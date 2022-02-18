Німеччина готова призупинити "Північний потік - 2" у раз вторгнення Росії в Україну, - Бербок

Німеччина прагне мінімізувати ризик ескалації в Європі та готова до впровадження санкцій проти Росії в разі вторгнення в Україну - зокрема і проти російського газогону "Північний потік-2".

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Російська загроза залишається. Ми хочемо мінімізувати ризик ескалації у Європі. Кожну хвилину ми хочемо говорити про це. Ми не можемо випробовувати архітектуру безпеки. Усі, хто хоче безпеки, не загрожують одне одному, вони говорять одне з одним", - зазначила міністерка.

Бербок зазначила, що Німеччина "бачить єдність НАТО і своїх союзників" в оцінці російської агресії: "У час, коли Росія діє проти України, ми готові до впровадження колективних санкцій. І призупинення "Північного потоку-2".

Глава німецького МЗС підкреслила, що Берлін підтримує територіальну цілісність України.

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