Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до РФ (оновлено)

Ватажок російсько-окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію населення із тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"З сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - запевняє маріонетка Кремля.

Він запевняє, що "за домовленістю з Російською Федерацією у Ростовській області готові місця для розміщення громадян". Також Пушилін стверджує, що евакуйовані нібито будуть забезпечені всім необхідним.

Пізніше із відповідною заявою виступив і ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Доручаю главам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів та допомогти населенню у доставці до прикордонних пунктів пропуску", - заявив представник окупаційної структури.

До якої саме області РФ будуть евакуювати мешканців, він не уточнив, втім зазначив нібито "Російська Федерація готова забезпечити організований прийом та розміщення на своїй території мешканців "Луганської Народної Республіки".

А от дозволяти виїзд чоловіків із окупованої Луганщини, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.

Зазначимо, що другу добу російські війська масово обстрілюють населені пункти на Донбасі. Станом на 14 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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