деяких українських чиновників домовитися з російським "Газпромом" про відновлення закупівлі газу, Зокрема, щоб ці 160 млрд гривень від українських платників податків заплатити російській газовій монополії, тобто, по суті, віддати їх на фінансування російської армії", - наголосив нардеп.
Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.
Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.
В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.
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В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".
🤷🏻♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
Почему кацапы придолбались к Украине?
Да потому, что тут минимум треть дегенератов ущербных, которые готовы их братьями называть и жопу им лизать!
так вот чью армию хочет финансировать правительство Зеленского - предатель на предателе предателем погоняет...
Просто слуги народу, а не влада.
Тепер слідкуй за ними, кожен день що-небуть відщебучать.