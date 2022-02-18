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Новини Бюджет-2022 Війна
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Мінфін додатково виділить близько 22 млрд грн на потреби оборони, - Марченко

Мінфін додатково виділить близько 22 млрд грн на потреби оборони, - Марченко

На потреби оборони країни Міністерство фінансів додатково виділить з бюджету близько 22 млрд грн. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується в бюджетному комітеті, після чого буде проголосований парламентом.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На виконання указу Президента, зараз буде суттєво збільшене грошове забезпечення військовослужбовців, про це зазначив у своїй доповіді Прем’єр-міністр, міністр оборони. На 30% … Зараз законопроєкти в бюджетному комітеті доопрацьовуються. Орієнтовно це може складати по сектору Міністерства оборони до 20 млрд грн. Крім того, передбачаються окремі видатки на становлення територіальної оборони і на інші потреби Міністерства оборони, на закупівлю необхідного обладнання ще до 2 млрд. Тобто ці кошти зараз є, ми обговорюємо в бюджетному комітеті, коли ці законопроєкти можна буде проголосувати", - повідомив Марченко.

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Автор: 

держбюджет (2387) оборона (4764) фінансування (3082) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+6
Уже. Говорящая голова типа Лещенко и Наема получила за работу ртом.

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18.02.2022 14:23
+5
Это должно было быть еще на февраль прошлого года как минимум.
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18.02.2022 14:21
+5
На потреби української оборони -22 млрд грн.
Кацапам, на потреби нападу- 160 млрд грн.



На кого працює цей уряд, питання риторичне.
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18.02.2022 14:29
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Ну хоть что-то сегодня правильное .
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18.02.2022 14:13 Відповісти
Это должно было быть еще на февраль прошлого года как минимум.
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18.02.2022 14:21 Відповісти
А паркетным генералам, резнику и другим земразям тоже на 30 % подымут или только военнослужащим?
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18.02.2022 14:14 Відповісти
Им на 300 минимум!
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18.02.2022 14:21 Відповісти
Уже. Говорящая голова типа Лещенко и Наема получила за работу ртом.

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18.02.2022 14:23 Відповісти
И список кто против опубликуйте .
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18.02.2022 14:15 Відповісти
зе-макаки бене в карман больше отсыпают, чем на армию.
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18.02.2022 14:15 Відповісти
Не трогайте "святое". Это папе этой власти.
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18.02.2022 14:25 Відповісти
надо 50
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18.02.2022 14:16 Відповісти
А 100 млрд вкрали тільки на дорогах.
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18.02.2022 14:21 Відповісти
DW українською


@dw_ukrainian

·
https://twitter.com/dw_ukrainian/status/1494282619319640067 17 февр.



Депутати проголосували за повернення 100 % надбавки до окладу за "інтенсивність праці." У Верховній Раді України прийняли постанову №7062. Раніше Кабінет міністрів прибрав норму про надбавки членам уряду та депутатам.
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18.02.2022 14:21 Відповісти
А як же університет зеленському?
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18.02.2022 14:26 Відповісти
На потреби української оборони -22 млрд грн.
Кацапам, на потреби нападу- 160 млрд грн.



На кого працює цей уряд, питання риторичне.
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18.02.2022 14:29 Відповісти
Денежное содержание это хорошо. Но, нужны боеприпасы, оружие, техника. Дайте деньги в неограниченном количестве всем государственным и частным компаниям оборонной сферы, так что бы они задействовали на 100% свои производственные мощности и трудовые коллективы. Не так много у них незадействованных мощностей и людей, что бы эти суммы были неподъемными. Например, КБ "Луч" может производить и ПТРК "Стугна" и "Корсар", и ракеты "Ольха" и "Ольха М", и "Нептун", и БПЛА "Сокол", и перспективные зенитно-ракетные комплексы и т. д. Но, если им дать деньги в неограниченном количестве, они не так много смогут одновременно произвести, что бы этого бояться. И таких предприятий десятки. Роль МО - это только определять приоритеты продукции для производителя, а не количество и оплату. Не ставьте палки в колёса новым образцам госиспытаниями длящимися годами. У нас нет столько времени. Принимайте в виде экспериментальной партии для проверки в боевых условиях. За то время пока вы принимаете, образцы устаревают морально и требуются уже новые разработки. Деньги на всё описанное взять с дорог. Поработайте в таком режиме 2-3 года, а потом уже выбирайте - что притормозить, а что наоборот ещё больше производить. А если денег с дорог не хватит, включайте не задумываясь печатный станок. Изучите опыт США Второй Мировой войны. Посмотрите какой дефицит бюджета был у них в те годы. И ничего, страна вышла после войны с более сильной экономикой и процветает.
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18.02.2022 16:22 Відповісти
22 милиарда на армию и 100 миллиардов на телефоны пенсионерам.
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18.02.2022 17:41 Відповісти
 
 