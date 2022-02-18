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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія зосередила на кордоні з Україною до 190 тис. військових, - представник США в ОБСЕ Карпентер

Росія зосередила на кордоні з Україною до 190 тис. військових, - представник США в ОБСЕ Карпентер

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у п'ятницю заявив, що Росія, за даними Вашингтона, могла ще наростити військову присутність на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми оцінюємо, що Росія, можливо, зосередила від 169 тис. до 190 тис. військовослужбовців поблизу України", - йдеться в опублікованому в п'ятницю тексті виступу Карпентера в ОБСЄ.

Постпред США пояснив, що дана оцінка, серед іншого, "включає війська вздовж кордону, Білорусі та Криму", бійців Росгвардії, а також - "підрозділи проросійських сил на сході України".

"Це найзначніша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни", - стверджує американський постпред.

Американський дипломат нагадав, що, для порівняння, Вашингтон оцінював у 100 тис. осіб російське угруповання поблизу України станом на 30 січня 2022 року.

Також читайте: США в ОБСЄ: Скупчення РФ 90-95 батальйонно-тактичних груп біля кордону з Україною та в ОРДЛО "не можна пояснювати технічними аспектами"

ОБСЄ (3497) Карпентер (86)


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Топ коментарі
+20
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18.02.2022 15:49
+11
А Резник сказал, что все ок!!!
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18.02.2022 15:21
+8
190 тыс орков!! Хороший урожай зерновых будет в Украине на этом гумусе!!
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18.02.2022 15:30
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А Резник сказал, что все ок!!!
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18.02.2022 15:21 Відповісти
Хоть Резников и говорит что белорусы братские но нужно к 190 тысячам смело плюсовать Вооружённые силы Республики Беларусь 60 тыс.. Итого 250 тысяч оккупантов на границах Украины.
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18.02.2022 15:56 Відповісти
Да они могут стать и миллионом, насколько я понимаю
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18.02.2022 16:33 Відповісти
бульбенфюрер не кине всіх своїх на війну, але якийсь десяток може дати
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18.02.2022 17:18 Відповісти
+ 35000 Лугандонских дивизий
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18.02.2022 18:05 Відповісти
Для нейтралізації москалів потрібно 190 тисяч літрів горілки.
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18.02.2022 15:22 Відповісти
Це всього навсього чотири залізничних цистерни спирту :
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18.02.2022 15:31 Відповісти
желательно из опилок с хорошим содержанием метанола...так чтобы ослепли, но не сразу....
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18.02.2022 15:54 Відповісти
або інших отруйних речовин, щоб не відразу діяли а за день два, щоб встигли дозу нормальну приняти і не відкачали
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18.02.2022 17:20 Відповісти
блін(((( де ми їх ховати то всіх будемо?
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18.02.2022 15:29 Відповісти
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18.02.2022 15:49 Відповісти
было 140к
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18.02.2022 15:29 Відповісти
Мало, нужно 1 млн.
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18.02.2022 15:30 Відповісти
190 тыс орков!! Хороший урожай зерновых будет в Украине на этом гумусе!!
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18.02.2022 15:30 Відповісти
Что то уже многовато .Зе.стоп распил и дороги.вливай деньги в армию.Зе, ты пуйлу уже и так насмотрел в глаз .хватит.разве ты еще не понял .что это все до... насливал ему ванергейт. Цемаха. заморозка ракетного вооружения.кротов этих расплодил и т.д. Зе. ,ему это все по.. ему нужна Украина! Укрепляй армию !!!либо ты с ним до конца и ждешь этого чтобы слить и слиться?!
Зе.действуй на благо Украины!
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18.02.2022 15:49 Відповісти
не время на армию тратится, дороги нужно строить, он у кацапов в багнюке танки плавают, а по нашим дорогам летать будут, за час до клоуна в жОПу доедут, а не то ***** наругает и сериал скатов провалица в кацапском прокате, тут каждая копеечка до копеечки, а вы не паникуйте, сказал клоун мясо жарить значит время мариновать и настраивать мангал.
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18.02.2022 16:38 Відповісти
А Агент роСоссии Зеленский и его соратники говорят что роСоссия никогда ни на кого не нападает и не нападала и Запад злой наговаривает на братьев таежных.
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18.02.2022 15:50 Відповісти
Я все понимаю, но каждый день говорить абсолютно разные цифры, это полный бред ! Не удивлюсь, если завтра их будет 500 тыс)))
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18.02.2022 16:06 Відповісти
Вот ты тут скоморошничаешь, а завтра уже будет 200 тыс. Или ты думаешь, что новые не могут прибывать?
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18.02.2022 16:18 Відповісти
нет, не могут, придурки типа тебя только в это верят. десятки тысяч у него за день подтягиваются, это полноценная армия по числу, на её перемещение дни и недели нужны !
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18.02.2022 16:24 Відповісти
Они раньше не учитывали лугандийских коллаборантов числом в 30-40 тысяч.А теперь уже открыто их начали считать частью армии рашки
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18.02.2022 16:54 Відповісти
какие недели)))) бурят товарняками завозят как скот у каждого мечта хорошо заработать, половина идёт на удобрение, остальные покупают машины с квартирами, ютуб включи, недавно одного показывали, собирал вещи на Казахстан, а до этого 10 ходок на лугандонию, снайпер.
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18.02.2022 16:59 Відповісти
іван Придурков, вони там з березня минулого року збираються, якщо ти не вкурсі
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18.02.2022 17:22 Відповісти
понимаешь нам до американских технологий далековато, и не все тонкости GSM команд мы знаем и древний DOS штука тонкая за форточку Гейтса я вообще молчу, спутников у нас нет, а американцы смотрят сколько время на ручных часах, тут всё не так просто, как только кацапы что то мутят американцы сразу озвучивают, у них есть возможности.
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18.02.2022 16:52 Відповісти
так, 'партнери' нагнітають, але минулого літа москалі назбирали 250 тис, тому число ще може рости
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18.02.2022 18:37 Відповісти
А генералам нет ну никакого резона менять свои роскошные дачи
на блиндажи с сухпайком в открытом поле под радиоактивным дождём.
Плюс остаться без недвижимости в Италии и Испании, без денег
в западных банках и без вьздных виз ...
Генерал Ивашов сказал это публично - то есть практически ***** в лицо.
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18.02.2022 17:13 Відповісти
Вы уверены , что русня готова к потерям, на деле , а не на словах? Вы анекдот про длину члена в разных деревнях по опросам и по факту слышали? Одно дело геройствовать на диване у компа , а другое идти в военкомат , и в бой ,менять погибших бурятов.
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18.02.2022 17:15 Відповісти
У путина в жопе зудит некое "мессианство" по собирательству земель,
ну так пусть одевает каску и идёт собирать - кто не даёт ?
А российские военные видят реальность: на страну никто не нападает,
наступательных видов оружия в Украине нет - чего суетиться ?
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18.02.2022 17:17 Відповісти
Другими словами - зачем нарываться, пока зубы целы и яйца не отбиты ?
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18.02.2022 17:24 Відповісти
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18.02.2022 18:25 Відповісти
минулого літа було ЧВЕРТЬ МІЛЬЙОНА!!! правда тоді чомусь взагалі ніхто не чухався.... чого б це? правда добре, що хоч зараз б'ють тривогу, бо ніколи не знаєш, коли і де в москалів станеться черговий припадок 'пабєдобєсія'... Придністров'я, Чечня, Грузія, Сирія, Україна...
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18.02.2022 18:34 Відповісти
З вищезгаданих країн Україна відрізняється 500 тис. військом маючих бойовий досвід ветаранів АТО і вояків ЗСУ, кацапи це знають, тому засцять сюди лізти. Донбас інша справа - вони там вже є.
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18.02.2022 19:07 Відповісти
Зазвичай збільшення кількості військ "для навчань" не здійснюється під кінець "навчань". Точніше, здійснюється не для навчань.
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18.02.2022 19:00 Відповісти
Россия сосредоточила на границе с Украиной до 190 тыс. военных, - представитель США в ОБСЕ Карпентер Источник:

ТА ХАЙ СОСРЄДОТАЧІВАЮТ ХОЧ ДО ВСРАЧКИ - МОСКАЛІЯ БАГАТА НА ПОНТИ, КОЛИ ВТОРГНУТЬСЯ НАПРЯМУ В УКРАЇНУ, ТОДІ І БУДЕМО ВОЮВАТИ
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18.02.2022 19:04 Відповісти
Украина не проводит мобилизации - это гос измена!
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18.02.2022 19:21 Відповісти
100-190 000 і вони на відстані 200-400 км від кордону, (Єлець, Воронеж) навіщо психоз? Для відома, при нападі на Ірак, на озброєнні якого були ще танки Т-34, США використовували 300 000 угруповання. Зауважу, Ірак менше України.
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18.02.2022 22:28 Відповісти
 
 