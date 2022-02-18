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Перелік дій, тривожна валіза, аптечка: у Києві розробили пам'ятку для населення на випадок надзвичайної ситуації. ФОТО

У Києві розробили короткі інструкції для громадян про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації та отримання сигналу системи оповіщення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, показав листівки, виготовлені містом, які будуть розіслані мешканцям, і звернувся до громадян із проханням зберігати спокій.

Перелік дій, тривожна валіза, аптечка: у Києві розробили памятку для населення на випадок надзвичайної ситуації 01
Фото: КМДА

"Місто діє за чітким і зрозумілим планом, тому жодних панічних настроїв не повинно бути. У координації з НЕК "Укренерго" міська влада забезпечила додаткове виробництво електричної енергії на наших ТЕЦ. Протягом грудня і січня у постійній роботі перебували 3-4 блоки, що дало можливість виробити близько 700 млн кВт год. електроенергії. Це дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання Києва, насамперед медичних та соціальних закладів тощо. Об’єкти критичної інфраструктури, як і весь Київ, перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації. Підприємства забезпечуються гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету. І вчора ми успішно протестували систему, яка дасть можливість надійної координації навіть у надзвичайних умовах. Удосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. У минулому році розроблено і запроектовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 млн грн. Але хочу підкреслити, що оновлення системи не означає її відсутність чи непрацездатність. У разі надзвичайної ситуації ми готові негайно оповістити людей і дати чіткий інструктаж", – зазначив Пантелеєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі бойових дій населення Києва евакуюють, - КМДА

Він також нагадав, що за останні сім років міські рятувальні служби перевірили понад 11 тисяч підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то за ці роки їхню кількість збільшили утричі.

"Загалом на сьогодні до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни та майже 4500 споруд подвійного використання. Їх розташування можна побачити на карті на сайті КМДА, яку ми постійно оновлюємо", – поінформував  Пантелеєв.

Перелік дій, тривожна валіза, аптечка: у Києві розробили памятку для населення на випадок надзвичайної ситуації 02
Перелік дій, тривожна валіза, аптечка: у Києві розробили памятку для населення на випадок надзвичайної ситуації 03

У КМДА звернули увагу, що в мирний час споруди подвійного використання можуть застосовуватись для господарської діяльності, а у разі виникнення надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню.

вторгнення (380) КМДА (2361) Київ (19400) Пантелеєв Петро (84)


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Топ коментарі
+25
Эти бесхребетные-амебы киевляне уже 2 майдана сделали. На Крещатике 90% митингующих -это киевляне были. У меня друг с 2-я квартирами в Киеве почки себе отморозил в палатке. Дрова, шины, еду, топливо -тоже киевляне привозили на майдан. И они же безхребетно не выбрали слуг в киевскую раду. А в большинстве других городов большинство в радах у слуг.
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18.02.2022 15:05
+20
Может проще упростить населению покупку оружия ?
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18.02.2022 14:46
+14
Зеля и так срется от каждого шороха, ага щас, выдать всем оружие, ага
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18.02.2022 14:50
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Может проще упростить населению покупку оружия ?
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18.02.2022 14:46 Відповісти
Зеля и так срется от каждого шороха, ага щас, выдать всем оружие, ага
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18.02.2022 14:50 Відповісти
Меня вот интересует почему в Украине обострилась российская пропаганда, и в том числе в интернете и наша власть ничего не предпринимает? За чемоданчики говорят, а сейчас например на канале ДНК, который определяет себя как украинский несут откровенную кремлевскую пропаганду. Кремлевский ведущий Кутепов пригласил путинского пропагандиста Тарана и они втирают, что войны нет, что Путин не будет никогда воевать с Украиной, что минские договоры - это хорошо, что Великобритания и Запад против Украины, а Путин получается за Украину, что воевать за Украину нечего, потому что власть плоха, зачем воевать, значит сдаваться надо. Вот я слушаю и удивляюсь куда смотрит наша СБУ, чем они занимаются, если такое говорят открыто в нашем интернете и втирают людям антиукраинский гипноз. Мне непонятно. Каналы Медведчука закрыли и все. А остальные пусть ведут откровенную пропаганду против страны. Как такое может быть? Чемоданчики чемоданчиками, а остальное? Почему не голосуют в Раде, чтобы раздать людям оружие? Уже 8 лет война, у депутатов есть оружие, у силовиков есть, а народ оставляют без оружия? В Америке нет войны, а у людей оружие есть. Как такое может быть? Вместо того чтобы голосовать за народ, депутаты убегают из страны. Ужас что происходит.
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18.02.2022 15:33 Відповісти
Тебе автомат сильно поможет если на голову ракета прилетит?
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18.02.2022 15:18 Відповісти
Какое дело ракете до моего автомата ?
Ракете - ракетово.
А населению - оружие.
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18.02.2022 15:23 Відповісти
Ты шо!!! Хочешь чтоб вооруженные украинцы помешали побегу зЕплесени????
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18.02.2022 15:30 Відповісти
Знак не хороший на первой странице.
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18.02.2022 14:50 Відповісти
Этот знак уже 8 лет .
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18.02.2022 14:51 Відповісти
Что означает пирамида в круге? .. значение Всевидящее око, или лучезарная дельта, - масонский символ, символизирующий Великого Архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков.
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18.02.2022 14:57 Відповісти
Вольные застройщики.
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18.02.2022 15:25 Відповісти
На советский герб похоже?
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18.02.2022 14:51 Відповісти
Фрагменты шестиугольной звезды мы видим в оформлении телестудий,
на голове верки-сердючки на рекламе в метро - и как-то ничего . . .
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18.02.2022 15:30 Відповісти
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18.02.2022 14:52 Відповісти
Безхребетним амебам-киянам ця памятка пригодиться точно.
Ще треба памятки на випадок вимкнення світла, газу, води і вайфая
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18.02.2022 15:01 Відповісти
Эти бесхребетные-амебы киевляне уже 2 майдана сделали. На Крещатике 90% митингующих -это киевляне были. У меня друг с 2-я квартирами в Киеве почки себе отморозил в палатке. Дрова, шины, еду, топливо -тоже киевляне привозили на майдан. И они же безхребетно не выбрали слуг в киевскую раду. А в большинстве других городов большинство в радах у слуг.
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18.02.2022 15:05 Відповісти
Добробатам Азов, Айдар и Киев1 расскажи какие они бесхребетные амебы-киевляне... тавкало бы ты свое прикусило, а то еще порвется...
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18.02.2022 15:36 Відповісти
Теперь ковидную тысячу можно потратить не только на походы в музеи и театры но и на приобретение тревожных чемоданов.
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18.02.2022 15:07 Відповісти
ну да , возьму казанок и пойду в лес, херня какая-то, никто никуда не пойдет и войны такой не будет
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18.02.2022 15:08 Відповісти
Мне некуда пока переезжать и жена инвалид, так что пофиг на вализу ,чемоданчик и эвакуацию, пока дом не разбомбят, буду дома сидеть.
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18.02.2022 15:09 Відповісти
В мене таке саме було в кінці 2013-го. Тільки залишилася звичка прокидатитася о четвертій ранку , щоб впевнитися, що пуйло не напало. Ну то була мама обєздвіжена. Харків.
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18.02.2022 15:25 Відповісти
Я Вам дуже співчуваю.
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18.02.2022 15:26 Відповісти
Хороший совет дельный.

Также хочу напомнить нардепам из партии Слуга Народа и нынешним обитателям Банковой, что "ДОПР-овская корзинка" (как у героя "12 стульев", владельца Одесской бубличной артели "Московские Баранки", Кислярского).

P.S. «Замечательная допровская корзинка» (универсальная складная кровать-столик-шкафчик с запасом продуктов и комплектом белья).

P.P.S. Допр - Дом принудительных рабо (Википедия)
"Случилось мне сидеть в тамошнем [в г. Черноморске] допре...", - говорил Шура Балаганов Остапу Бендеру, сидя за столиком в пивной и начиная свой рассказ о подпольном миллионере А. Корейко ("Золотой телёнок", И. Ильф и Е. Петров)
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18.02.2022 15:13 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Массовые операции» ОГПУ летом 1927 года
7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков .


7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков . В тот же вечер Сталин, находящийся на отдыхе в Сочи, направил в Москву шифрограмму, в которой потребовалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] : «Надо теперь же расстрелять пять или десять монархистов. Надо отдать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3 ОГПУ директиву о полной ликвидации (монархистов и белогвардейцев) всеми мерами. Убийство Войкова даёт основание…» К вечеру 8 июня был запущен в ход весь механизм массовых репрессийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] . И уже в ночь с 9 на 10 июня в Москве были без суда, как заложники (но заложники, которые были взяты «в заложники» уже после убийства Войкова) расстреляны 20https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-30 [28] представителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C знати бывшей Российской империи. Операции ОГПУ не ограничились расстрелом двадцати заложников, во время «июньской операции» было проведено до 20 тыс. обысков и арестованы 9 тыс. человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27]

И в это время"По делу пустой, как видно, организации «Меча и орала» шло следствие. Единственно важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который несомненно имел связи с парижской эмиграцией.
Всех отпустили.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.
Социально близкие у Кизлярского отобрали бы не только корзинку а и "2 зуба кОренных"
"Ты думаешь это твой зуб? Это даже не мой зуб. Это их зуб"
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18.02.2022 16:12 Відповісти
придурошные, это вы могли бы рассказать сроссиянам.. украинцы - не сроссияне, из дома не уйдут и прятаться не будут.. а кодла зелемойского пусть эвакуируется на ростов..
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18.02.2022 15:16 Відповісти
Брехня. (с) Моностирьській.
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18.02.2022 15:16 Відповісти
Валить надо или прямо сейчас, или никуда не валить. В случае чего даже при наличии автомобиля далеко не уйдёшь.

Кено еслечто называется "На следующий день" 1983. Будет не так плохо, но ситуацию на дорогах сможете оценить.
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18.02.2022 15:17 Відповісти
АХТУНГ!
РФ опасносте!
На РФ пошли из ДНР!
Принимайте дорогих гостей.

""Пушилин объявил эвакуацию населения ДНР в Россию перед вторжением Украины

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к жителям самопровозглашенной республики. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о начале наступления в Донбассе. В связи с этим начинается массовая эвакуация жителей республики в Россию." - MK

https://www.mk.ru/politics/2022/02/18/pushilin-obyavil-evakuaciyu-naseleniya-dnr-v-rossiyu-pered-vtorzheniem-ukrainy.html"
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18.02.2022 15:17 Відповісти
самое главное для голосовавших за зеленое ничтожество - мешки 120 кг в тревожном чемоданчике. залазить в него и раскладіваться вдоль сведеотремонтированніх дорог, раз деньги на них віделялись а не на защиту
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18.02.2022 15:23 Відповісти
зеленые ссыкуны выпустили бумажку для подтирки дупи коли пообсераются
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18.02.2022 16:16 Відповісти
Имитация заботы. Отмените коммуналку, заботуны.
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18.02.2022 17:26 Відповісти
 
 