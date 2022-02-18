Висилка заступника посла США у Москві Гормана - "відповідь на провокацію", - Пєсков

Висилка з Росії заступника посла США у Москві Барта Гормана - відповідь на американську провокацію.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Що стосується висилки американського дипломата, це захід у відповідь, і знову — це не може бути заходом, який щось провокує. Це відповідь на провокацію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія вислала заступника посла США Гормана.

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