УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 061 3

На тлі загрози вторгнення РФ в Україну Польща готується до евакуації великої кількості українців і лікування поранених, - Моравецький

На тлі загрози вторгнення РФ в Україну Польща готується до евакуації великої кількості українців і лікування поранених, - Моравецький

Польща прийме поранених громадян України у разі військового вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький за підсумками саміту Євроради у Брюсселі.

Політик висловив думку, що якщо російсько-український збройний конфлікт все ж таки почнеться, він не закінчиться швидко, як би у Східній Європі цього не хотіли.

"Тому ми намагаємося якнайшвидше зміцнювати нашу армію, а на нашому польсько-українському кордоні готувати можливості також і до гірших сценаріїв: евакуації великої кількості громадян з України, прийому громадян і навіть лікування поранених", - сказав Моравецький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше Моравецький повідомив, що Європа готує потужні антиросійські санкції, які будуть введені проти РФ у разі її нападу на українські території.

вторгнення (380) Польща (8468) росія (64846) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польша піариться , щоб заробітчани їхали до них)
показати весь коментар
18.02.2022 15:12 Відповісти
ти придурок раз до таких висновкiв прийшов.
показати весь коментар
18.02.2022 16:49 Відповісти
Нефиг в Польшу! Только в Германию и все на пособия - пусть прочувствуют последствия целования в десна с федерацией.
показати весь коментар
18.02.2022 15:43 Відповісти
 
 