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Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі. За таке нас проклянуть нащадки, - Резніков

Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі. За таке нас проклянуть нащадки, - Резніков

Білорусь - це особлива країна для України, а білоруський народ - дуже близький нам. Ніяких загроз з боку України для Білорусі не існує.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков зазначив сьогодні під час години запитань до уряду в ВР, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього понеділка я мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою - міністром оборони Віктором Хреніним. Я казав вже багато разів і не втомлююсь повторювати: Білорусь - це особлива країна для нас, білоруський народ - дуже близький нам. Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі. За таке нас проклянуть нащадки. Тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між оборонними відомствами (України та Білорусі. - Ред.)", - зазначив він.

"Я вдячний міністру Хреніну за те, що він поділяє цей підхід. Під час бесіди ми одразу домовились про низку практичних кроків", - додав Резніков.

Зокрема, за його словами, український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашого діалогу відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали в гості на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями. Завтра, 19 лютого, наш аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість — 2022".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська сторона запевнила, що понтонний міст був потрібен для "військових навчань", - Резніков

"Крім співпраці на рівні аташе, ми домовились з білоруським колегою про запровадження постійних каналів комунікації на рівні керівників Генеральних штабів та безпосередньо на рівні міністрів. Щоб можна було оперативно вийти на контакт і отримати інформацію, ліквідувати якийсь інцидент. Наприклад, якщо розвідка бачить пересування якоїсь далекобійної зброї чи, скажімо, будівництво понтону поблизу нашого кордону. Щоб можна було отримати відповіді. Переконаний, що це важливо для збереження і зміцнення добросусідських стосунків", - резюмував Резніков.

Автор: 

Білорусь (7922) військові навчання (2774) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+29
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18.02.2022 14:18
+14
чи у нас місяць сьогодні у якійсь не тій фазі, що це непорозуміння розбалакалось?
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18.02.2022 14:19
+14
Стукніть його хто-небуть, нехай він стане фіолетовим в крапочку, ... ШО ВОНО МЕЛЕ.... Мабуть йому Бубочка з Агрохімією коксу відсипали....
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18.02.2022 14:21
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18.02.2022 14:18 Відповісти
А якщо зловимо Лукашенку з Колею, що з ними будемо робити?
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18.02.2022 14:19 Відповісти
чи у нас місяць сьогодні у якійсь не тій фазі, що це непорозуміння розбалакалось?
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18.02.2022 14:19 Відповісти
Хрен с ними с нащадками, главное, что бы пращуры не проклянули 🤣🤣🤣.
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18.02.2022 14:23 Відповісти
Мы добрые и наивные . Это хорошо . Но окопы копать надо .
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18.02.2022 14:21 Відповісти
Стукніть його хто-небуть, нехай він стане фіолетовим в крапочку, ... ШО ВОНО МЕЛЕ.... Мабуть йому Бубочка з Агрохімією коксу відсипали....
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18.02.2022 14:21 Відповісти
19 лютого, наш аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань он хоть понял чего сказал? д..бі
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18.02.2022 14:22 Відповісти
А за Білорусь, проти її ворога узурпатора Лукашенки - не проклянуть?
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18.02.2022 14:22 Відповісти
Клоун поїхав в колонію рф про щось домовлятись.
Йому пообіцяли,що все буде зашибісь,мір-дружба-жвачка,братья навєк.
Прогнозовано.
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18.02.2022 14:24 Відповісти
Зате у них нічого не дрогне.....
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18.02.2022 14:25 Відповісти
так, білоруси дійсно братський народ, але під окупацією. І Резніков спілкувався не з білоруським представником, а з російським гауляйтером окупованої Білорусі.
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18.02.2022 14:25 Відповісти
Господи, он с каждым днем все тупее и тупее... Раньше, вроде, вменяемый был..., по крайней мере, казался таким..
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18.02.2022 14:26 Відповісти
Його Зе-наркоман вкусив.
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18.02.2022 14:29 Відповісти
Щось мені не віриться,що тарганеску став би тримати біля себе "проукраїнського" міністра оборони хрєніна...Хріновина якась.
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18.02.2022 14:27 Відповісти
Вас вже проклинають...
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18.02.2022 14:28 Відповісти
Хренін готовий на все, як накажуть, те і буде робити. От його слова щодо протестів в Білорусі "Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит: не выполняйте преступные приказы. Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона - не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… - мы люди военные"
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18.02.2022 14:28 Відповісти
рота закрий - тебе стало забагато...
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18.02.2022 14:28 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4872643829467777?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 52 хв ·



За кілька днів почнеться «розрядка міжнародної напруженості». Московити на кілька кілометрів відійдуть від кордонів. Всі з усіма будуть перемовлялися. Байден і пуцін врятують мир і Україну.

Ось тоді над нами нависне СПРАВЖНЯ небезпека. Наші західні союзники допомагатимуть нашим східним ворогам змушувати нас до виконання мінських угод про капітуляцію.

От саме для протидії цьому ви і записувалися до територіальної оборони.
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18.02.2022 14:29 Відповісти
в Придністров'ї Корчинський разом із членами УНА-УНСО виступали проти Молдови на стороні проросійських сепаратистів. Інші українські патріотичні організації засуджували їхні дії. Цей провокатор є кремлівською консервою тривалого терміну зберігання.
Не почнеться «розрядка міжнародної напруженості» за кілька днів. Корчинські в своїй манері вигадує нісенітниці.
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18.02.2022 14:49 Відповісти
Після перемоги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенка «Братство» Корчинського об'єдналося з ідеологічно чужою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прогресивно-соціалістичною партією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталії Вітренко та виступало проти руху нової влади до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО та зближення із США та ЄС.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-arjev-16 [16] За словами Корчинського, до їх новоутвореної опозиції мали приєднатися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3(%D0%BE) СДПУ(о) .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19]

Разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександром Дугіним та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталією Вітренко входив до Вищої Ради https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85&action=edit&redlink=1 «Міжнародного Євразійського Руху» .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Корчинський_Дмитро_Олександрович
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18.02.2022 14:59 Відповісти
Сколько тупого пафоса!!!!
Забыл про Гриба крыса тыловая?
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18.02.2022 14:33 Відповісти
Якби британці та американці не взяли справу в свої руки, то можливо 16.02.22 в Україні вже б роздавав команди не зелох, а Мураєв. Щось мені підказує, що в такому випадку і Рєзнікову в окупаційній владі місце б знайшлося.
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18.02.2022 14:37 Відповісти
Він сподівається, що знайдеться.
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18.02.2022 15:23 Відповісти
Україна ніколи не нападе на Білорусь.
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18.02.2022 14:38 Відповісти
Резников, а урок с кацап-лэндом не выучили!? от кацапии тоже никаких угроз не ожидали, а вон оно как получилось в 2014-м...
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18.02.2022 14:41 Відповісти
а це точно міністр оборони? бо ****** на месіонера африканського
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18.02.2022 14:50 Відповісти
ВОНИ будуть воювати з Росією????
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18.02.2022 14:51 Відповісти
Я сомневаюсь что там от народа белорусского что-то осталось.На 80-90 % это такая же ватная публика что и в рашке.
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18.02.2022 14:54 Відповісти
"Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі." - тобто захищати Київ з півночі нема ніякого сенсу.
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18.02.2022 15:09 Відповісти
Рєзніков вже 2 дні виправдовується перед диктатором. Що було, і що може статися. Він уже й шмарклю в підлабузництві випереджає.
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18.02.2022 15:21 Відповісти
Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі. За таке нас проклянуть нащадки. З боку рашиста,котрого відбілює Резніков Україна і її народ отримала війну,агресію і окупацію,та біля 15000 вбитих,і ні разу міністр не назвав рашиста "вбивцею", не кажучи про те,що б десь він обмовився"я і мій рід,як і весь український народ -Тебе рашиста проклинаємо за те,що Ти вчинив по відношенню до держави України і її народу, в котрій я міністр
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18.02.2022 15:31 Відповісти
У резніка весняне загострення? Шо він ото несе?
зе скот і йому муки відсипав?
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18.02.2022 15:50 Відповісти
Пане міністре, курси аутотренінгу в іншому місці, а вас найняли забезпечувати армію. При чому - українську армію! тут вже однозначно Таран - краще, той хоть мовчав.
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18.02.2022 15:57 Відповісти
 
 