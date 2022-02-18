Росія зосередила на кордоні з Україною до 190 тис. військових, - представник США в ОБСЕ Карпентер

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у п'ятницю заявив, що Росія, за даними Вашингтона, могла ще наростити військову присутність на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми оцінюємо, що Росія, можливо, зосередила від 169 тис. до 190 тис. військовослужбовців поблизу України", - йдеться в опублікованому в п'ятницю тексті виступу Карпентера в ОБСЄ.

Постпред США пояснив, що дана оцінка, серед іншого, "включає війська вздовж кордону, Білорусі та Криму", бійців Росгвардії, а також - "підрозділи проросійських сил на сході України".

"Це найзначніша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни", - стверджує американський постпред.

Американський дипломат нагадав, що, для порівняння, Вашингтон оцінював у 100 тис. осіб російське угруповання поблизу України станом на 30 січня 2022 року.

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