Від початку доби війська РФ 45 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС

Станом на 14 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів.

Двічі Піщане - із мінометів калібру 120 мм.

Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – із мінометів калібру 82 мм.

Невельське – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.

Сім разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Гранітне - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну - із мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку - із мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

Артема - із мінометів калібру 120 мм., протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Мар'їнку - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Новогригорівку - із мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Новоолександрівку – із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.