На тлі загрози вторгнення РФ в Україну Польща готується до евакуації великої кількості українців і лікування поранених, - Моравецький

Польща прийме поранених громадян України у разі військового вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький за підсумками саміту Євроради у Брюсселі.

Політик висловив думку, що якщо російсько-український збройний конфлікт все ж таки почнеться, він не закінчиться швидко, як би у Східній Європі цього не хотіли.

"Тому ми намагаємося якнайшвидше зміцнювати нашу армію, а на нашому польсько-українському кордоні готувати можливості також і до гірших сценаріїв: евакуації великої кількості громадян з України, прийому громадян і навіть лікування поранених", - сказав Моравецький.

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Нагадаємо, раніше Моравецький повідомив, що Європа готує потужні антиросійські санкції, які будуть введені проти РФ у разі її нападу на українські території.