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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина готова призупинити "Північний потік - 2" у раз вторгнення Росії в Україну, - Бербок

Німеччина готова призупинити

Німеччина прагне мінімізувати ризик ескалації в Європі та готова до впровадження санкцій проти Росії в разі вторгнення в Україну - зокрема і проти російського газогону "Північний потік-2".

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Російська загроза залишається. Ми хочемо мінімізувати ризик ескалації у Європі. Кожну хвилину ми хочемо говорити про це. Ми не можемо випробовувати архітектуру безпеки. Усі, хто хоче безпеки, не загрожують одне одному, вони говорять одне з одним", - зазначила міністерка.

Бербок зазначила, що Німеччина "бачить єдність НАТО і своїх союзників" в оцінці російської агресії: "У час, коли Росія діє проти України, ми готові до впровадження колективних санкцій. І призупинення "Північного потоку-2".

Глава німецького МЗС підкреслила, що Берлін підтримує територіальну цілісність України.

Також читайте: Бербок: Ми закликаємо Росію негайно відвести свої війська від України

Автор: 

Німеччина (7312) росія (64846) Північний потік (2460) Анналена Бербок (451)


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Топ коментарі
+8
На тиждень чи на два?
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18.02.2022 15:56
+5
оце так жертва. Допомогли так допомогли.
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18.02.2022 15:59
+4
Смущает "приостановить"
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18.02.2022 16:22
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На тиждень чи на два?
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18.02.2022 15:56 Відповісти
на 2 дні
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18.02.2022 16:33 Відповісти
параші капець.
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18.02.2022 15:59 Відповісти
оце так жертва. Допомогли так допомогли.
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18.02.2022 15:59 Відповісти
Це такий німецький "хитрий_план": виконати всі вимоги путіна
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18.02.2022 16:07 Відповісти
Це те саме, що пригрозити пальчиком і сказати НУ-НУ-НУ путлеру і газпрому! Більшість німецьких високих чиновників мають частку в газпромі, тому чекати якихось притомних дієвих санкцій не слід😏😔
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18.02.2022 16:01 Відповісти
О впервые такое слышу от немцев, воууууу, дожали америкосы видимо
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18.02.2022 16:01 Відповісти
Хитрий план німців полягає у тому щоб дістати своїм висловленням стурбованності всіх настільки, що всі просто скажуть "та запускайте вже, тільки мовчіть".
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18.02.2022 16:04 Відповісти
вони тим газом дихають, чи шо? 2 хвилини і задихнуться без нього?
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18.02.2022 16:05 Відповісти
Смущает "приостановить"
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18.02.2022 16:22 Відповісти
Фріци!!!
Росія вже давно вторглась в Придністров'я, Абхазію, Осетію, Донбас і Сирію!
А ви ще тільки думаєте трусики знімать, щоб вас паРаша покохала!
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18.02.2022 16:22 Відповісти
Ну так вчора вже вторглась, що ви ждете?
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18.02.2022 16:26 Відповісти
а то что фигарят из арты по украине - это не вторжение? ****** двуличные...
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18.02.2022 16:28 Відповісти
а зачем ваша пристарелая комсомолка меркель вообще дала добро на него ?
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18.02.2022 16:31 Відповісти
Тому що думала про німців, що абсолютно правильно для канцлера
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18.02.2022 16:48 Відповісти
гитлер тоже не за евреев думал
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18.02.2022 16:53 Відповісти
А разве северный поток 2 работает, если нет, то что ты будешь приостанавливать???
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18.02.2022 16:37 Відповісти
Как они собираются останавливать то что еще не запустили? А Украина уже фактически потеряла транзит.
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18.02.2022 16:38 Відповісти
то есть уже используют, раз готовы остановить...

а ведь обещали................
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18.02.2022 16:39 Відповісти
к каой нах маме приостановке,если он ещё не сертифицирован? жаль,гниды,что вас не полностью уничтожили в 1945.
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18.02.2022 16:41 Відповісти
Это уже какой-то новый уровень понятия "УБОГО"...
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18.02.2022 17:02 Відповісти
А чому не 1-й? Другий і так не працює. Теж мені санкція. Іншими словами вони фактично нічого не зроблять.
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18.02.2022 17:58 Відповісти
Всё что сейчас творится на границе Украины , это всё заслуга германии а особенно путлеровской подстилки аНгеле мЕркель !
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18.02.2022 19:19 Відповісти
 
 