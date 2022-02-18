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Празький суд прийняв рішення про можливість видачі Україні бойовика Франчетті, - посол Перебійніс

Празький суд прийняв рішення про можливість видачі Україні бойовика Франчетті, - посол Перебійніс

Празький міський суд прийняв рішення про можливість видачі Україні громадянина РФ Александра Франчетті, затриманого минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту м. Праги за запитом українських правоохоронців.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебейніс, інформує Цензор.НЕТ.

В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією. Сторона захисту заявила, що рішення оскаржуватмме у Верховному Суді. Крім того, останнє слово у цій справі матиме міністр юстиції Чехії.

"І хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення цієї особи до відповідальності за свої злочини", підкреслив посол.

Також читайте: МЗС РФ закликає Чехію не видавати Україні бойовика Франчетті і погрожує "наслідками"

Як повідомлялося, 12 вересня 2021 року на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. 14 вересня суд відправив його під арешт.

Детальніше про це читайте в статті Цензор.НЕТ "Як фітнес-тренер отримав медаль "За повернення Криму". Що відомо про затриманого в Чехії учасника анексії".

МЗС Росії закликав Чехію не видавати Франчетті Україні і погрожував наслідками.

Автор: 

Чехія (1602) Перебийніс (67) Франчетті (14)


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Топ коментарі
+21
Пусть лучше в пражской тюрьме посидит. А то ведь наши гуманисты его на шофера обменяют.
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18.02.2022 15:44
+6
Может, не надо? Зеленые "миротворцы" отпустят его, а может и депутатом ВР сделают.
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18.02.2022 15:55
+3
Да нет...пусть в Праге судят....там он меньше 10 не получит...А у нас отправят на домашний арест и убежит...
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18.02.2022 16:48
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Пусть лучше в пражской тюрьме посидит. А то ведь наши гуманисты его на шофера обменяют.
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18.02.2022 15:44 Відповісти
Ну почему же на шофёра, по приезду сразу на берёзку, делов то
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18.02.2022 16:36 Відповісти
Если кацап, то чего фамилия италийская? мамка наверное интернационалистка у него
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18.02.2022 15:49 Відповісти
Может, не надо? Зеленые "миротворцы" отпустят его, а может и депутатом ВР сделают.
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18.02.2022 15:55 Відповісти
О! Класс! Мамі віддамо...
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18.02.2022 16:00 Відповісти
Будет преподавать фитнес на зоне тамошним девчонкам.
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18.02.2022 16:08 Відповісти
У нас його обміняють на ватного таксиста з Горлівки.
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18.02.2022 16:13 Відповісти
Комментаторы статьи только что из ≪изоляции≫ откинулись .
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18.02.2022 16:40 Відповісти
Да нет...пусть в Праге судят....там он меньше 10 не получит...А у нас отправят на домашний арест и убежит...
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18.02.2022 16:48 Відповісти
Из франчети у нас на зоне из него сделают котлети!!!
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18.02.2022 17:26 Відповісти
Ні, в жодному випадку не видавайте, зелена мерзота його випустить!
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18.02.2022 18:12 Відповісти
Українська зона для цього аквафрешного півня це ще санаторій.
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18.02.2022 19:20 Відповісти
 
 