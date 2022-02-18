Перелік дій, тривожна валіза, аптечка: у Києві розробили пам'ятку для населення на випадок надзвичайної ситуації. ФОТО

У Києві розробили короткі інструкції для громадян про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації та отримання сигналу системи оповіщення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, показав листівки, виготовлені містом, які будуть розіслані мешканцям, і звернувся до громадян із проханням зберігати спокій.



Фото: КМДА

"Місто діє за чітким і зрозумілим планом, тому жодних панічних настроїв не повинно бути. У координації з НЕК "Укренерго" міська влада забезпечила додаткове виробництво електричної енергії на наших ТЕЦ. Протягом грудня і січня у постійній роботі перебували 3-4 блоки, що дало можливість виробити близько 700 млн кВт год. електроенергії. Це дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання Києва, насамперед медичних та соціальних закладів тощо. Об’єкти критичної інфраструктури, як і весь Київ, перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації. Підприємства забезпечуються гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету. І вчора ми успішно протестували систему, яка дасть можливість надійної координації навіть у надзвичайних умовах. Удосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. У минулому році розроблено і запроектовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 млн грн. Але хочу підкреслити, що оновлення системи не означає її відсутність чи непрацездатність. У разі надзвичайної ситуації ми готові негайно оповістити людей і дати чіткий інструктаж", – зазначив Пантелеєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі бойових дій населення Києва евакуюють, - КМДА

Він також нагадав, що за останні сім років міські рятувальні служби перевірили понад 11 тисяч підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то за ці роки їхню кількість збільшили утричі.

"Загалом на сьогодні до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни та майже 4500 споруд подвійного використання. Їх розташування можна побачити на карті на сайті КМДА, яку ми постійно оновлюємо", – поінформував Пантелеєв.





У КМДА звернули увагу, що в мирний час споруди подвійного використання можуть застосовуватись для господарської діяльності, а у разі виникнення надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню.