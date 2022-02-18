У разі вторгнення РФ санкції будуть сильніші, ніж у 2014 році, - Моравецький

Європейські країни готують санкції проти Росії, які будуть набагато жорсткішими, ніж ті, які було запроваджено після окупації Криму в 2014 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми розробляємо пакет конкретних санкцій, які мають бути набагато сильнішими, ніж ті, що були у 2014 році", - сказав Моравецький на прес-конференції в Брюсселі.

Раніше повідомлялось, що деякі лідери ЄС підтримують запровадження санкцій проти РФ у разі "визнання "ЛДНР".

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