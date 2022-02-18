Мінфін додатково виділить близько 22 млрд грн на потреби оборони, - Марченко

На потреби оборони країни Міністерство фінансів додатково виділить з бюджету близько 22 млрд грн. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується в бюджетному комітеті, після чого буде проголосований парламентом.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На виконання указу Президента, зараз буде суттєво збільшене грошове забезпечення військовослужбовців, про це зазначив у своїй доповіді Прем’єр-міністр, міністр оборони. На 30% … Зараз законопроєкти в бюджетному комітеті доопрацьовуються. Орієнтовно це може складати по сектору Міністерства оборони до 20 млрд грн. Крім того, передбачаються окремі видатки на становлення територіальної оборони і на інші потреби Міністерства оборони, на закупівлю необхідного обладнання ще до 2 млрд. Тобто ці кошти зараз є, ми обговорюємо в бюджетному комітеті, коли ці законопроєкти можна буде проголосувати", - повідомив Марченко.

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