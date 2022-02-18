Від початку доби війська РФ 45 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС
Станом на 14 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів.
Двічі Піщане - із мінометів калібру 120 мм.
Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – із мінометів калібру 82 мм.
Невельське – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.
Сім разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Три рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.
Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Три рази Гранітне - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну - із мінометів калібру 120 мм.
Красногорівку - із мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
Артема - із мінометів калібру 120 мм., протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
Мар'їнку - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Новогригорівку - із мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Новоолександрівку – із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.
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А сейчас похоже вообще запрещено отвечать на обстрелы.
для защиты русскоязычного населения, имеющих паспорта РФ.
Хло програло у грі з великими ставками. Але це не значить, що воно перестане гадити. Загострення на сході було неминучим після такого психологічного протистояння. Сили нашим воїнам та ангелів охоронців, нехай всі залишаються живими та здоровими.
А кто мешает Зеленскому записать обращение к гражданскому населению оккупированных территорий с предупреждением, что будем бомбить артиллерию в жилых кварталах. Всем в радиусе 100 м прятаться в ванной комнате, когда увидят вблизи артиллерию.
С 2016 г., если не ошибаюсь, первый украинский ударный БПЛА уже работал по противнику в АТО. Через 5 лет, в 2021 г., государство, наконец, приняло его на вооружение. SKYFIST - https://uadcom.com/ https://uadcom.com/# - несет 2 кг термобарическую бомбу (есть и другие) и сбрасывает с точностью до 4 м. Эффект поражения живой силы противника будет значительно больше, чем при первом применении "Байрактара". При этом хорошо укрытое гражданское население выживет.
Нельзя быть терпилами и вестись на шантаж. Израиль в ответ на обстрелы ракетами, после предупреждения населения, бомбил жилые кварталы и не бомбочками 2 кг. Что мешает наклепать сотню таких БПЛА и постоянно мониторить всю линию разрганичения? И мочить, мочить и мочить.