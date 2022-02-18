Завершено розслідування щодо двох колишніх керівників міліції у зв'язку зі злочинами на Майдані 18 лютого 2014 року, - Офіс генпрокурора

Завершено досудове розслідування стосовно колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві та колишнього командира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року підозрювані, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві, з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організували вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та вбивств мітингувальників.

Для цього вони, у співучасті з іншими керівниками ПМОП "Беркут", за відсутності законних підстав, забезпечили протиправне невибіркове застосування співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян.

Внаслідок таких дій експрацівників правоохоронних органів постраждало 110 осіб, в тому числі 3 особи загинуло.

Також читайте: Слідчі знайшли свідків поранення Нігояна, Жизневського і Сеника

Колишнім правоохоронцям інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції від 05.11.2009).

Після ознайомлення сторонами захисту із матеріалами провадження обвинувальні акти буде направлено до суду для розгляду по суті.