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Новини Санкції проти Росії
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У разі вторгнення РФ санкції будуть сильніші, ніж у 2014 році, - Моравецький

У разі вторгнення РФ санкції будуть сильніші, ніж у 2014 році, - Моравецький

Європейські країни готують санкції проти Росії, які будуть набагато жорсткішими, ніж ті, які було запроваджено після окупації Криму в 2014 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми розробляємо пакет конкретних санкцій, які мають бути набагато сильнішими, ніж ті, що були у 2014 році", - сказав Моравецький на прес-конференції в Брюсселі.

Раніше повідомлялось, що деякі лідери ЄС підтримують запровадження санкцій проти РФ у разі "визнання "ЛДНР".

Читайте: У разі вторгнення до України Росію чекатиме безпрецедентний пакет скоординованих санкцій, - Трасс

Автор: 

Польща (8468) росія (64846) санкції (11744) Моравецький Матеуш (371)


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а вони були настільки сильними, що москалі оточили Україну по всьому периметру
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18.02.2022 14:52 Відповісти
Польша не настолько крутая экономика, что бы как-то санкционно навредить кацапам. С них спрашивать вообще не имеет смысла и даже как-то не правильно
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18.02.2022 14:54 Відповісти
ну да.... к ним нет вопросов .просто ненужно говорить что они будут сельнее 20144 года...ято слежу за новостями много и всё помню с 2014 года что где и как что было.... санкции были смешные все ржали с них..... ..не хочу даже напоминать писать какие и на кого...😂
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18.02.2022 14:57 Відповісти
В 14 санкції були безпонтові.
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18.02.2022 14:58 Відповісти
Увы, но Польша далеко не ключевой игрок в санкциях.
И в любых вариантах санкций и США и Европа вынуждены учитывать фактор Китая. Т.к. даже при эмбарго на энергоносители (нефть, газ) РФ переориентирует это всё на Китай. Китай воспользуется ситуацией и будет это всё покупать "за недорого". Но при мировой цене того же барреля нефти по 92$ даже со значительным дисконтом РФ будет в хороших прибылях.
В результате мировые цены на эти энергоресурсы вырастут, россия особо ничего не потеряет, а Китай только выиграет. Вот вам и результат "страшных санкций".
А попробовать заставить Китай поддержать это эмбарго ... Это вряд ли.
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18.02.2022 15:24 Відповісти
А якщо натиснути на мільярдні "активи" путіна і всієї його банди, що зберігаються на Заході? Чи направити "санстанцію", щоб перевірила бізнес доньки "лаврова", а всіх кцпськх мажорів з Лондона перенаправити в "пензу"?
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18.02.2022 15:38 Відповісти
Это было бы очень болезненно. Но дети за родителей не отвечают (в правовом смысле). Это фундаментальный принцип права.
И закон не может быть "выборочным", т.к. опять же, фундаментальный принцип права: Закон един для всех. Т.е. если применить такую норму по отношению к ********* кремлёвских холуев путина, тогда к примеру придется привлечь к ответственности детей (может вполне нормальных) вора, который ограбил твою квартиру.

Но сама идея правильная. Равно как и запрет ВСЕМ россиянам въезжать в цивилизованные страны. Это были бы санкции, а не их видимость.
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18.02.2022 15:56 Відповісти
Чому тоді в Німеччині за WWII навіть онуки відповідають? Адже йдеться не про кримінальний кодекс? Між иншим, за дії арабських терористів відповідають і діти. За повною програмою. Коли ліквідували бен Ладена, то було вбито і сина та ще кількох цивільних осіб.
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18.02.2022 16:04 Відповісти
1. Во WWII, которую развязала Германия, погибло более 70 млн. человек по всему миру. Давай не сравнивать жопу с пальцем.
2. Я не в курсе как именно отвечают внуки за дедов в Германии. Если ты о репарациях и компенсациях, то это ответственность государства, а не персональных личностей.
3. При ликвидации террористов бывают т.н. "неизбежные сопутствующие жертвы". Но это не делается специально - потому что хотели уничтожить именно детей. И, кстати, очень многие ликвидации отменялись именно потому, что "неизбежных сопутствующих жертв" получалось бы слишком много.
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18.02.2022 16:29 Відповісти
 
 