У разі вторгнення РФ санкції будуть сильніші, ніж у 2014 році, - Моравецький
Європейські країни готують санкції проти Росії, які будуть набагато жорсткішими, ніж ті, які було запроваджено після окупації Криму в 2014 році.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми розробляємо пакет конкретних санкцій, які мають бути набагато сильнішими, ніж ті, що були у 2014 році", - сказав Моравецький на прес-конференції в Брюсселі.
Раніше повідомлялось, що деякі лідери ЄС підтримують запровадження санкцій проти РФ у разі "визнання "ЛДНР".
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И в любых вариантах санкций и США и Европа вынуждены учитывать фактор Китая. Т.к. даже при эмбарго на энергоносители (нефть, газ) РФ переориентирует это всё на Китай. Китай воспользуется ситуацией и будет это всё покупать "за недорого". Но при мировой цене того же барреля нефти по 92$ даже со значительным дисконтом РФ будет в хороших прибылях.
В результате мировые цены на эти энергоресурсы вырастут, россия особо ничего не потеряет, а Китай только выиграет. Вот вам и результат "страшных санкций".
А попробовать заставить Китай поддержать это эмбарго ... Это вряд ли.
И закон не может быть "выборочным", т.к. опять же, фундаментальный принцип права: Закон един для всех. Т.е. если применить такую норму по отношению к ********* кремлёвских холуев путина, тогда к примеру придется привлечь к ответственности детей (может вполне нормальных) вора, который ограбил твою квартиру.
Но сама идея правильная. Равно как и запрет ВСЕМ россиянам въезжать в цивилизованные страны. Это были бы санкции, а не их видимость.
2. Я не в курсе как именно отвечают внуки за дедов в Германии. Если ты о репарациях и компенсациях, то это ответственность государства, а не персональных личностей.
3. При ликвидации террористов бывают т.н. "неизбежные сопутствующие жертвы". Но это не делается специально - потому что хотели уничтожить именно детей. И, кстати, очень многие ликвидации отменялись именно потому, что "неизбежных сопутствующих жертв" получалось бы слишком много.