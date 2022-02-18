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Висилка заступника посла США у Москві Гормана - "відповідь на провокацію", - Пєсков

Висилка заступника посла США у Москві Гормана -

Висилка з Росії заступника посла США у Москві Барта Гормана - відповідь на американську провокацію.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Що стосується висилки американського дипломата, це захід у відповідь, і знову — це не може бути заходом, який щось провокує. Це відповідь на провокацію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія вислала заступника посла США Гормана.

Також читайте: Ситуація на Донбасі викликає тривогу, - Пєсков

Автор: 

Пєсков (1605) посол (1094) росія (64846) США (22395) дипломати (565)


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Топ коментарі
+21
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 14:40
+20
О, нет! Из сытой и красивой россии назад в загнивающую Америку...
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18.02.2022 14:40
+18
Шото судя по его выражению лица он не сильно то и расстроился
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18.02.2022 14:39
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Шото судя по его выражению лица он не сильно то и расстроился
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18.02.2022 14:39 Відповісти
О, нет! Из сытой и красивой россии назад в загнивающую Америку...
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18.02.2022 14:40 Відповісти
Живой - уже хорошо .
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18.02.2022 14:41 Відповісти
в ссылку в Гонолулу на Гавайи предет бедолага ((((
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18.02.2022 15:02 Відповісти
Зверинец закрывается ?
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18.02.2022 14:40 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 14:40 Відповісти
послу повезло как!
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18.02.2022 14:42 Відповісти
Ну да , там год за три . Страху натерпелся .
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18.02.2022 14:45 Відповісти
Найбільші та найогидніші у світі провокатори звинувачують інших у провокаціях-сюр...
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18.02.2022 14:42 Відповісти
"Это за то, шо они нам в штаны насрали!"...
Да?
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18.02.2022 14:55 Відповісти
- Ты меня провоцируешь?

- Чем?

- А че ты мля тут ходишь?

(из реального диалога, услышанного в 90х, обьяснять кто кому и что думаю не нужно)
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18.02.2022 15:05 Відповісти
"
В Карачаево-Черкесии убили москвича, справившего нужду на обочине
"
18.02.2022
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18.02.2022 15:06 Відповісти
Біснується кацапня , що не вдається поставити на коліна американців
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18.02.2022 15:06 Відповісти
Для начала выслать дочь Лаврова.. а там и других очередь подойдет

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18.02.2022 15:19 Відповісти
Сиськи качала точно не в мацковской клинике. Бо стрёмно.
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18.02.2022 15:25 Відповісти
З висилкою запізнився. Дочка Лаврова повернулася до Москви у 23 роки, тобто в 2005 році, причому не з США, а з Англії. Живе в Москві, де народила двох дітей. Має свій аукціон-проект Smart Art, з продажу предметів арт мистецтва.
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18.02.2022 21:07 Відповісти
Кому от этого хуже? Явно не послу. С кацапского свинарника уже всем пора линять массово.
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18.02.2022 15:25 Відповісти
А кого он провоцировал?Гражданку США Навку на дурное дело?
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18.02.2022 15:27 Відповісти
не нявкай.
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18.02.2022 15:30 Відповісти
Чайком хоть не давали посмакувати на прощання? Тоді пощастило, буде живий.
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18.02.2022 15:47 Відповісти
 
 