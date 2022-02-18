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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Завершено розслідування щодо двох колишніх керівників міліції у зв'язку зі злочинами на Майдані 18 лютого 2014 року, - Офіс генпрокурора

Завершено розслідування щодо двох колишніх керівників міліції у зв'язку зі злочинами на Майдані 18 лютого 2014 року, - Офіс генпрокурора

Завершено досудове розслідування стосовно колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві та колишнього командира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року підозрювані, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві, з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організували вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та вбивств мітингувальників.

Для цього вони, у співучасті з іншими керівниками ПМОП "Беркут", за відсутності законних підстав, забезпечили протиправне невибіркове застосування співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян.

Внаслідок таких дій експрацівників правоохоронних органів постраждало 110 осіб, в тому числі 3 особи загинуло.

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Колишнім правоохоронцям інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції від 05.11.2009).

Після ознайомлення сторонами захисту із матеріалами провадження обвинувальні акти буде направлено до суду для розгляду по суті.

Автор: 

Беркут (532) міліція (79) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3235)


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********** дрючок навіть не згадує про роковини розстрілів українців на Майдані.
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18.02.2022 15:27 Відповісти
Вспоминается анекдот:
На 20-и летии совместной жизни, муж сидит хмурый и грустный. Жена спрашивает:
- Почему хмурый такой? О чем задумался?
- Да вот думаю, если бы я тебя убил 20 лет назад, то сегодня меня бы уже выпустили

8 лет ... Расследование они закончили ...
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18.02.2022 15:34 Відповісти
"Это еще мало, теперь ты за ним еще пол дня бегать будешь!! Это почему ?? Чтобы ему фотокарточку вручить!" "Простоквашино" Так и тут, еще лет 8 будет сам суд идти!!! А там уже по ходу и сидеть будет некому!!! БРАВО, СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ!!!
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18.02.2022 16:01 Відповісти
Это не "судебная система в действии". Это "реформы и борьба с коррупцией" в действии.
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18.02.2022 16:19 Відповісти
ціну цим розслідуванням вже знають усі, ******** перестрахувалась під памятні дати зробила якісь заяви і на цьому все аж до наступної дати
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18.02.2022 15:58 Відповісти
А де ще проти 22222-х нелюдів з мвд-сбу вв-уряду?
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18.02.2022 16:08 Відповісти
Та невже ?
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18.02.2022 17:51 Відповісти
 
 