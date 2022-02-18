Росія зосередила на кордоні з Україною до 190 тис. військових, - представник США в ОБСЕ Карпентер
Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у п'ятницю заявив, що Росія, за даними Вашингтона, могла ще наростити військову присутність на кордоні з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми оцінюємо, що Росія, можливо, зосередила від 169 тис. до 190 тис. військовослужбовців поблизу України", - йдеться в опублікованому в п'ятницю тексті виступу Карпентера в ОБСЄ.
Постпред США пояснив, що дана оцінка, серед іншого, "включає війська вздовж кордону, Білорусі та Криму", бійців Росгвардії, а також - "підрозділи проросійських сил на сході України".
"Це найзначніша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни", - стверджує американський постпред.
Американський дипломат нагадав, що, для порівняння, Вашингтон оцінював у 100 тис. осіб російське угруповання поблизу України станом на 30 січня 2022 року.
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Зе.действуй на благо Украины!
на блиндажи с сухпайком в открытом поле под радиоактивным дождём.
Плюс остаться без недвижимости в Италии и Испании, без денег
в западных банках и без вьздных виз ...
Генерал Ивашов сказал это публично - то есть практически ***** в лицо.
ну так пусть одевает каску и идёт собирать - кто не даёт ?
А российские военные видят реальность: на страну никто не нападает,
наступательных видов оружия в Украине нет - чего суетиться ?
ТА ХАЙ СОСРЄДОТАЧІВАЮТ ХОЧ ДО ВСРАЧКИ - МОСКАЛІЯ БАГАТА НА ПОНТИ, КОЛИ ВТОРГНУТЬСЯ НАПРЯМУ В УКРАЇНУ, ТОДІ І БУДЕМО ВОЮВАТИ