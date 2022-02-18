Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до РФ (оновлено)
Ватажок російсько-окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію населення із тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"З сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - запевняє маріонетка Кремля.
Він запевняє, що "за домовленістю з Російською Федерацією у Ростовській області готові місця для розміщення громадян". Також Пушилін стверджує, що евакуйовані нібито будуть забезпечені всім необхідним.
Пізніше із відповідною заявою виступив і ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник.
"Доручаю главам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів та допомогти населенню у доставці до прикордонних пунктів пропуску", - заявив представник окупаційної структури.
До якої саме області РФ будуть евакуювати мешканців, він не уточнив, втім зазначив нібито "Російська Федерація готова забезпечити організований прийом та розміщення на своїй території мешканців "Луганської Народної Республіки".
А от дозволяти виїзд чоловіків із окупованої Луганщини, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.
Зазначимо, що другу добу російські війська масово обстрілюють населені пункти на Донбасі. Станом на 14 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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Позже с соответствующим заявлением выступил и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
В какую область РФ будут эвакуировать жителей, он не уточнил, впрочем отметил якобы "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей "Луганской Народной Республики".
Источник: https://censor.net/ru/n3317128
А зачем "уточнять"? В РФ давно выделены для освоения гектар дальневосточный и гектар арктический. Убедительная просьба к Пасечнику с Пушилиным не путать гектар арктический с антарктическим, в Антарктиде нет места для швали из ЛДНР, Антарктида для пингвинов.
Что же касается Ростова, то, как всем известно, Ростов не резиновый, и шваль из ЛДНР будет прямиком отправлена в концентрационные лагеря под названием"'карантинные бараки" под предлогом ковидлы, где и будет утилизирована.
"Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут тестировать на коронавирус в местах проживания.
Попова отметила, что эпидемическая обстановка в ДНР и ЛНР неблагоприятная. Она уточнила, что результаты тестирований самопровозглашенных республик и России не сопоставимы" - МК
А это значит что операция с эвакуации и с провокациями была задумана заранее.
"ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. В центре Донецка прогремел сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР. Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.
Народная милиция ДНР подтвердила сообщения об инциденте: около 19:00 мск на парковке у дома правительства взорвали автомобиль."
https://newsland.com/user/4296757178/content/v-tsentre-donetska-progremel-moshchnyi-vzryv/7554731
Пишут, что это автомобиль мента, шишки какой то в ихней "народной милиции".
Гебня саме так і буде діяти