Празький суд прийняв рішення про можливість видачі Україні бойовика Франчетті, - посол Перебійніс

Празький міський суд прийняв рішення про можливість видачі Україні громадянина РФ Александра Франчетті, затриманого минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту м. Праги за запитом українських правоохоронців.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебейніс, інформує Цензор.НЕТ.

В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією. Сторона захисту заявила, що рішення оскаржуватмме у Верховному Суді. Крім того, останнє слово у цій справі матиме міністр юстиції Чехії.

"І хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення цієї особи до відповідальності за свої злочини", підкреслив посол.

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Як повідомлялося, 12 вересня 2021 року на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. 14 вересня суд відправив його під арешт.

Детальніше про це читайте в статті Цензор.НЕТ "Як фітнес-тренер отримав медаль "За повернення Криму". Що відомо про затриманого в Чехії учасника анексії".

МЗС Росії закликав Чехію не видавати Франчетті Україні і погрожував наслідками.