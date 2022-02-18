Висилка заступника посла США у Москві Гормана - "відповідь на провокацію", - Пєсков
Висилка з Росії заступника посла США у Москві Барта Гормана - відповідь на американську провокацію.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Що стосується висилки американського дипломата, це захід у відповідь, і знову — це не може бути заходом, який щось провокує. Це відповідь на провокацію", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Росія вислала заступника посла США Гормана.
Топ коментарі
+21 Alex Alex #500309
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+20 Oleksandr Onys
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+18 Крэйда Гібсон
показати весь коментар18.02.2022 14:39
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Да?
- Чем?
- А че ты мля тут ходишь?
(из реального диалога, услышанного в 90х, обьяснять кто кому и что думаю не нужно)
В Карачаево-Черкесии убили москвича, справившего нужду на обочине
"
18.02.2022