Перелік дій, тривожна валіза, аптечка: у Києві розробили пам'ятку для населення на випадок надзвичайної ситуації. ФОТО
У Києві розробили короткі інструкції для громадян про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації та отримання сигналу системи оповіщення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, показав листівки, виготовлені містом, які будуть розіслані мешканцям, і звернувся до громадян із проханням зберігати спокій.
"Місто діє за чітким і зрозумілим планом, тому жодних панічних настроїв не повинно бути. У координації з НЕК "Укренерго" міська влада забезпечила додаткове виробництво електричної енергії на наших ТЕЦ. Протягом грудня і січня у постійній роботі перебували 3-4 блоки, що дало можливість виробити близько 700 млн кВт год. електроенергії. Це дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання Києва, насамперед медичних та соціальних закладів тощо. Об’єкти критичної інфраструктури, як і весь Київ, перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації. Підприємства забезпечуються гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету. І вчора ми успішно протестували систему, яка дасть можливість надійної координації навіть у надзвичайних умовах. Удосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. У минулому році розроблено і запроектовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 млн грн. Але хочу підкреслити, що оновлення системи не означає її відсутність чи непрацездатність. У разі надзвичайної ситуації ми готові негайно оповістити людей і дати чіткий інструктаж", – зазначив Пантелеєв.
Він також нагадав, що за останні сім років міські рятувальні служби перевірили понад 11 тисяч підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то за ці роки їхню кількість збільшили утричі.
"Загалом на сьогодні до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни та майже 4500 споруд подвійного використання. Їх розташування можна побачити на карті на сайті КМДА, яку ми постійно оновлюємо", – поінформував Пантелеєв.
У КМДА звернули увагу, що в мирний час споруди подвійного використання можуть застосовуватись для господарської діяльності, а у разі виникнення надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню.
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А населению - оружие.
на голове верки-сердючки на рекламе в метро - и как-то ничего . . .
Ще треба памятки на випадок вимкнення світла, газу, води і вайфая
Также хочу напомнить нардепам из партии Слуга Народа и нынешним обитателям Банковой, что "ДОПР-овская корзинка" (как у героя "12 стульев", владельца Одесской бубличной артели "Московские Баранки", Кислярского).
P.S. «Замечательная допровская корзинка» (универсальная складная кровать-столик-шкафчик с запасом продуктов и комплектом белья).
P.P.S. Допр - Дом принудительных рабо (Википедия)
"Случилось мне сидеть в тамошнем [в г. Черноморске] допре...", - говорил Шура Балаганов Остапу Бендеру, сидя за столиком в пивной и начиная свой рассказ о подпольном миллионере А. Корейко ("Золотой телёнок", И. Ильф и Е. Петров)
7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков .
7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков . В тот же вечер Сталин, находящийся на отдыхе в Сочи, направил в Москву шифрограмму, в которой потребовалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] : «Надо теперь же расстрелять пять или десять монархистов. Надо отдать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3 ОГПУ директиву о полной ликвидации (монархистов и белогвардейцев) всеми мерами. Убийство Войкова даёт основание…» К вечеру 8 июня был запущен в ход весь механизм массовых репрессийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] . И уже в ночь с 9 на 10 июня в Москве были без суда, как заложники (но заложники, которые были взяты «в заложники» уже после убийства Войкова) расстреляны 20https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-30 [28] представителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C знати бывшей Российской империи. Операции ОГПУ не ограничились расстрелом двадцати заложников, во время «июньской операции» было проведено до 20 тыс. обысков и арестованы 9 тыс. человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27]
И в это время"По делу пустой, как видно, организации «Меча и орала» шло следствие. Единственно важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который несомненно имел связи с парижской эмиграцией.
Всех отпустили.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.
Социально близкие у Кизлярского отобрали бы не только корзинку а и "2 зуба кОренных"
"Ты думаешь это твой зуб? Это даже не мой зуб. Это их зуб"
Кено еслечто называется "На следующий день" 1983. Будет не так плохо, но ситуацию на дорогах сможете оценить.
РФ опасносте!
На РФ пошли из ДНР!
Принимайте дорогих гостей.
""Пушилин объявил эвакуацию населения ДНР в Россию перед вторжением Украины
Глава ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к жителям самопровозглашенной республики. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о начале наступления в Донбассе. В связи с этим начинается массовая эвакуация жителей республики в Россию." - MK
https://www.mk.ru/politics/2022/02/18/pushilin-obyavil-evakuaciyu-naseleniya-dnr-v-rossiyu-pered-vtorzheniem-ukrainy.html"